Még mindig téma Szoboszlai Dominik mémmé váló ruhás képe, jogi lépéseket tesz az ügynöksége

Csíkos ing, furcsa fehér halásznadrág, makkos cipő – Szoboszlai Dominik sajátos viselete bejárta a hazai sajtót, és a mémgyárosoknak is új témát szolgáltatott. A fotó felhasználása ugyanakkor jogi kérdéseket is felvet: az interneten keringő képek többségéről Szoboszlai fejének tetejét levágták, de a sajátos stílus miatt így is könnyedén beazonosítható, hogy ki látható a szerkesztett képeken.

A bizonyos fotó... (Fotó: Szoboszlai Dominik/Instagram)

A kialakult jogi helyzettel összefüggésben a Blikk megkereste Szoboszlai menedzsmentjét, amely közleményben válaszolt a lapnak:

„Tisztában vagyunk azzal, hogy Szoboszlai Dominik közszereplő, így a róla megjelenő, nem kereskedelmi célból – gyakran humoros formában – felhasznált képekkel kapcsolatban semmilyen kifogásunk nincs. Sokkal inkább pozitívan értékeljük a Dominik iránt ilyen módon is megnyilvánuló szeretetet. Ugyanakkor nem elfogadható, hogy gazdasági tevékenységet folytató társaságok az általuk forgalmazott termékek vagy az általuk nyújtott szolgáltatások népszerűsítése érdekében, bizonyos márkákkal összekapcsolva, kereskedelmi céllal használják fel Dominik fényképeit, illetve az eredeti fotói alapján generált AI-képeket. Az elmúlt napokban egyetlen cég sem kért tőlünk engedélyt az említett fényképek vagy az azok alapján generált AI-képek kereskedelmi célú felhasználására, ezért a képek jogellenes felhasználása kapcsán a szükséges jogi lépéseket megtettük, és a jövőben is meg fogjuk tenni. Több, általunk megkeresett piaci szereplő azonnal pozitívan reagált, és megszüntette a jogellenes állapotot, amit ezúton is köszönünk” – fogalmazott Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa.

A híres Szoboszlai-fotó például az eMag online kereskedelmi áruház oldalára is felkerült úgy, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának a feje csaknem teljes egészében le van vágva.

Az áruház a Blikk megkeresésére reagált, mint írták, szándékosan szerkesztették a képet úgy, ahogy:

„Az eMAG Magyarországgal nem vették fel a kapcsolatot Szoboszlai Dominik jogi képviselői. Az alábbiakat szeretnénk tisztázni: a képet szándékosan úgy szerkesztettük meg és vágtuk meg, hogy az érintett személy arca ne legyen tisztán látható vagy felismerhető. A képet általános életmód-/stock-jellegű illusztrációként használtuk fel egy nyári férfiruházati kollekció népszerűsítésére. A kreatív anyag fókuszában kizárólag a termékek álltak, nem pedig egy konkrét személy. Ugyanakkor, mivel az eMAG a legteljesebb mértékben tiszteletben tartja a személyiségi jogokat, és minden esetben arra törekszik, hogy elkerülje a magánszemélyekről készült, beazonosítható képek megfelelő engedély nélküli felhasználását, jóhiszeműségből úgy döntöttünk, hogy eltávolítjuk a bejegyzést és a képet a csatornáinkról.”