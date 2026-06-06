Andoni Iraola: Kiváltság és felelősség a Liverpoolnál dolgozni

Nem sokat teketóriázott Andoni Iraola, a Liverpool új menedzsere a kinevezése után hosszabb interjút adott a klub honlapjának. Mint beszámoltunk róla, a Pécsi Ármint, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikor is soraiban tudó együttes kispadján a spanyol edző váltja a nemrég távozó Arne Slotot. A 43 éves szakvezető az AEK Larnaca, a Mirandés és a Rayo Vallecano után 2023 óta irányította a Bournemoutht, amelynél előbb Kerkez Milossal, majd Tóth Alexszel dolgozott együtt. Kisebb bravúr, hogy a Bournemouth a hatodik helyen zárt a Premier League-ben, és ezzel története során először indulhat az Európa-ligában. A Liverpoolnál viszont ennél jóval nagyobbak az elvárások. A cél egyértelműen az újabb Premier ­League-győzelem, na meg a Bajnokok Ligája-trófea elhódítása.

„Nagyon izgatott vagyok, mert a Liverpool a világ egyik óriásklubja, és most belülről is megtapasztalhatom, ez mit is jelent pontosan – idézte a klub hivatalos honlapja Andoni Iraolát. – Számomra a futball végső soron szenvedély. Higgadt és racionális embernek tartom magam, de amikor elkezdődik a mérkőzés, amikor gólt kell ünnepelni, valami mégis megmozdul bennem. Úgy gondolom, erre a belső energiára játékosként, szurkolóként és edzőként is szükség van. És erre nincs jobb hely az Anfieldnél. Nagy kiváltság itt dolgozni, de nagy felelősség is egyben, mert megfelelően kell képviselni a klubot. A hangulat, a szurkolók, a játékosok mind-mind nagyon vonzóvá teszik ezt a csapatot. A Liverpool megadta nekem a lehetőséget, hogy topfutballistákkal dolgozhassak együtt, nekik köszönhetően pedig, hogy trófeákat nyerjek. Persze mindent nem lehet megígérni, ám amikor megérkeztem, egyből tudtam, hogy mik az elvárások. A drukkereknek csak annyit üzennék, hogy szeretnék én is egy lenni közülük, és együtt élvezni az előttünk álló időszakot. Egy kis baszk városból indultam, és sosem felejtem el, mennyi ember segített abban, hogy ilyen messzire juthattam.”

A spanyol szakembernek lesz ideje ismerkedni a környezettel, a felkészülés ugyanis később kezdődik, ráadásul a kulcsemberek jelentős része pályára lép a világbajnokságon. Bár Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kivételt jelent, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Alisson vagy épp Cody Gakpo is esélyes arra, hogy sokáig jusson a tornán. Így viszont Andoni Iraola jobban megismerheti a fiatalokat, és nem is tagadja, hogy szeretne nagyobb teret adni a tehetséges játékosoknak.

„Az egész nagyon gyorsan történt, nemrég ért véget az idény, és máris itt az újabb kihívás – folytatta Iraola. – A játékosok nagy része szerepel a világbajnokságon, de így legalább több időm lesz megismerni az akadémia tehetségeit és a kölcsönből visszaérkező futballistákat. Ők fontos szerepet kaphatnak az előszezonban, az amerikai túrán. Az elmúlt három idényben sokszor játszottam a Liverpool ellen, jól ismerem a kulcsjátékosait, a fiatalokat azonban kevésbé. Most lesz lehetőségem őket is megismerni. Akik pedig részt vesznek a világbajnokságon, azok egyébként is megérdemelnek egy kis pihenést. Aki látta, hogyan játszottunk a Bournemouthszal, az tudja, nagyjából mire számíthat. Nyilvánvalóan változtatni kell néhány dolgon a Liverpoolnál, de szeretnénk hívek maradni az identitásunkhoz és az általunk képviselt stílushoz.”