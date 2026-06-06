Nemzeti Sportrádió

Premier League: Szoboszlaié az idény legszebb gólja a Liverpoolnál

2026.06.06. 13:53
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Fotó: Getty Images
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Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League
Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották meg az évad legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.

Továbbra is díjazzák Szoboszlai Dominik remek futballját a Liverpool FC szurkolói, akik nemrégiben az idény legjobb játékosának választották meg a középpályást, most pedig az idény legszebb gólját szerző játékosnak járó díjat is odaítélték neki. A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban, a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről a későbbi bajnok „ágyúsok” kapuját az Anfieldben, a találat 1–0-s győzelmet ért a „vörösöknek”.

Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson, és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával. A harmadik legtöbb szavazatot Rio Ngumoha Newcastle Unitednek lőtt gólja kapta – áll a klub honlapján.

 

Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League
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