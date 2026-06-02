Szoboszlai Dominik: A divatban soha semmi sem túlzás

„Szoboszlai Dominik neve ma már messze túlmutat a pályán, nemcsak a teljesítményére és trófeáira utal, hanem stílusára, imázsára és egyre növekvő befolyására is” – írja a magyar válogatott csapatkapitányáról cikkében a Sports World magazin.

Mint ismert, Szoboszlai 2023-ban igazolt a Liverpoolhoz, azóta él az Egyesült Királyságban. „Nagyon jól vagyok. Élvezem az itt töltött időt Angliában, szeretek itt lenni, szeretem a várost, szeretem az országot, és persze a legfontosabb a futball. Az is boldoggá tesz. A legjobb dolog, ami Angliában történt velem, hogy megszületett a lányom, és megnyertem a Premier League-et.”

Előbbire hosszabban is kitért: „Nagyon jó apának lenni – egyik napról a másikra teljesen más lesz az élet. Hirtelen van egy személy, aki sokkal fontosabb, mint bárki más, és csak arra koncentrálsz, hogy gondoskodj róla és a családodról. Ez szép érzés.

Korábban egy rossz mérkőzés után hosszabb ideig is nagyon dühös voltam. De most csak haza kell mennem, és rájövök, mi is az igazán fontos.

Anglia mellett persze szóba került Magyarország is. „Szeretek magyar lenni, és igyekszem megmutatni minden magyar gyereknek – vagy felnőttnek –, hogy minden lehetséges, ha igazán keményen dolgozol és hiszel magadban. Van még sok dolog, amit szeretnék elérni, és ezekért továbbra is keményen kell dolgoznom. Ha valóban el akarod érni az álmaidat, akkor mindent fel kell áldoznod. Csak a fociért kell élned, és vigyáznod kell magadra. Azokra a dolgokra kell koncentrálnod, amelyek előrevisznek. Biztosan lesznek olyan hullámvölgyek, amikor egy lépést hátra kell lépned. De ha ezeket a nehézségeket leküzdöd, akkor erősebb leszel, még mentálisan is. Nem elég csak a pályán jól teljesíteni, mentálisan is nagyon-nagyon erősnek kell lenned.”

A magazin megjegyzi, hogy mentalitása jól végigkövethető a karrierjében a Salzburgtól Lipcsén át a Liverpoolig. „A Liverpoolba való átigazolásom talán két nap alatt lezajlott. »Szeretnénk, ha nálunk játszanál.« »Igen, ide akarok jönni.« Ennyi. Kész. Ennyire gyors volt. Amikor aláírtam a szerződést, és felvettem a Liverpool mezét, úgy éreztem: »Oké, jó úton haladok az álmaim megvalósítása felé.«”