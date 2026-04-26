Arne Slot: Lesz még olyan meccsünk, amely után nem a bíróról kell beszélni?

2026.04.26. 09:25
null
Arne Slot elégedetlen volt Andrew Madley bizonyos döntéseivel (Fotó: Getty Images)
Freddie Woodman Crystal Palace Oliver Glasner Mohamed Szalah Arne Slot Liverpool FC Premier League
A Liverpool FC és a Crystal Palace közötti Premier League-mérkőzés nemcsak a csapatok teljesítménye, hanem a játékvezetői döntések miatt is komoly beszédtémát adott. Arne Slot, a hazaiak vezetőedzője és Oliver Glasner, a vendégek trénere is különös figyelmet fordított a vitatott pillanatokra a szombati összecsapást követően.

A Liverpool hazai pályán 2–0-ra vezetett, amikor Daniel Munoz szépített a vendégektől. Csakhogy ez a gól úgy született, hogy előtte a hazaiak kapusa, Freddie Woodman a földön maradt, Andrew Madley játékvezető azonban nem állította meg a játékot.

Mumusát legyőzve tett újabb lépést a Bajnokok Ligája felé a Liverpool

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos a 87. percben lépett pályára, és majdnem eljött Pécsi Ármin nagy pillanata is.

Arne Slot, a liverpooliak vezetőedzője nem volt elragadtatva a jelenettől: „Nem érdemeltük meg, hogy ilyen módon gólt kapjunk... Ennek hatására sokkal idegesebbé váltunk, az ellenfél visszajött a meccsbe. Lehet még olyan mérkőzésünk, amely után nincs szó bírói ítéletekről?”

A holland szakember hangsúlyozta, hogy Woodmannek rövid időre valóban problémái voltak, ellentétben Munozzal, aki az összecsapáson többször is sérülést színlelt, hogy ezzel tördelje a játékot az aktívabb ellenfél kárára. Slot ugyanakkor hozzátette, hogy nem a Crystal Palace játékosát hibáztatja ezért, sokkal inkább a játékvezetőt. 

Az egyiptomi válogatottnál úgy számolnak, Szalah számára véget ért az idény

Könnyen lehet, hogy a nyáron távozó támadó szombaton lépett utoljára pályára Szoboszlai Dominikék csapatában, de a vb-n ott lehet.

 

Liverpool v Crystal Palace - Premier League - Anfield
Mohamed Szalah talán utoljára játszott az Anfieldben (Fotó: Getty Images)

A mérkőzés során a Liverpool nyáron távozó legendája, Mohamed Szalah megsérült, Slot erre is reagált a BBC-nek: „Újabb győzelem, amely egy sérülésbe került. Ez jellemző az idényünkre. Ha Mo elhagyja a pályát, az már valamit elmond, de várnunk kell, hogy kiderüljön, mennyire komoly a sérülés.”

Woodman – akinek helyére Pécsi Ármin szinte már készen állt beállni – számára különösen emlékezetes volt a mérkőzés: egyrészt a Premier League-ben szerepelt az Anfield közönsége előtt, másrészt egy fájdalmas sérülés után is folytatta a játékot: „Hihetetlen pillanatok voltak számomra. Nem gondoltam volna, hogy egyszer lehetőséget kapok ebben a stadionban bajnoki találkozón.”

Liverpool v Crystal Palace - Premier League
Oliver Glasner a lefújást követően lepacsizott Freddie Woodmannel (Fotó: Getty Images)

A Palace-t irányító Oliver Glasner a meccs után védelmébe vette csapatát, amely kritikákat is kapott, amiért játékosai nem rúgták ki a labdát a sérült Woodman miatt: „Nehéz helyzet volt, mert nagy védést mutatott be, de aztán a labda Munozhoz került” – mondta az osztrák mester. Szerinte a döntés teljesen indokolt volt, mivel Woodman próbálkozott felállni, Munoz pedig ösztönösen élt a lehetőséggel.

„Ha a kapus feje sérült volna meg, akkor meg kellett volna állítani a játékot. De mivel nem így történt, úgy gondolom, hogy helyes döntést hoztunk” – tette hozzá Glasner. Szerinte az eseménysor megítélésekor figyelembe kell venni azt is, hogy minden nagyon gyorsan történt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
Liverpool FC–Crystal Palace 3–1 (2–0)
Liverpool, Anfield, 60 314 néző. Vezette: Madley
Liverpool FC: Woodman – C. Jones (J. Gomez, 87.), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 87.) – Szoboszlai, A. Mac Allister– Szalah (Frimpong, 59.), Wirtz, Gakpo – Isak (Gravenberch, 79.). Vezetőedző: Arne Slot
Crystal Palace: Henderson – C. Richards, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell (Sosa, a szünetben) – B. Johnson (Pino, 60.), I. Sarr – Mateta (Strand Larsen, 70.). Vezetőedző: Oliver Glasner
Gólszerző: Isak (35.), Robertson (40.), Wirtz (90+6.), ill. Munoz (71.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

34

22

7

5

64–26

+38 

73 

  2. Manchester City

33

21

7

5

66–29

+37 

70 

  3. Manchester United  

33

16

10

7

58–45

+13 

58 

  4. Liverpool

34

17

7

10

57–44

+13 

58 

  5. Aston Villa

34

17

7

10

47–42

+5 

58 

  6. Brighton

34

13

11

10

48–39

+9 

50 

  7. Bournemouth

34

11

16

7

52–52

49 

  8. Chelsea

34

13

9

12

53–45

+8 

48 

  9. Brentford

33

13

9

11

48–44

+4 

48 

10. Fulham

34

14

6

14

44–46

–2 

48 

11. Everton

34

13

8

13

41–41

47 

12. Sunderland

34

12

10

12

36–45

–9 

46 

13. Crystal Palace

33

11

10

12

36–39

–3 

43 

14. Newcastle

34

12

6

16

46–50

–4 

42 

15. Leeds United

34

9

13

12

44–51

–7 

40 

16. Nottingham Forest

34

10

9

15

41–45

–4 

39 

17. West Ham

34

9

9

16

42–58

–16 

36 

18. Tottenham

34

8

10

16

43–53

–10 

34 

19. Burnley

34

4

8

22

34–68

–34 

20 

20. Wolverhampton

34

3

8

23

24–62

–38 

17 

 

 

