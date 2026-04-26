Arne Slot: Lesz még olyan meccsünk, amely után nem a bíróról kell beszélni?

Mohamed Szalah talán utoljára játszott az Anfieldben (Fotó: Getty Images)

A mérkőzés során a Liverpool nyáron távozó legendája, Mohamed Szalah megsérült, Slot erre is reagált a BBC-nek: „Újabb győzelem, amely egy sérülésbe került. Ez jellemző az idényünkre. Ha Mo elhagyja a pályát, az már valamit elmond, de várnunk kell, hogy kiderüljön, mennyire komoly a sérülés.”

Woodman – akinek helyére Pécsi Ármin szinte már készen állt beállni – számára különösen emlékezetes volt a mérkőzés: egyrészt a Premier League-ben szerepelt az Anfield közönsége előtt, másrészt egy fájdalmas sérülés után is folytatta a játékot: „Hihetetlen pillanatok voltak számomra. Nem gondoltam volna, hogy egyszer lehetőséget kapok ebben a stadionban bajnoki találkozón.”

Oliver Glasner a lefújást követően lepacsizott Freddie Woodmannel (Fotó: Getty Images)

A Palace-t irányító Oliver Glasner a meccs után védelmébe vette csapatát, amely kritikákat is kapott, amiért játékosai nem rúgták ki a labdát a sérült Woodman miatt: „Nehéz helyzet volt, mert nagy védést mutatott be, de aztán a labda Munozhoz került” – mondta az osztrák mester. Szerinte a döntés teljesen indokolt volt, mivel Woodman próbálkozott felállni, Munoz pedig ösztönösen élt a lehetőséggel.

„Ha a kapus feje sérült volna meg, akkor meg kellett volna állítani a játékot. De mivel nem így történt, úgy gondolom, hogy helyes döntést hoztunk” – tette hozzá Glasner. Szerinte az eseménysor megítélésekor figyelembe kell venni azt is, hogy minden nagyon gyorsan történt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

Liverpool FC–Crystal Palace 3–1 (2–0)

Liverpool, Anfield, 60 314 néző. Vezette: Madley

Liverpool FC: Woodman – C. Jones (J. Gomez, 87.), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 87.) – Szoboszlai, A. Mac Allister– Szalah (Frimpong, 59.), Wirtz, Gakpo – Isak (Gravenberch, 79.). Vezetőedző: Arne Slot

Crystal Palace: Henderson – C. Richards, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell (Sosa, a szünetben) – B. Johnson (Pino, 60.), I. Sarr – Mateta (Strand Larsen, 70.). Vezetőedző: Oliver Glasner

Gólszerző: Isak (35.), Robertson (40.), Wirtz (90+6.), ill. Munoz (71.)