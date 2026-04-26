Arne Slot: Lesz még olyan meccsünk, amely után nem a bíróról kell beszélni?
A Liverpool hazai pályán 2–0-ra vezetett, amikor Daniel Munoz szépített a vendégektől. Csakhogy ez a gól úgy született, hogy előtte a hazaiak kapusa, Freddie Woodman a földön maradt, Andrew Madley játékvezető azonban nem állította meg a játékot.
Arne Slot, a liverpooliak vezetőedzője nem volt elragadtatva a jelenettől: „Nem érdemeltük meg, hogy ilyen módon gólt kapjunk... Ennek hatására sokkal idegesebbé váltunk, az ellenfél visszajött a meccsbe. Lehet még olyan mérkőzésünk, amely után nincs szó bírói ítéletekről?”
A holland szakember hangsúlyozta, hogy Woodmannek rövid időre valóban problémái voltak, ellentétben Munozzal, aki az összecsapáson többször is sérülést színlelt, hogy ezzel tördelje a játékot az aktívabb ellenfél kárára. Slot ugyanakkor hozzátette, hogy nem a Crystal Palace játékosát hibáztatja ezért, sokkal inkább a játékvezetőt.
A mérkőzés során a Liverpool nyáron távozó legendája, Mohamed Szalah megsérült, Slot erre is reagált a BBC-nek: „Újabb győzelem, amely egy sérülésbe került. Ez jellemző az idényünkre. Ha Mo elhagyja a pályát, az már valamit elmond, de várnunk kell, hogy kiderüljön, mennyire komoly a sérülés.”
Woodman – akinek helyére Pécsi Ármin szinte már készen állt beállni – számára különösen emlékezetes volt a mérkőzés: egyrészt a Premier League-ben szerepelt az Anfield közönsége előtt, másrészt egy fájdalmas sérülés után is folytatta a játékot: „Hihetetlen pillanatok voltak számomra. Nem gondoltam volna, hogy egyszer lehetőséget kapok ebben a stadionban bajnoki találkozón.”
A Palace-t irányító Oliver Glasner a meccs után védelmébe vette csapatát, amely kritikákat is kapott, amiért játékosai nem rúgták ki a labdát a sérült Woodman miatt: „Nehéz helyzet volt, mert nagy védést mutatott be, de aztán a labda Munozhoz került” – mondta az osztrák mester. Szerinte a döntés teljesen indokolt volt, mivel Woodman próbálkozott felállni, Munoz pedig ösztönösen élt a lehetőséggel.
„Ha a kapus feje sérült volna meg, akkor meg kellett volna állítani a játékot. De mivel nem így történt, úgy gondolom, hogy helyes döntést hoztunk” – tette hozzá Glasner. Szerinte az eseménysor megítélésekor figyelembe kell venni azt is, hogy minden nagyon gyorsan történt.
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
Liverpool FC–Crystal Palace 3–1 (2–0)
Liverpool, Anfield, 60 314 néző. Vezette: Madley
Liverpool FC: Woodman – C. Jones (J. Gomez, 87.), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 87.) – Szoboszlai, A. Mac Allister– Szalah (Frimpong, 59.), Wirtz, Gakpo – Isak (Gravenberch, 79.). Vezetőedző: Arne Slot
Crystal Palace: Henderson – C. Richards, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell (Sosa, a szünetben) – B. Johnson (Pino, 60.), I. Sarr – Mateta (Strand Larsen, 70.). Vezetőedző: Oliver Glasner
Gólszerző: Isak (35.), Robertson (40.), Wirtz (90+6.), ill. Munoz (71.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
34
22
7
5
64–26
+38
73
|2. Manchester City
33
21
7
5
66–29
+37
70
|3. Manchester United
33
16
10
7
58–45
+13
58
|4. Liverpool
34
17
7
10
57–44
+13
58
|5. Aston Villa
34
17
7
10
47–42
+5
58
|6. Brighton
34
13
11
10
48–39
+9
50
|7. Bournemouth
34
11
16
7
52–52
0
49
|8. Chelsea
34
13
9
12
53–45
+8
48
|9. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|10. Fulham
34
14
6
14
44–46
–2
48
|11. Everton
34
13
8
13
41–41
0
47
|12. Sunderland
34
12
10
12
36–45
–9
46
|13. Crystal Palace
33
11
10
12
36–39
–3
43
|14. Newcastle
34
12
6
16
46–50
–4
42
|15. Leeds United
34
9
13
12
44–51
–7
40
|16. Nottingham Forest
34
10
9
15
41–45
–4
39
|17. West Ham
34
9
9
16
42–58
–16
36
|18. Tottenham
34
8
10
16
43–53
–10
34
|19. Burnley
34
4
8
22
34–68
–34
20
|20. Wolverhampton
34
3
8
23
24–62
–38
17