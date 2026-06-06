Spirit of Shankly: a szurkolói elköteleződés egy életre szól a Liverpoolnál

– Hogyan jött létre a Spirit of Shankly?

– A Spirit of Shankly a Liverpool-szurkolók érdekvédelmi szervezete. 2008 ban jött létre, miután mintegy háromszáz szurkoló gyűlt össze, akik aggódtak Tom Hicks és George Gillett tulajdonosi tevékenysége miatt. A szurkolói szakszervezet nyomásgyakorlása később kulcsszerepet játszott abban, hogy a páros távozzon szeretett klubunk éléről.

– Mely eredményekre a legbüszkébbek a szervezetnél?

– A SoS számos sikeres, szurkolók által vezetett kampány főszereplője volt: a Hicks, Gillett páros távozásának kikényszerítésétől kezdve a tisztességesebb jegyárakért és jegypolitikáért folytatott küzdelmen át a szurkolói tanács létrehozásáról szóló tárgyalásokig. Ez a testület a klub által elismert, intézményesített szurkolói érdekképviselet, amelyben a Spirit of Shankly a vezető tényező.

– És mi a SoS alapvető küldetése ma?

– Hogy közös hangot adjon a szurkolóknak, erősítse a drukkerek befolyását a Liverpool működésében, és pozitív, aktív résztvevő legyen a helyi közösség életében.

– Miért hirdetett tiltakozást a szurkolói közösség idén tavasszal, és végül milyen megoldás született?

– A SoS 114 másik drukkerszervezettel együtt arra kérte a Premier League-klubokat, hogy fagyasszák be a jegyárakat, és alaposan vizsgálják meg azokat az alternatívákat, amelyekkel elkerülhető, hogy minden évben automatikusan emelkedjenek a belépőárak. A Liverpool erre egy példátlan, három évre előre szóló áremelési tervvel reagált. Az Anfieldben megtartott, nagy visszhangot kiváltó „sárga lapos” tiltakozás után azonban kompromisszum született: a jegyárak jövőre három százalékkal nőnek, a rákövetkező idényre viszont befagyasztják őket. Ez most lehetőséget ad a szurkolóknak és a klubnak, hogy közösen vizsgálják meg a SoS eredeti javaslatában szereplő alternatívákat.

– Mi aggasztja leginkább a szurkolókat a Premier League jelenlegi irányával kapcsolatban?

– A fő félelmünk, hogy a meccsre járó szurkolókkal úgy bánnak, mintha magától értetődő lenne, hogy mindig mindent lenyelnek. A tévés menetrendek rendszeresen figyelmen kívül hagyják a csapatukat idegenbe is elkísérő drukkerek érdekeit, azokét, akik elutaznak a mérkőzésekre. Ha ehhez hozzátesszük a folyamatos jegyáremeléseket, érthető, miért indult el a „Stop Exploiting Loyalty” (a hűség kizsákmányolása elleni) kampány.

– Milyen szerepet kellene betölteniük a drukkereknek a klub nagy horderejű döntéseiben?

– Nagyon is jelentőset! A futballklubok döntéshozói hosszú időn át nagyon sok mindent elrontottak. A szurkolók érzelmileg, anyagilag és kulturálisan is egy életre köteleződnek el a klubjuk mellett, és mindenekelőtt az egyesület iránti mély szeretet motiválja őket. A klubvezetőknek ezt nem szabad eltolniuk maguktól, sokkal inkább fel kell ismerniük, meg kell becsülniük és be kell építeniük a döntéshozatalokba.

– Hogyan jellemezné a klub és a szurkolók jelenlegi kapcsolatát?

– A szurkolói tanács biztosítja, hogy a klub és a drukkerek között legyenek stabil, intézményesített kommunikációs csatornák. A klub reakciója a jegyáremelés elleni tiltakozásra végül is pozitív volt: felismerte, milyen erős az elégedetlenség, és keresett egy másik irányt. Emiatt mindenképpen dicséret illeti azokat, akik az egyesületet irányítják.

– Hogyan értékeli a klub kommunikációját a nehezebb időszakokban?

– A futballklubokra sohasem irányult ekkora figyelem. A média folyamatos érdeklődése mellett a digitális korban, mondhatni, állandósult a szurkolói kultúra, így pedig a kommunikáció valódi kihívást jelent nekik. Én az őszinteséget és az átláthatóságot tartom a legjobb iránynak, sok klub azonban inkább hallgat, és ilyenkor az üres térben pletykák, találgatások és gyakran düh jelenik meg.

Egy éve még a PL trófeájával pózolt a Liverpoolt is tulajdonló csoport feje, John W. Henry

– Mennyire nehéz ma jegyet szerezni a Liverpool meccseire?

– Ez nagyban függ az adott mérkőzéstől, a naptól és az időponttól. A jegyek iránti kereslet kétségtelenül óriási, de egy hétközi kupameccsre egy alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben mindig könnyebb bejutni, mint az Everton vagy a Manchester United elleni rangadóra az Anfieldben. A Liverpoolnál óriási kitartás kell ahhoz, hogy valaki rendszeresen próbálkozzon a jegyvásárlással, de időnként adódnak lehetőségek a nyílt értékesítések során vagy a klub hivatalos jegycsere-felületrendszerén keresztül.

– Milyen volt a hangulat az Anfieldben az elmúlt idényben?

– Az idény természetéből és az eredményességből fakadóan aligha sorolhatjuk a legjobbak közé. A Liverpool akkor működik igazán jól, amikor az edző, a játékosok és a szurkolók teljesen egy hullámhosszon vannak, és ez az idén nem volt így.

– Hogyan értékelné a Liverpool idénybeli összteljesítményét?

– Gyatra volt. Jóllehet, ha keresnénk, bőven találnánk enyhítő körülményeket – a Diogo Jota életét követelő tragikus balesettől kezdve a sérüléshullámon át a félrecsúszott átigazolásokig –, ám még ha mindezt figyelembe is vesszük, a Liverpool játéka túl sokszor nélkülözte az intenzitást, a hitet és a lendületet. A csapat mentális állapota nem volt rendben, ami szurkolóként nagyon nehezen elfogadható.

– Idén több látványos összezördülés is volt Mohamed Szalah és Arne Slot menedzser között. A szurkolók hogyan álltak a helyzethez?

– Nem volt egységes álláspont. A hagyományosabb szemléletűek szerint minden játékos–edző konfliktusnak az öltözőn belül kellene maradnia. Mások viszont úgy gondolták, hogy egy Szalah-státusú játékosnak igenis joga van nyilvánosan elmondani a véleményét. Az én személyes álláspontom, hogy az ügy túlságosan is megosztó volt, márpedig az ilyesmi minden klubnak jelentős kárt okoz.

Szoboszlai Dominik csapata legjobbja volt az idénybe

– Hogyan értékeli a Liverpool magyar légiósainak teljesítményét?

– Összességében a Liverpool csalódást keltő és pokoli nehéz idényen van túl, de a két magyar játékos teljesítményére némi elégedettséggel lehet tekinteni. Három év után Szoboszlai Dominik stabil alapemberré vált az Anfieldben, és ennek megfelelő is az elvárás vele szemben. Amióta a klubhoz került, a mostani tizenhárom gól és tizenkét gólpassz a legjobb mutatója, ami különösen annak fényében kiemelkedő, hogy nemegyszer jobbhátvédként kellett kényszerből játszania. Kerkez Milos az idény elején talán túlságosan is bizonyítani akart, ami érthető, hiszen gyakorlatilag egy klublegenda, Andrew Robertson örökébe lépett. Az évad előrehaladtával egyre jobban belerázódott, és a harciasságával, győzni akarásával sok kétkedőt meggyőzött. Mindössze huszonkét éves, bőven van benne fejlődési potenciál, de a Liverpoolnál elvárás, hogy egyre jobb legyél.

– Szoboszlai lehet a Liverpool következő csapatkapitánya?

– A jelenlegi helyzetben ő tűnik a legkézenfekvőbb választásnak Virgil van Dijk távozása után. Egyetlen kérdőjel talán az, hogy már csak két év van hátra a szerződéséből, és időről időre felvetődik a Real Madrid érdeklődése. Most, hogy Robertson is távozott a klubtól, szerintem logikus lenne, ha ő lépne elő csapatkapitány-helyettessé, hiszen a magyar válogatottban is bizonyította, hogy megvannak benne a vezetői kvalitások.

– Mit remél a Liverpooltól a következő idényben?

– Abban bízom, hogy a nyár teljes megújulást hoz, és hogy ezt az idényt gyorsan el lehet felejteni. A Liverpool ismét készülhet a Bajnokok Ligájára, és a szükséges anyagi háttér is rendelkezésre áll. A klubnál most muszáj jól dönteni az igazolásokról, mert erről a keretről kiderült, hogy jelen formájában nem képes tartósan azon a szinten teljesíteni, ahol a Liverpoolnak lennie kellene.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. május 30-i lapszámában jelent meg.)