Glasner nemet mondott a Feyenoordnak, tovább tárgyal a Milannal

Az olasz sportlap keddi cikke emlékeztet, hogy új vezetőedző kinevezésére csak akkor kerülhet sor a Milannál, ha megtalálták a szintén megüresedett technikai igazgatói állás új tulajdonosát. Ez utóbbi posztra az első számú jelölt Ralf Rangnick, aki az osztrák válogatottat vezeti szövetségi kapitányként a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

Ausztriai hírek szerint a helyi szövetség szeretné további két évre alkalmazni Rangnickot, aki ennek ellenére nyitott a milánói ajánlatra, de pontosan tudni szeretné, mekkora lesz a mozgástere.

A Milan képviselőivel már több fordulóban egyeztető Glasner annak idején együtt dolgozott Rangnickkal Salzburgban, ezért lát fantáziát együttes alkalmazásukban az olasz klub.

Arra az esetre, ha Rangnickkal nem jutnak dűlőre, van B-terv: a korábban többek között az Espanyol, a Tottenham és az FC Barcelona alkalmazásában álló Ramón Planes lehet a befutó – véli a Gazzetta.

Az olasz lap szerint Planes is nagyra tartja Glasnert, de van másik edzőjelöltje is: Mauricio Pochettino, az Egyesült Államok válogatottjának jelenlegi szövetségi kapitánya.

Mint ismert, Glasner az elmúlt két idényt az angol Crystal Palace-nál töltötte, és a dél-londoniakkal megnyerte az FA-kupát, a Community Shieldet, valamint idén tavasszal a Konferencialigát.

Eközben a Milan a mostani idény végén lemaradt a BL-indulásról, és a kudarcnak minősített bajnoki 5. helyezéssel járó tisztogatásnak áldozatul esett Massimiliano Allegri vezetőedző, Geoffrey Moncada technikai igazgató, Giorgio Furlani vezérigazgató és Igli Tare sportigazgató.