Kétgólos hátrányból mentett pontot a Wolverhampton, de ezzel nem sokra megy

Jól futballozott az első 40 percben a Brentford, amelyből kétgólos vezetés sült ki. Az első félidő felénél Keane Lewis-Potter beadása után Michael Kayode csúsztatott a bal felsőbe, majd negyedóra múlva a ziccerben kilépő Dango Ouattara hozta még nagyobb helyzetbe Igor Thiagót, aki az üres kapuba passzolva szerezte meg 20. bajnoki gólját az idényben. A brazil támadó pár percre rá újra betalálhatott volna, ám csak a kapufát találta el, nem sokkal később pedig szépítettek a vendégek, miután Adam Armstrong 17 méterről a léc alá tekert.

A szünetről sokkal agilisabban jött ki a Wolves, miközben a hazaiak ráültek az eredményre. Adam Armstrong még csak a kapufára lőtt, így azt megúszta a Brentford, de tovább támadott a Wolverhampton, és a hajrá elején egyenlített. Joao Gomes beadását követően Tolu Arokodare öt méterről fejelt a kapuba, két perc múlva pedig a lécről jött le a labda a bólintása után, így a vezetést nem vették át a „farkasok”. Felébredt a vendéglátó, és a 90. percben meccslabdája volt, ám Reiss Nelson a bal kapufa mellé fejelt.

Két bravúrgyőzelem után (a Liverpoolt és az Aston Villát sikerült legyűrni) egy pontot szerzett a sereghajtó Wolverhampton, így a hátránya maradt annyi a benn maradó helyen álló Nottingham Foresttel szemben, mint a forduló előtt, azaz 12 pont. 2–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Brentford–Wolverhampton Wanderers 2–2 (Kayode 22., I. Thiago 37., ill. A. Armstrong 44., Arokodare 77.)

Vasárnap játszották

Liverpool FC–Tottenham Hotspur 1–1 (Szoboszlai 18., ill. Richarlison 90.)

Manchester United–Aston Villa 3–1 (Casemiro 53., M. Cunha 71., Sesko 81., ill. Barkley 64.)

Nottingham Forest–Fulham 0–0

Crystal Palace–Leeds United 0–0

Kiállítva: G. Gudmundsson (45+5., Leeds)

Szombaton játszották

West Ham United–Manchester City 1–1 (Mavropanosz 35., ill. B. Silva 31.)

Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)

Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)

Burnley–AFC Bournemouth 0–0

Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)