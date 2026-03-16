Kétgólos hátrányból mentett pontot a Wolverhampton, de ezzel nem sokra megy

VARGA BALÁZS
2026.03.16. 23:04
Reiss Nelson (balra) a 90. percben megnyerhette volna a meccset a Brentfordnak (Fotó: Getty Images)
Brentford Wolverhampton Wanderers Premier League Wolverhampton
A Wolverhampton kétgólos hátrányból felállva játszott 2–2-t a Brentford otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 30. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén.

Jól futballozott az első 40 percben a Brentford, amelyből kétgólos vezetés sült ki. Az első félidő felénél Keane Lewis-Potter beadása után Michael Kayode csúsztatott a bal felsőbe, majd negyedóra múlva a ziccerben kilépő Dango Ouattara hozta még nagyobb helyzetbe Igor Thiagót, aki az üres kapuba passzolva szerezte meg 20. bajnoki gólját az idényben. A brazil támadó pár percre rá újra betalálhatott volna, ám csak a kapufát találta el, nem sokkal később pedig szépítettek a vendégek, miután Adam Armstrong 17 méterről a léc alá tekert.

A szünetről sokkal agilisabban jött ki a Wolves, miközben a hazaiak ráültek az eredményre. Adam Armstrong még csak a kapufára lőtt, így azt megúszta a Brentford, de tovább támadott a Wolverhampton, és a hajrá elején egyenlített. Joao Gomes beadását követően Tolu Arokodare öt méterről fejelt a kapuba, két perc múlva pedig a lécről jött le a labda a bólintása után, így a vezetést nem vették át a „farkasok”. Felébredt a vendéglátó, és a 90. percben meccslabdája volt, ám Reiss Nelson a bal kapufa mellé fejelt.

Két bravúrgyőzelem után (a Liverpoolt és az Aston Villát sikerült legyűrni) egy pontot szerzett a sereghajtó Wolverhampton, így a hátránya maradt annyi a benn maradó helyen álló Nottingham Foresttel szemben, mint a forduló előtt, azaz 12 pont. 2–2

ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Brentford–Wolverhampton Wanderers 2–2 (Kayode 22., I. Thiago 37., ill. A. Armstrong 44., Arokodare 77.)

Vasárnap játszották
Liverpool FC–Tottenham Hotspur 1–1 (Szoboszlai 18., ill. Richarlison 90.)
Manchester United–Aston Villa 3–1 (Casemiro 53., M. Cunha 71., Sesko 81., ill. Barkley 64.)
Nottingham Forest–Fulham 0–0
Crystal Palace–Leeds United 0–0
Kiállítva: G. Gudmundsson (45+5., Leeds)
Szombaton játszották
West Ham United–Manchester City 1–1 (Mavropanosz 35., ill. B. Silva 31.)
Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)
Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)
Burnley–AFC Bournemouth 0–0
Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal31217361–22+3970
  2. Manchester City30187560–28+3261
  3. Manchester United30159654–41+1354
  4. Aston Villa30156940–37+351
  5. Liverpool30147949–40+949
  6. Chelsea30139853–35+1848
  7. Brentford301361146–42+445
  8. Everton301271134–35–143
  9. Newcastle301261243–43042
10. Bournemouth30914744–46–241
11. Fulham301251340–43–341
12. Brighton & Hove Albion3010101039–36+340
13. Sunderland3010101030–35–540
14. Crystal Palace301091133–35–239
15. Leeds United307111237–48–1132
16. Tottenham30791440–47–730
17. Nottingham Forest30781528–43–1529
18. West Ham30781536–55–1929
19. Burnley30481832–58–2620
20. Wolverhampton31382024–54–3017

 

 

