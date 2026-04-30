Asztalitenisz: Fazekas Lizett győzött az U19-esek között Szarajevóban

2026.04.30. 20:55
null
Fazekas Lizett utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
A horvát színekben szereplő, 13 éves asztaliteniszező, Fazekas Lizett fantasztikus teljesítménnyel aranyérmet szerzett egyesben az U19-esek mezőnyében a szarajevói nemzetközi utánpótlás-bajnokságon.

Az U19-es korosztályban vegyes párosban begyűjtött bronza után Fazekas Lizett brillírozott egyesben az utánpótláskorú asztaliteniszezők WTT Youth Contender-sorozatának boszniai állomásán. A horvát válogatott még csak 13 éves reménysége – aki első nemzetközi versenyén szerepelt az ifjúságiak között – nem talált legyőzőre a nála hat évvel idősebbek mezőnyében.

Fazekas a főtáblán bosnyák, német, svéd és tajvani riválist verve (mindössze egyetlen szettet bukva) szerezte meg a végső győzelmet Szarajevóban.

A magyar fiatalok közül Varga Botond (U19) és Fegyver Zsófia (U15) is a negyeddöntőig jutott.

(Kiemelt képet készítette: Fazekas Péter/Facebook)

