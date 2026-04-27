Még nem búcsúznak Mohamed Szalahtól Liverpoolban

2026.04.27. 07:09
Mohamed Szalah (Fotó: AFP)
Liverpool Mohamed Szalah Premier League
Fontos győzelmet aratott szombaton a Crystal Palace ellen a Premier League-címvédő Liverpool, de elveszítette a comb­izomsérülést szenvedő Mohamed Szalahot. Most megy a találgatás: vajon visszatérhet-e még az Anfieldbe a klub egyiptomi legendája.

 

NAGYOT FORDULT A VILÁG a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is alkalmazó Liverpoollal a hétvégén, és nemcsak azért, mert csaknem öt év után sikerült ismét legyőznie a bajnokságban a Crystal Palace-t (3–1), hanem mert a hullámvölgyekkel terhelt idényben végre karnyújtásnyira került egyik kimondott céljához, a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásához. Jóllehet ez mindig is minimális elvárás volt a csapattól, figyelembe véve, miként bukta el futószalagon a többit (bajnoki címvédés, BL-győzelem, valamilyen kupasiker), már ez a felcsillanó remény hurráhangulatot varázsolt az Anfieldre.

Mindazonáltal az utolsó lépéseket még meg kell tenni, és tudjuk, ebben az évadban jószerével semmi sem ment simán a Liverpoolnak. Ezúttal a klubból az évad végén távozó Mohamed Szalah sérülése borzolja a kedélyeket, és van, aki már látni véli, az egyiptomi támadó kilenc év után végleg elköszönt a szurkolóktól, amikor a Palace elleni meccs 59. percében mindegyik lelátó felé tapsolva ment le a pályáról.

„Egyelőre nem tudjuk, játszhat-e még az idényben, ez a legőszintébb válasz, amit adhatok, mert ha azt mondanám, hogy talán van esély, ez a kijelentés virítana a címlapokon. Azt biztosan tudom róla, hogy mindig is vigyázott a testére, ezért a lehető legrövidebb idő alatt szokott felépülni egy-egy sérülésből” – mondta Arne Slot      menedzser a szombati bajnokit követő sajtótájékoztatóján, ugyanakkor az egyiptomi válogatott igazgatója, Ibrahim Haszan már sokkal konkrétabban fogalmazott a Reuters hírügynökségnek.

„Combhajlítóizom-szakadást szenvedett, négy hétig nem játszhat – jelentette ki a sportvezető, majd arra a kérdésre, hogy bevethető lesz‑e a Premier League utolsó fordulójában a Brentford ellen, ezt válaszolta: – Ezt jelenleg nem lehet megmondani. Minden attól függ, milyen gyorsan épül fel.”      

A szaúdi Okaz című lap beszámolója hozzáteszi: az egyiptomi válogatott azonnal felvette a kapcsolatot a Liverpoollal, hogy tájékozódjon a klasszis támadó állapotáról, mivel kevesebb mint ötven nap van hátra a világbajnokság rajtjáig, amelyen ő lesz a csapatkapitány. A Brentford elleni találkozót pedig május 24-én rendezik, azaz a Haszan által említett négy hét éppen letelik, így Liverpoolban – egyelőre – bíznak benne, hogy a klub legendás alakja a záró fordulóban búcsúzhat el az Anfieldtől.

Nem sokon múlt, hogy a Palace elleni találkozón a klub harmadik számú kapusát, Freddie Woodmant is le kelljen cserélni – Pécsi Ármin már levette a melegítőjét, és készült beállni –, de végül tudta vállalni a folytatást, és a meccs egyik hősévé vált.

„Enyhe kifejezés, hogy elégedett vagyok a teljesítményével. Olyan sokszor mondtam már, hogy rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, aztán az ellenfél első lehetősége bement. Ezúttal viszont a Palace többször is közel járt a gólhoz, a meccs kulcsmomentuma a második gólunk előtti jelenet volt, amikor Freddie hatalmasat védett. Egy egy helyett néhány másodperccel később kettő nulla lett ide” – dicsérte kapusát Arne Slot a meccs utáni sajtótájékoztatón.

 

