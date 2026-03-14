A Manchester City nem tudta legyőzni a West Ham Unitedet

2026.03.14. 23:04
Mads Hermansen nagyokat védett (Fotó: Getty Images)
West Ham United Manchester City Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 30. fordulójában a Manchester City csak 1–1-es döntetlent játszott a West Ham United otthonában.

 

Mivel az Arsenal nagy nehezen legyőzte az Evertont szombat kora este, a játéknap utolsó meccsén a Manchester Citynek kötelező volt a győzelem, hogy tartsa a lépést a londoniakkal.

A 31. percben Bernardo Silva meg is szerezte a vezetést a Citynek. A bal szélről beívelte a labdát, amely egyből a kapuba szállt – mindenki beadást várt. Azonban csak négy percig örülhettek a vendégek, mert szöglet után Konsztantinosz Mavropanosz fejese nyomán a labda a lécről a gólvonal mögé vágódott.

Több gól már nem is született, maradt az 1–1 a végén is, és ebben leginkább Mads Hermansennek volt szerepe. A 61. percben Erling Haaland kísérleténél, a 67. percben Matheus Nunes lövésénél, a 83. percben Tijjani Reijnders szabadrúgásánál védett nagyot a dán kapus.

Az 1–1-gyel az Arsenal előnye kilenc pont, igaz, a manchesteriek egy meccsel kevesebbet játszottak.

ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
West Ham United–Manchester City 1–1 (Mavropanosz 35., ill. B. Silva 31.)
Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)
Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)
Burnley–AFC Bournemouth 0–0
Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n
Hétfő
21.00: Brentford–Wolverhampton

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United29149651–40+11 51 
4. Aston Villa29156839–34+5 51 
5. Chelsea30139853–35+18 48 
6. Liverpool29146948–39+9 48 
7. Brentford291351144–40+4 44 
8. Everton301271134–35–1 43 
9. Newcastle301261243–4342 
10. Bournemouth30914744–46–2 41 
11. Brighton & Hove Albion3010101039–36+3 40 
12. Fulham291241340–43–3 40 
13. Sunderland3010101030–35–5 40 
14. Crystal Palace291081133–35–2 38 
15. Leeds United297101237–48–11 31 
16. Tottenham29781439–46–7 29 
17. West Ham30781536–55–19 29 
18. Nottingham Forest29771528–43–15 28 
19. Burnley30481832–58–26 20 
20. Wolverhampton30372022–52–30 16 

 

 

