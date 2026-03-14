A Manchester City nem tudta legyőzni a West Ham Unitedet

Mivel az Arsenal nagy nehezen legyőzte az Evertont szombat kora este, a játéknap utolsó meccsén a Manchester Citynek kötelező volt a győzelem, hogy tartsa a lépést a londoniakkal.

A 31. percben Bernardo Silva meg is szerezte a vezetést a Citynek. A bal szélről beívelte a labdát, amely egyből a kapuba szállt – mindenki beadást várt. Azonban csak négy percig örülhettek a vendégek, mert szöglet után Konsztantinosz Mavropanosz fejese nyomán a labda a lécről a gólvonal mögé vágódott.

Több gól már nem is született, maradt az 1–1 a végén is, és ebben leginkább Mads Hermansennek volt szerepe. A 61. percben Erling Haaland kísérleténél, a 67. percben Matheus Nunes lövésénél, a 83. percben Tijjani Reijnders szabadrúgásánál védett nagyot a dán kapus.

Az 1–1-gyel az Arsenal előnye kilenc pont, igaz, a manchesteriek egy meccsel kevesebbet játszottak.

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

West Ham United–Manchester City 1–1 (Mavropanosz 35., ill. B. Silva 31.)

Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)

Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)

Burnley–AFC Bournemouth 0–0

Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Crystal Palace–Leeds United

15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Fulham

17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n

Hétfő

21.00: Brentford–Wolverhampton