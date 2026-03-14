A Manchester City nem tudta legyőzni a West Ham Unitedet
Mivel az Arsenal nagy nehezen legyőzte az Evertont szombat kora este, a játéknap utolsó meccsén a Manchester Citynek kötelező volt a győzelem, hogy tartsa a lépést a londoniakkal.
A 31. percben Bernardo Silva meg is szerezte a vezetést a Citynek. A bal szélről beívelte a labdát, amely egyből a kapuba szállt – mindenki beadást várt. Azonban csak négy percig örülhettek a vendégek, mert szöglet után Konsztantinosz Mavropanosz fejese nyomán a labda a lécről a gólvonal mögé vágódott.
Több gól már nem is született, maradt az 1–1 a végén is, és ebben leginkább Mads Hermansennek volt szerepe. A 61. percben Erling Haaland kísérleténél, a 67. percben Matheus Nunes lövésénél, a 83. percben Tijjani Reijnders szabadrúgásánál védett nagyot a dán kapus.
Az 1–1-gyel az Arsenal előnye kilenc pont, igaz, a manchesteriek egy meccsel kevesebbet játszottak.
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
West Ham United–Manchester City 1–1 (Mavropanosz 35., ill. B. Silva 31.)
Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)
Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)
Burnley–AFC Bournemouth 0–0
Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n
Hétfő
21.00: Brentford–Wolverhampton
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|29
|14
|9
|6
|51–40
|+11
|51
|4. Aston Villa
|29
|15
|6
|8
|39–34
|+5
|51
|5. Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53–35
|+18
|48
|6. Liverpool
|29
|14
|6
|9
|48–39
|+9
|48
|7. Brentford
|29
|13
|5
|11
|44–40
|+4
|44
|8. Everton
|30
|12
|7
|11
|34–35
|–1
|43
|9. Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43–43
|0
|42
|10. Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44–46
|–2
|41
|11. Brighton & Hove Albion
|30
|10
|10
|10
|39–36
|+3
|40
|12. Fulham
|29
|12
|4
|13
|40–43
|–3
|40
|13. Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30–35
|–5
|40
|14. Crystal Palace
|29
|10
|8
|11
|33–35
|–2
|38
|15. Leeds United
|29
|7
|10
|12
|37–48
|–11
|31
|16. Tottenham
|29
|7
|8
|14
|39–46
|–7
|29
|17. West Ham
|30
|7
|8
|15
|36–55
|–19
|29
|18. Nottingham Forest
|29
|7
|7
|15
|28–43
|–15
|28
|19. Burnley
|30
|4
|8
|18
|32–58
|–26
|20
|20. Wolverhampton
|30
|3
|7
|20
|22–52
|–30
|16