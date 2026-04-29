Csütörtöki sportműsor: Veszprém HC–Füchse Berlin a férfi kézi BL-ben

ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NB III

27. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Puskás Akadémia FC II–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

21.00: Braga (portugál)–Freiburg (német)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Aston Villa (angol) (Tv: M4 Sport)

KONFERENCIALIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Crystal Palace (angol), Krakkó

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Strasbourg (francia)

UTÁNPÓTLÁS (U17)

18. PUSKÁS–SUZUKI-KUPA, FELCSÚT

A-CSOPORT

15.15: Sporting CP (portugál)–Real Madrid (spanyol)

17.00: Puskás Akadémia–KRC Genk (belga)

B-CSOPORT

13.30: Panathinaikosz (görög)–Slavia Praha (cseh)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

FÉRFIAK, 4. CSOPORT

3. FORDULÓ

20.30: Magyarország–Puerto Rico

NŐI, 15. CSOPORT

2. FORDULÓ

13.30: Magyarország–Szingapúr

CURLING

VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, GENF

10.00: Magyarország–Egyesült Államok

19.00: Németország–Magyarország

DARTS

PREMIER LEAGUE

20.00: 13. forduló, Aberdeen (Tv: Sport2)

Negyeddöntő

Josh Rock (északír)–Luke Littler (angol)

Stephen Bunting (angol)–Gerwyn Price (walesi)

Jonny Clayton (walesi)–Gian van Veen (holland)

Luke Humphries (angol)–Michael van Gerwen (holland)

FALLABDA

Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam

Nők, 2. divízió, csoportmérkőzés

13.00: Magyarország–Portugália (utána helyosztók)

GOLF

21.00: PGA Tour, Miami Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Divízió 1/B-vb, Sencsen

13.30: Románia–Kína, Sencsen (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

13.30: Török körverseny, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

15.30: Romandiai körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Nantes (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.30: Budai Farkasok-Rév–Csurgói KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budai-farkasok-rev/)

NŐI NB I

18.00: Kozármisleny KA–Mol Esztergom – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kozarmisleny-kezilabda-akademia/)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

19.45: Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Monaco (francia)

20.45: Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1065 (Tv: Sport1)

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

ELŐDÖNTŐ (Tv: Eurosport1)

14.00

Shaun Murphy (angol, 8.) –John Higgins (skót, 5.)

20.00

Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Madrid (Tv: Match4)

13.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; nők, egyes, elődöntő, páros, negyeddöntő

VÍVÁS

Tőrvilágkupa-verseny, Isztambul

8.00: egyéni selejtező, férfiak

Kard Grand Prix-verseny, Incshon

3.00: selejtező, férfiak

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, 9. FORDULÓ

18.45: UVSE–PannErgy-Miskolci VLC

19.00: DVSE-Master Good–Metalcom Szentes

20.00: PVSK-Mecsek Füszért–ELTE-BEAC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Interjú egyből a meccs után – jó vagy sem?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Hydro Fehérvár AV19 2025–26-os idénye az osztrák bázisú jégkorongligában

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20, kézilabda-magazin

14.35: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, a Bajnokok Ligája-elődöntő első felvonása után, vendég: Cselőtei Márk

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor

17.00: A BEK/BL-döntők története, 1997

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vitorlázás, Szabó Szilvia beszélgetése Érdi Máriával. Formula–1, a Miami Nagydíj előtt Zsoldos Barnával

Körkapcsolás

Műsorvezető: Virányi Zsolt

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Ellenfélnéző és felvezető a Veszprém–Füchse Berlin férfi kézilabda BL-negyeddöntő előtt

18.45: Közvetítés a Veszprém–Füchse Berlin férfi kézilabda BL-negyeddöntő első mérkőzéséről. Kommentátor: Cseszregi Balázs és Jó András, szakértő: Marosán György

20.30: Napi aktualitások

21.00: Öttusázóink Kairó után a júniusi budapesti kiemelt eseményekre készülnek

21.30: Strandröplabdázóink olimpiai esélyei

22.30: Sportvilág Bera Emesével