Csütörtöki sportműsor: Veszprém HC–Füchse Berlin a férfi kézi BL-ben
ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NB III
27. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Puskás Akadémia FC II–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
EURÓPA-LIGA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
21.00: Braga (portugál)–Freiburg (német)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Aston Villa (angol) (Tv: M4 Sport)
KONFERENCIALIGA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Crystal Palace (angol), Krakkó
21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Strasbourg (francia)
UTÁNPÓTLÁS (U17)
18. PUSKÁS–SUZUKI-KUPA, FELCSÚT
A-CSOPORT
15.15: Sporting CP (portugál)–Real Madrid (spanyol)
17.00: Puskás Akadémia–KRC Genk (belga)
B-CSOPORT
13.30: Panathinaikosz (görög)–Slavia Praha (cseh)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
FÉRFIAK, 4. CSOPORT
3. FORDULÓ
20.30: Magyarország–Puerto Rico
NŐI, 15. CSOPORT
2. FORDULÓ
13.30: Magyarország–Szingapúr
CURLING
VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, GENF
10.00: Magyarország–Egyesült Államok
19.00: Németország–Magyarország
DARTS
PREMIER LEAGUE
20.00: 13. forduló, Aberdeen (Tv: Sport2)
Negyeddöntő
Josh Rock (északír)–Luke Littler (angol)
Stephen Bunting (angol)–Gerwyn Price (walesi)
Jonny Clayton (walesi)–Gian van Veen (holland)
Luke Humphries (angol)–Michael van Gerwen (holland)
FALLABDA
Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam
Nők, 2. divízió, csoportmérkőzés
13.00: Magyarország–Portugália (utána helyosztók)
GOLF
21.00: PGA Tour, Miami Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Divízió 1/B-vb, Sencsen
13.30: Románia–Kína, Sencsen (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
13.30: Török körverseny, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)
15.30: Romandiai körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Nantes (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.30: Budai Farkasok-Rév–Csurgói KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budai-farkasok-rev/)
NŐI NB I
18.00: Kozármisleny KA–Mol Esztergom – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kozarmisleny-kezilabda-akademia/)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
19.45: Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Monaco (francia)
20.45: Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1065 (Tv: Sport1)
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
ELŐDÖNTŐ (Tv: Eurosport1)
14.00
Shaun Murphy (angol, 8.) –John Higgins (skót, 5.)
20.00
Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Madrid (Tv: Match4)
13.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; nők, egyes, elődöntő, páros, negyeddöntő
VÍVÁS
Tőrvilágkupa-verseny, Isztambul
8.00: egyéni selejtező, férfiak
Kard Grand Prix-verseny, Incshon
3.00: selejtező, férfiak
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 9. FORDULÓ
18.45: UVSE–PannErgy-Miskolci VLC
19.00: DVSE-Master Good–Metalcom Szentes
20.00: PVSK-Mecsek Füszért–ELTE-BEAC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Interjú egyből a meccs után – jó vagy sem?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Hydro Fehérvár AV19 2025–26-os idénye az osztrák bázisú jégkorongligában
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20, kézilabda-magazin
14.35: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, a Bajnokok Ligája-elődöntő első felvonása után, vendég: Cselőtei Márk
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor
17.00: A BEK/BL-döntők története, 1997
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Vitorlázás, Szabó Szilvia beszélgetése Érdi Máriával. Formula–1, a Miami Nagydíj előtt Zsoldos Barnával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Virányi Zsolt
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Ellenfélnéző és felvezető a Veszprém–Füchse Berlin férfi kézilabda BL-negyeddöntő előtt
18.45: Közvetítés a Veszprém–Füchse Berlin férfi kézilabda BL-negyeddöntő első mérkőzéséről. Kommentátor: Cseszregi Balázs és Jó András, szakértő: Marosán György
20.30: Napi aktualitások
21.00: Öttusázóink Kairó után a júniusi budapesti kiemelt eseményekre készülnek
21.30: Strandröplabdázóink olimpiai esélyei
22.30: Sportvilág Bera Emesével