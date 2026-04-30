El-elődöntő: a Nottingham előnyben az Aston Villa ellen; a Braga a ráadásban döntött

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

NOTTINGHAM FOREST (angol)–ASTON VILLA (angol) 1–0 (0–0)

Nottingham, City Ground. Vezette: J. Pinheiro (portugál)

NOTTINGHAM: S. Ortega – Aina (Abbott, 75.), N. Milenkovics, Morato, N. Williams – O. Hutchinson, N. Domínguez, E. Anderson, Gibbs-White – Wood, Igor Jesus (Yates, 90.). Menedzser: Vitor Pereira

ASTON VILLA: E. Martínez – Cash, Konsa, P. Torres, Digne (Douglas Luíz, 79.) – Am. Onana (Bogarde, 55.), Tielemans – McGinn (Sancho, 79.), Buendia (Maatsen, 79.), M. Rogers – Watkins. Menedzser: Unai Emery

Gólszerző: Wood (71. – 11-esből)

Az Aston Villa kezdte aktívabban a mérkőzést, már a korai percekben próbált nyomást gyakorolni, és Youri Tielemans távoli lövésénél nagy védést kellett bemutatnia a hazai kapusnak, Stefan Ortegának. A vendégek mezőnyfölénye a félidő első harmadában érződött igazán, de igazán nagy helyzetig nem igazán jutottak el.

A Forest fokozatosan felvette a ritmust, és a félidő közepétől egyre veszélyesebbé vált. Morgan Gibbs-White több ígéretes megmozdulással hívta fel magára a figyelmet, míg a legnagyobb hazai lehetőség Igor Jesus nevéhez fűződött, aki közelről próbálkozhatott, de Emiliano Martínez bravúrral védett. A játékrész hajrájában mindkét csapat előtt adódtak kisebb lehetőségek – például Morgan Rogers lövése is veszélyesen tartott a kapu felé –, de a kapusok állták a sarat.

A szünet után is kiegyenlített maradt a játék, mindkét oldalon adódtak lehetőségek. A Villa állt közelebb a vezetés megszerzéséhez: Ollie Watkins közelről próbálkozhatott, de Ortega nagy védéssel megmentette csapatát. A túloldalon Omari Hutchinson lövése jelentett veszélyt, Martínez biztos kézzel védett. A mérkőzés kulcspillanata a 68–71. perc között érkezett: videózás után büntetőt ítélt a játékvezető, miután a labda Lucas Digne kezére pattant. A tizenegyest Chris Wood végezte el, megszerezve a vezetést a Forestnek.

A gól után a Villa igyekezett reagálni, de nem tudott igazán nagy nyomást kialakítani. Morgan Rogers még közel járt az egyenlítéshez egy fejesnél, azonban nem talált kaput, így Vítor Pereira csapata előnnyel készülhet a visszavágóra. 1–0

Braga–Freiburg

A Ferencvárost kiejtő portugálok kezdték aktívabban a találkozót, és már a 8. percben megszerezték a vezetést: Demir Ege Tiknaz gyors akció végén közelről talált a kapuba. A Freiburg eleinte nehezen reagált, de fokozatosan felvette a ritmust, és a 16. percben egy bragai hibát kihasználva egyenlített: Vincenzo Grifo fejezett be higgadtan egy kontrát.

A félidő közepén inkább mezőnyjáték folyt, sok hibával és kevés tiszta helyzettel. A Braga többször próbálkozott távoli lövésekkel – például Joao Moutinho kísérletét is védeni kellett –, míg a németek kontrákból jelentettek veszélyt. A játék keménnyé vált, többször a sárga lap is előkerült.

A hajrában jött az első játékrész legnagyobb fordulata: videózás után tizenegyest kapott a Braga, miután Philipp Lienhart szabálytalankodott egy szögletnél. A büntetőt Rodrigo Zalazar végezte el, ám Noah Atubolu remek vetődéssel védett, megmentve csapatát a hátrányba kerüléstől.

A szünet után a Braga kezdett aktívabban, többet birtokolta a labdát, de igazán nagy helyzetig nem jutott el. A Freiburg elsősorban a védekezésre koncentrált, és kontrákból próbált veszélyeztetni – például Maximilian Eggestein lövése okozott némi izgalmat. A játékrész nagy részében inkább a mezőnyharc dominált, sok apró szabálytalansággal és tördeléssel. Jordy Makengo és Víctor Gómez is sárga lapot kapott, miközben a játék ritmusa többször is megszakadt kisebb sérülések miatt.

A hajrában a Braga próbált nyomást gyakorolni, de a németek jól zártak hátul: Matthias Ginter és társai többször is tisztáztak a tizenhatoson belül. A 89. percben Fran Navarro büntetőt reklamált egy esés után, de a játékvezető továbbot intett, és ezúttal a VAR sem avatkozott közbe. A Braga fölényben játszott, és a hajrában sikerült ezt újabb gólra váltania – Mario Dorgeles volt eredményes a ráadás második percében, így a portugálok nyugodtabban készülhetnek a visszavágóra. 2–1

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Braga–Freiburg 2–1 (Tiknaz 8., Dorgeles 90+2., ill. Grifo 16.)