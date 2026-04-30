Sztefan Dodics: Hihetetlen meccs volt, de jövő héten még nehezebb lesz!

A sportág jelenlegi legnagyobb szupersztárjának, Mathias Gidselnek a 13 gólja sem volt elég a Füchse Berlinnek arra, hogy előnyt szerezzen a németországi visszavágóra. A Veszprém Arénában valamit kaptunk abból a régi hangulatból és kézilabdából, ami sokáig a magyar csapatot jellemezte.

Xavi Pascual, a Veszprém vezetőedzője merészet húzott azzal, hogy szinte a teljes meccsen hét mezőnyjátékossal támadott. Ám bejött neki, a Veszprém ötgólos hátrányból felállva fordított, és 35–34-re megverte esélyesebbnek tartott ellenfelét.

„Ez nem egy jó meccs volt, hanem egy hihetetlenül jó meccs! Ahogyan a csapatok küzdöttek… Hűha! Miután bementünk az öltözőbe, csak annyit mondtam a fiúknak, hogy bármi lett volna az eredmény, gratulálnom kellett volna a csapatomnak! Az én olvasatomban a Füchse Berlin jelenleg a világ legjobbja, amikor ilyen szinten támadnak, mindenkinek nehézzé teszik a dolgát, elképesztően kombinatív a játékuk. A csapatom csak küzdött és küzdött, amikor öt gól volt a hátrányunk, nagyon közel álltunk a kieséshez. Megpróbáljuk nehézzé tenni nekik a jövő heti visszavágót, de ők lesznek otthon, megvan a potenciál bennük a fordításhoz” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón Xavi Pascual.

Szintén nem lehet teljesen elégedetlen Nicolej Krickau, a berliniek vezetőedzője sem:

„Nagyon jó meccset láthattunk, mindkét csapat magas szintű kézilabdát mutatott. A Veszprém hét a hat elleni játéka jelentette a különbséget. 26–21-es vezetésnél elkezdtünk hibázni, kevésbé figyeltünk oda, ami Mikael Appelgren védéseivel és Sztefan Dodics játékával gyilkos kombinációt jelentett.”

A 23 éves Sztefan Dodics bebizonyította, hogy miért igazolta le a Veszprém az idény közben. A fiatal szerb irányító kreativitására nagy szükség volt csütörtök este, mert Nedim Remili sérülés miatt kidőlt.

„Hihetetlen meccsünk volt, oké, az első félidőben még nagyon sok problémánk volt a védekezéssel, de aztán a második félidőben már sikerült megmutatni, milyen fából faragtak bennünket. Köszönet a szurkolóknak, amiért mellettünk álltak, és ilyen hangulatot teremtettek. Fel kell készülnünk a jövő heti visszavágóra, mert Berlinben még nehezebb lesz hasonló eredményt elérni” – mondta a négy fontos gólt szerző Dodics.

Max Darj a berlini védekezés egyik kulcsembere így értékelte a látottakat:

„Hatalmas élmény volt itt játszani a negyeddöntőben, korábban csak csoportmérkőzésen léphettünk itt pályára. Mindkét csapat boldog lehet néhány dologgal kapcsolatban, ugyanakkor mindkét csapatnak voltak bizonyos problémái. A Veszprém okosabban játszott, a második félidőben nem tudtunk mit kezdeni a hét a hat elleni támadójátékával. Imádjuk az ilyen szórakoztató meccseket.”

A két csapat berlini visszavágója jövő hét szerdán 18.45-kor kezdődik a Max-Schmeling-Halléban.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

ONE VESZPRÉM HC–FÜCHSE BERLIN (német) 35–34 (17–20)

Veszprém, Veszprém Aréna, 5250 néző. Vezette: Álvarez, Bustamante (spanyolok)

VESZPRÉM: APPELGREN – Lenne 5, MARTINOVIC 8, PESMALBEK 5, Ligetvári, Hesam 2, DESCAT 8 (4). Csere: Corrales (kapus), El-Dera 1, DODICS 4, Adel 1, Cindric 1, Ali Zein, Thiagus Petrus. Edző: Xavier Pascual

FÜCHSE BERLIN: Miloszavljev – Av Teigum 3, GIDSEL 13, LICHTLEIN 5, Marszenics 1, L. ANDERSSON 8, Arino. Csere: Cehte 1, Gröndahl 2 (2), Darj, Prantner, Herburger, Langhoff, Freihöfer 1 (1). Edző: Nicolej Krickau

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–4. 10. p.: 6–6. 15. p.: 10–12. 20. p.: 13–13. 23. p.: 13–17. 34. p.: 19–20. 40. p.: 18–25. 47. p.: 26–27. 50. p.: 28–28. 53. p.: 30–29. 56. p.: 32–33.

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/3

