Nemzeti Sportrádió

Folytatta jó sorozatát a Budai Farkasok, legyőzte a Csurgót a férfi kézilabda NB I-ben

VARGA BALÁZS
2026.04.30. 20:51
Otthon tartotta a két pontot a Budai Farkasok (Fotó: budaifarkasok.hu)
Címkék
férfi kézilabda NB I Budai Farkasok Csurgói KK
A férfi kézilabda NB I 24. fordulójában a Budai Farkasok 28–26-ra legyőzte a Csurgót.

A Budai Farkasok az első félidő végére négygólos előnyt épített ki, majd hattal is vezetett, de 20–14 után zsinórban hatszor talált be a Csurgó. A hajrá már végig szorosan alakult, de mivel a vendégek az utolsó négy és fél percben nem tudtak gólt lőni, a hazaiak behúzták a mérkőzést, így az előző négy bajnokijukon összesen kilenc pontot szereztek. A Csurgó sorozatban hatodszor kapott ki a bajnokságban.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
24. FORDULÓ
BUDAI FARKASOK-RÉV–CSURGÓI KK 28–26 (16–12)
Budaörs, 500 néző. V: Kiu G., Kiu T.
BUDAI FARKASOK: ZERNOVIC – Hutvágner 3 (3), Kristóf M. 1, PANIC 5, Ene, DRASKOVICS 6, Nurelden 2. Csere: Tóth N., Balogh T. (kapusok), MARIC 4, Juhász Á. 2, Sinkovits 3, Szeitl L. 2, Csengeri. Edző: Korsós Ádám
CSURGÓ: Zaponsek – Szűcs B. 1, KISS B. 6, Ratkovics, Pipp 2, Herceg 1, Horváth P. Csere: VÁCZI D. (kapus), Vasvári, ALILOVIC 7 (4), Gábor M. 2, Maracskó, Rotim, BAZSÓ 5, Brajovics 2. Edző: Alem Toszkics
Az eredmény alakulása. 10. perc: 5–4. 14. p.: 8–5. 24. p.: 13–9. 38. p.: 20–14. 46. p.: 21–21. 49. p.: 22–23. 54. p.: 26–24
Kiállítások: 6, ill. 4 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Korsós Ádám: – Hasonló mérkőzés volt, mint Csurgón, vezetést szereztünk, de visszakapaszkodott az ellenfél. Köszönöm a játékosainknak a megbízható játékot, papíron még nem maradtunk bent, de mindent megteszünk érte.
Alem Toszkics: – Nagyot hibáztunk, amikor az első félidőben jelentősen elengedtük az ellenfelet. A második játékrészben nőtt a hátrányunk, majd jobban játszottunk, és a vezetést is átvettük, de a vége nem sikerült.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Veszprém

23

23

897–615

+282 

46 

  2. Szeged

23

19

1

3

806–633

+173 

39 

  3. Tatabánya

23

18

5

718–654

+64 

36 

  4. FTC

23

13

2

8

743–700

+43 

28 

  5. NEKA

23

10

3

10

631–661

–30 

23 

  6. Balatonfüred

23

10

2

11

603–666

–63 

22 

  7. PLER

23

9

2

12

614–659

–45 

20 

  8. Csurgó

24

7

5

12

659–668

–9 

19 

  9. Győr

23

8

3

12

661–676

–15 

19 

10. Budai Farkasok-Rév

24

6

6

12

626–691

–65 

18 

11. Gyöngyös

23

8

15

612–669

–57 

16 

12. Szigetszentmiklós

23

6

2

15

583–675

–92 

14 

13. Komló

23

5

3

15

606–676

–70 

13 

14. Budakalász

23

4

3

16

625–741

–116 

11 

 

 

