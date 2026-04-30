Folytatta jó sorozatát a Budai Farkasok, legyőzte a Csurgót a férfi kézilabda NB I-ben

A Budai Farkasok az első félidő végére négygólos előnyt épített ki, majd hattal is vezetett, de 20–14 után zsinórban hatszor talált be a Csurgó. A hajrá már végig szorosan alakult, de mivel a vendégek az utolsó négy és fél percben nem tudtak gólt lőni, a hazaiak behúzták a mérkőzést, így az előző négy bajnokijukon összesen kilenc pontot szereztek. A Csurgó sorozatban hatodszor kapott ki a bajnokságban.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

24. FORDULÓ

BUDAI FARKASOK-RÉV–CSURGÓI KK 28–26 (16–12)

Budaörs, 500 néző. V: Kiu G., Kiu T.

BUDAI FARKASOK: ZERNOVIC – Hutvágner 3 (3), Kristóf M. 1, PANIC 5, Ene, DRASKOVICS 6, Nurelden 2. Csere: Tóth N., Balogh T. (kapusok), MARIC 4, Juhász Á. 2, Sinkovits 3, Szeitl L. 2, Csengeri. Edző: Korsós Ádám

CSURGÓ: Zaponsek – Szűcs B. 1, KISS B. 6, Ratkovics, Pipp 2, Herceg 1, Horváth P. Csere: VÁCZI D. (kapus), Vasvári, ALILOVIC 7 (4), Gábor M. 2, Maracskó, Rotim, BAZSÓ 5, Brajovics 2. Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 10. perc: 5–4. 14. p.: 8–5. 24. p.: 13–9. 38. p.: 20–14. 46. p.: 21–21. 49. p.: 22–23. 54. p.: 26–24

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Korsós Ádám: – Hasonló mérkőzés volt, mint Csurgón, vezetést szereztünk, de visszakapaszkodott az ellenfél. Köszönöm a játékosainknak a megbízható játékot, papíron még nem maradtunk bent, de mindent megteszünk érte.

Alem Toszkics: – Nagyot hibáztunk, amikor az első félidőben jelentősen elengedtük az ellenfelet. A második játékrészben nőtt a hátrányunk, majd jobban játszottunk, és a vezetést is átvettük, de a vége nem sikerült.