Folytatta jó sorozatát a Budai Farkasok, legyőzte a Csurgót a férfi kézilabda NB I-ben
A Budai Farkasok az első félidő végére négygólos előnyt épített ki, majd hattal is vezetett, de 20–14 után zsinórban hatszor talált be a Csurgó. A hajrá már végig szorosan alakult, de mivel a vendégek az utolsó négy és fél percben nem tudtak gólt lőni, a hazaiak behúzták a mérkőzést, így az előző négy bajnokijukon összesen kilenc pontot szereztek. A Csurgó sorozatban hatodszor kapott ki a bajnokságban.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
24. FORDULÓ
BUDAI FARKASOK-RÉV–CSURGÓI KK 28–26 (16–12)
Budaörs, 500 néző. V: Kiu G., Kiu T.
BUDAI FARKASOK: ZERNOVIC – Hutvágner 3 (3), Kristóf M. 1, PANIC 5, Ene, DRASKOVICS 6, Nurelden 2. Csere: Tóth N., Balogh T. (kapusok), MARIC 4, Juhász Á. 2, Sinkovits 3, Szeitl L. 2, Csengeri. Edző: Korsós Ádám
CSURGÓ: Zaponsek – Szűcs B. 1, KISS B. 6, Ratkovics, Pipp 2, Herceg 1, Horváth P. Csere: VÁCZI D. (kapus), Vasvári, ALILOVIC 7 (4), Gábor M. 2, Maracskó, Rotim, BAZSÓ 5, Brajovics 2. Edző: Alem Toszkics
Az eredmény alakulása. 10. perc: 5–4. 14. p.: 8–5. 24. p.: 13–9. 38. p.: 20–14. 46. p.: 21–21. 49. p.: 22–23. 54. p.: 26–24
Kiállítások: 6, ill. 4 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Korsós Ádám: – Hasonló mérkőzés volt, mint Csurgón, vezetést szereztünk, de visszakapaszkodott az ellenfél. Köszönöm a játékosainknak a megbízható játékot, papíron még nem maradtunk bent, de mindent megteszünk érte.
Alem Toszkics: – Nagyot hibáztunk, amikor az első félidőben jelentősen elengedtük az ellenfelet. A második játékrészben nőtt a hátrányunk, majd jobban játszottunk, és a vezetést is átvettük, de a vége nem sikerült.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Veszprém
23
23
–
–
897–615
+282
46
|2. Szeged
23
19
1
3
806–633
+173
39
|3. Tatabánya
23
18
–
5
718–654
+64
36
|4. FTC
23
13
2
8
743–700
+43
28
|5. NEKA
23
10
3
10
631–661
–30
23
|6. Balatonfüred
23
10
2
11
603–666
–63
22
|7. PLER
23
9
2
12
614–659
–45
20
|8. Csurgó
24
7
5
12
659–668
–9
19
|9. Győr
23
8
3
12
661–676
–15
19
|10. Budai Farkasok-Rév
24
6
6
12
626–691
–65
18
|11. Gyöngyös
23
8
–
15
612–669
–57
16
|12. Szigetszentmiklós
23
6
2
15
583–675
–92
14
|13. Komló
23
5
3
15
606–676
–70
13
|14. Budakalász
23
4
3
16
625–741
–116
11