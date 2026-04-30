Férfi kosár Euroliga: a Fenerbahce, az Olympiakosz és a Panathinaikosz is egy sikerre a final fourtól

VARGA BALÁZS
2026.04.30. 23:20
A zöld mezes Panathinaikosz ismét nyert Valenciában, így hazai pályán lezárhatja a párharcot (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga negyeddöntőjében a Fenerbahce és az Olympiakosz ismét nyert hazai pályán, míg a Panathinaikosz idegenben aratott másodszor győzelmet.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván) 86–74 (26–14, 25–19, 15–14, 20–27)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Fenerbahce javára
Olympiakosz Pireusz (görög)–Monaco (francia) 94–64 (28–23, 31–8, 13–22, 22–11)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 az Olympiakosz javára
Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 105–107 (23–24, 25–25, 23–25, 24–21, 10–12) – h. u.
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Panathinaikosz javára

 

