Férfi kosár Euroliga: a Fenerbahce, az Olympiakosz és a Panathinaikosz is egy sikerre a final fourtól

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván) 86–74 (26–14, 25–19, 15–14, 20–27)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Fenerbahce javára

Olympiakosz Pireusz (görög)–Monaco (francia) 94–64 (28–23, 31–8, 13–22, 22–11)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 az Olympiakosz javára

Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 105–107 (23–24, 25–25, 23–25, 24–21, 10–12) – h. u.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Panathinaikosz javára