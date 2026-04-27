Xavi Simons megerősítette, nem lehet ott a vb-n

Szomorú hírt osztott meg a közösségi médiában Xavi Simons: a 23 éves labdarúgó megerősítette, hogy súlyos sérülést szenvedett a Wolverhampton elleni bajnokin.

„Azt mondják, az élet kegyetlen tud lenni, és ez a nap pont ilyen. Az idényem hirtelen véget ért, és ezt próbálom feldolgozni. Őszintén szólva összetörtem... A csapatomért akartam harcolni, és ezt a lehetőséget elvették tőlem a világbajnoksággal együtt. Az esély, hogy ezen a nyáron képviseljem a hazámat, egyszerűen szertefoszlott” – írta a Tottenham játékosa.

Simonst a szombati bajnokin hordágyon kellett levinni a pályáról, és sajtóértesülések szerint keresztszalag-szakadást szenvedett, így hónapokig nem futballozhat.

Csapata, a Tottenham kiesésre áll, négy fordulóval a vége előtt két pontra van a bennmaradást jelentő 17. helytől.