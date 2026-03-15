PL: Bruno Fernandes két gólpasszt is kiosztott, a Villát is legyőzte az MU

Nem hozott nagy izgalmakat a két BL-indulást érő helyen álló csapat, a Manchester United és az Aston Villa rangadójának első félideje, amelyben csak a legritkább esetben veszélyezették egymás kapuját a felek. A szünet után aztán nagyot változott a játék képe, mindkét gárda jóval gólra törőbben futballozott. A nagyobb igyekezetnek először a „vörös ördögök” oldalán lett meg az eredménye: az 53. percben Bruno Fernandes szögletéből Casemiro fejelt a birminghamiek kapujába.

Tizenegy percet kellett várni a Villa válaszára, ekkor egy kallódó labdára Ross Barkley csapott le, aki nem teketóriázott sokat, hanem a kapu bal alsó sarkába lőtt. Nem tartott azonban sokáig a birminghami öröm: Bruno Fernandes kiosztotta második gólpasszát, ezúttal Matheus Cunhának, aki Emiliano Martínez kapujának jobb alsó sarkát lőtte ki. A portugál játékmesternek ez volt a 15. és a 16. asszisztja az idényben, ami egyben azt jelentette, hogy Fernandes átadta a múltnak David Beckham 15-ös klubrekordját. A hajrára beállt a manchesterieknél Benjamin Sesko is, s ha már pályára küldték, megszerezte csapata harmadik gólját, a szlovén csatár szép labdaátvétel után lőtt, a labda megpattant Martínez előtt, akinek így esélye sem volt a hárításra – úgy tűnik, a Unitednél továbbra is működik a Carrick-mágia... 3–1

Dominic Calvert-Lewin szerezhetett volna vezetést az első félidő végén a Leeds Unitednek a Crystal Palace otthonában, ám a csatár elhibázta a csapata javára megítélt büntetőt. A szünet előtt ráadásul meg is fogyatkoztak a vendégek, Gabriel Gudmundsson ugyanis megkapta a második sárga lapját is. A hazaiakon azonban az emberelőny sem segített, sőt, inkább a Leeds állt közelebb a gólszerzéshez, de a kapuba találni nekik sem sikerült – hasonlóan unalmas mérkőzést és ugyancsak gól nélkül döntetlent produkált a Nottingham és a Fulham is. 0–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Manchester United–Aston Villa 3–1 (Casemiro 53., M. Cunha 71., Sesko 81., ill. Barkley 64.)

Nottingham Forest–Fulham 0–0

Crystal Palace–Leeds United 0–0

Kiállítva: G. Gudmundsson (45+5., Leeds)

17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n

A TOVÁBBI PROGRAM

Hétfő

21.00: Brentford–Wolverhampton

Szombat

West Ham United–Manchester City 1–1 (Mavropanosz 35., ill. B. Silva 31.)

Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)

Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)

Burnley–AFC Bournemouth 0–0

Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)