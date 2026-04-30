A Konferencialiga-történelem leggyorsabb gólját szerezte a Crystal Palace, Ismaila Sarr ugyanis mindössze 21 másodperc után a jobb sarokba lőtt. Az első félidő folytatásában a Sahtar fölénybe került, húsz perc után az ukránok 124 passznál jártak, az angolok pedig 16-nál...

A második félidő is gyors góllal kezdett, egy szöglet után Oleh Ocseretko lőtt közelről a kapuba. De csak tíz percig volt egyenlő az állás, mert nagy Richards-bedobás után Kamada Daicsi elé került a labda, ő meg tíz méterről a kapuba lőtt. A végeredményt Jörgen Strand Larsen állította be, aki kontratámadás végén egy higgadt cselt megcsinálva lőtt a jobb sarokba. A londoniak nagy lépést tettek a döntőbe jutás felé. 1–3

A másik párharcban a Rayo Vallecano és a Strasbourg kaput eltaláló lövés nélkül hozta le az első félidőt. A második játékrész elején Isi Palazón szögletéből Alemao a rövidről csúsztatta a labdát a hosszú sarokba, a spanyolok így egygólos előnnyel utazhatnak Franciaországba. 1–0

KONFERENCIALIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Sahtar Doneck (ukrán)–Crystal Palace (angol) 1–3 (Ocseretko 48., ill. I. Sarr 1., Kamada 58., Strand Larsen 84.)

Rayo Vallecano (spanyol)–Strasbourg (francia) 1–0 (Alemao 54.)