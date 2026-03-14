Gyökeres és a 16 éves Dowman góljával a hajrában harcolta ki a győzelmet az Arsenal

R. P.R. P.
2026.03.14. 20:40
A 16 éves Max Dowman szerezte a második gólt (Fotó: Getty Images)
Newcastle Chelsea Arsenal Everton Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 30. fordulójában az Arsenal 2–0-ra legyőzte az Evertont, míg a Newcastle idegenben nyert a Chelsea ellen 1–0-ra.

Arsenal–Everton

Sokáig úgy tűnt, döntetlen lesz a vége, ami nyilván az éllovas Arsenalnak fájt volna jobban. Mindkét csapat remekül védekezett, jellemző, hogy a Soccerway értékelése szerint a mezőny legjobbja William Saliba volt 8.7-tel.

Csakhogy a 89. percben Jordan Pickford rosszul jött ki egy beadásra, Piero Hincapié középre adta a labdát, és Viktor Gyökeres két méterről az üres kapuba passzolt. Ráadásul Pickford még egy gólt kapott. A 97. percben ugyanis felment az Everton szögletéhez, ám az Arsenal megszerezte a labdát, és az ellentámadás végén a 16 éves Max Dowman – aki a 74. percben állt be – a teljesen üres kapuba helyezte a labdát.

Dowman 16 évesen és 73 naposan minden idők legfiatalabb gólszerzője lett a Premier League-ben.

Így az Arsenal drámai meccsen megszerezte a három pontot. 2–0

Chelsea–Newcastle

A Chelsea az ötödik, Newcastle a 12. helyen állt a forduló előtt a tabellán, a londoniak jóval esélyesebbként várhatták a találkozót. Ehhez képest a vendégek szerezték meg a vezetést, a 18. percben Anthony Gordon talált be Joe Willock önzetlen passza után.

Meglepetésre a Chelsea nem tudott egyenlíteni, a Newcastle értékes három pontot szerzett. A londoniak december vége után kaptak ki ismét hazai pályán. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)
Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)
Burnley–AFC Bournemouth 0–0
Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)
21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n
Hétfő
21.00: Brentford–Wolverhampton

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City29186559–27+32 60 
3. Manchester United29149651–40+11 51 
4. Aston Villa29156839–34+5 51 
5. Chelsea30139853–35+18 48 
6. Liverpool29146948–39+9 48 
7. Brentford291351144–40+4 44 
8. Everton301271134–35–1 43 
9. Newcastle301261243–4342 
10. Bournemouth30914744–46–2 41 
11. Brighton & Hove Albion3010101039–36+3 40 
12. Fulham291241340–43–3 40 
13. Sunderland3010101030–35–5 40 
14. Crystal Palace291081133–35–2 38 
15. Leeds United297101237–48–11 31 
16. Tottenham29781439–46–7 29 
17. Nottingham Forest29771528–43–15 28 
18. West Ham29771535–54–19 28 
19. Burnley30481832–58–26 20 
20. Wolverhampton30372022–52–30 16 

 

 

