Gyökeres és a 16 éves Dowman góljával a hajrában harcolta ki a győzelmet az Arsenal
Arsenal–Everton
Sokáig úgy tűnt, döntetlen lesz a vége, ami nyilván az éllovas Arsenalnak fájt volna jobban. Mindkét csapat remekül védekezett, jellemző, hogy a Soccerway értékelése szerint a mezőny legjobbja William Saliba volt 8.7-tel.
Csakhogy a 89. percben Jordan Pickford rosszul jött ki egy beadásra, Piero Hincapié középre adta a labdát, és Viktor Gyökeres két méterről az üres kapuba passzolt. Ráadásul Pickford még egy gólt kapott. A 97. percben ugyanis felment az Everton szögletéhez, ám az Arsenal megszerezte a labdát, és az ellentámadás végén a 16 éves Max Dowman – aki a 74. percben állt be – a teljesen üres kapuba helyezte a labdát.
Dowman 16 évesen és 73 naposan minden idők legfiatalabb gólszerzője lett a Premier League-ben.
Így az Arsenal drámai meccsen megszerezte a három pontot. 2–0
Chelsea–Newcastle
A Chelsea az ötödik, Newcastle a 12. helyen állt a forduló előtt a tabellán, a londoniak jóval esélyesebbként várhatták a találkozót. Ehhez képest a vendégek szerezték meg a vezetést, a 18. percben Anthony Gordon talált be Joe Willock önzetlen passza után.
Meglepetésre a Chelsea nem tudott egyenlíteni, a Newcastle értékes három pontot szerzett. A londoniak december vége után kaptak ki ismét hazai pályán. 0–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)
Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)
Burnley–AFC Bournemouth 0–0
Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)
21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n
Hétfő
21.00: Brentford–Wolverhampton
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|29
|18
|6
|5
|59–27
|+32
|60
|3. Manchester United
|29
|14
|9
|6
|51–40
|+11
|51
|4. Aston Villa
|29
|15
|6
|8
|39–34
|+5
|51
|5. Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53–35
|+18
|48
|6. Liverpool
|29
|14
|6
|9
|48–39
|+9
|48
|7. Brentford
|29
|13
|5
|11
|44–40
|+4
|44
|8. Everton
|30
|12
|7
|11
|34–35
|–1
|43
|9. Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43–43
|0
|42
|10. Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44–46
|–2
|41
|11. Brighton & Hove Albion
|30
|10
|10
|10
|39–36
|+3
|40
|12. Fulham
|29
|12
|4
|13
|40–43
|–3
|40
|13. Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30–35
|–5
|40
|14. Crystal Palace
|29
|10
|8
|11
|33–35
|–2
|38
|15. Leeds United
|29
|7
|10
|12
|37–48
|–11
|31
|16. Tottenham
|29
|7
|8
|14
|39–46
|–7
|29
|17. Nottingham Forest
|29
|7
|7
|15
|28–43
|–15
|28
|18. West Ham
|29
|7
|7
|15
|35–54
|–19
|28
|19. Burnley
|30
|4
|8
|18
|32–58
|–26
|20
|20. Wolverhampton
|30
|3
|7
|20
|22–52
|–30
|16