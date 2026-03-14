Gyökeres és a 16 éves Dowman góljával a hajrában harcolta ki a győzelmet az Arsenal

Arsenal–Everton

Sokáig úgy tűnt, döntetlen lesz a vége, ami nyilván az éllovas Arsenalnak fájt volna jobban. Mindkét csapat remekül védekezett, jellemző, hogy a Soccerway értékelése szerint a mezőny legjobbja William Saliba volt 8.7-tel.

Csakhogy a 89. percben Jordan Pickford rosszul jött ki egy beadásra, Piero Hincapié középre adta a labdát, és Viktor Gyökeres két méterről az üres kapuba passzolt. Ráadásul Pickford még egy gólt kapott. A 97. percben ugyanis felment az Everton szögletéhez, ám az Arsenal megszerezte a labdát, és az ellentámadás végén a 16 éves Max Dowman – aki a 74. percben állt be – a teljesen üres kapuba helyezte a labdát.

Dowman 16 évesen és 73 naposan minden idők legfiatalabb gólszerzője lett a Premier League-ben.

Így az Arsenal drámai meccsen megszerezte a három pontot. 2–0

Chelsea–Newcastle

A Chelsea az ötödik, Newcastle a 12. helyen állt a forduló előtt a tabellán, a londoniak jóval esélyesebbként várhatták a találkozót. Ehhez képest a vendégek szerezték meg a vezetést, a 18. percben Anthony Gordon talált be Joe Willock önzetlen passza után.

Meglepetésre a Chelsea nem tudott egyenlíteni, a Newcastle értékes három pontot szerzett. A londoniak december vége után kaptak ki ismét hazai pályán. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)

Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)

Burnley–AFC Bournemouth 0–0

Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)

21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Crystal Palace–Leeds United

15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Fulham

17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n

Hétfő

21.00: Brentford–Wolverhampton