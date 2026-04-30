Pénteki sportműsor: ZTE–Puskás Akadémia az NB I-ben

MÁJUS 1., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

32. FORDULÓ

20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

21.00: Leeds United–Burnley (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

20.45: Pisa–Lecce (Tv: Arena4)

OSZTRÁK KUPA

DÖNTŐ, KLAGENFURT

16.00: LASK–Altach

ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT

19.30: Csíkszereda–FCSB – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

21.00: Girona–Mallorca (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK KUPA

DÖNTŐ, ZSOLNA

16.00: MSK Zilina–FC Kosice

UTÁNPÓTLÁS (U17)

18. PUSKÁS–SUZUKI-KUPA, FELCSÚT

A-CSOPORT

17.15: Sporting CP (portugál)–KRC Genk (belga)

B-CSOPORT

12.00: Panathinaikosz (görög)–Budapest Honvéd

15.45: Juventus (olasz)–Slavia Praha (cseh)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

NŐK, 15. CSOPORT

3. FORDULÓ

13.30: Magyarország–Görögország

CSELGÁNCS

14.00: Grand Slam-verseny, 1. nap, Dusanbe (Tv: Sport1)

FALLABDA

Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam

Nők, divízió II, elődöntő

10.00: Magyarország–Svédország

Férfiak, divízió I, a 9–12. helyért

11.30: Magyarország–Lengyelország

16.00: Magyarország–Hollandia

FORMULA–1

MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI

18.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)

22.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

21.00: PGA Tour, Miami Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

14.00: Magyarország–Norvégia, Koppenhága

KERÉKPÁR

10.00: mountain bike, világkupa, nők, cross country (Tv: Eurosport2)

10.55: mountain bike, világkupa, férfiak, cross country (Tv: Eurosport2)

13.30: Török körverseny, férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport2)

15.45: Romandiai körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Mol Tatabánya KC–RK Izvidac (bosnyák) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–CYEB-Budakalász – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szigetszentmiklosi-kezilabda-sport-klub/)

NÉMET BAJNOKSÁG

19.00: RN Löwen–Melsungen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

20.45: Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE152, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)

10.15: SBK, 1. szabadedzés, Balaton Park (Tv: Arena4)

14.00: WCR, superpole, Balaton Park (Tv: Arena4)

15.00: SBK, 2. szabadedzés, Balaton Park (Tv: Arena4)

16.00: SSP, superpole, Balaton Park (Tv: Arena4)

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

ELŐDÖNTŐ (Tv: Eurosport1)

11.00

Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.)

15.30

Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)

20.00

Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Madrid

13.30: férfiak, egyes, elődöntő, páros, elődöntő; nők, páros, elődöntő

ÚSZÁS

Nyílt vízi világkupa, Golfo Aranci

9.00: férfi 10 km (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport)

12.00: női 10 km (Mihályvári-Farkas Viktória, Fábián Bettina) (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS

Tőrvilágkupa-verseny, Isztambul

8.00: egyéni selejtező, nők

Kard Grand Prix-verseny, Incshon

3.00: selejtező, nők

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, 9. FORDULÓ

13.30: KSI SE–Kaposvári VK

NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM

A-CSOPORT, 1. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Egyesült Államok

NŐI OB I

Alsóház

12.00: KSI SE–GYVSE-Uni Győr

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Ismétlések

6.00: Túl nagy torna ahhoz a vb, hogy elhalasszák – Dénes Ferenc sportközgazdászt hívtuk

7.00: Vasszigor vagy lazaság, melyik a célravezetőbb? – a vonalban Polus Enikő mentálhigiéniás szakember

8.00: Vendégünk volt a válogatott jégkorongozó, Mayer Fruzsina

9.00: Változások a női futballban – vendégünk volt Berkesi Judit

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 32 éve szenvedett halálos versenybalesetet Ayrton Senna

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is – Berkesi Judit és Hajdú B. István

13.30: A jövő sztárjai: az adás vendége az FTC kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőrözője, Horváth Lotti és edzője, Kovács Attila. Riporter: Budai Zoltán

14.00: Játékoskijáró

14.35: Hárompontos

Hazafutás

Szerkesztő: Virányi Zsolt, Thury Gábor

15.00: A stúdióban Gurisatti Gréta és Lévay Petra, riporterek: Szabó Szilvia és Erdei Márk

16.00: Guzi Blankával kairói sikere után beszélget Virányi Zsolttal

16.35: A Villám Lilla, Kun Stefi duó strandröplabdában szeretne olimpikon lenni

Körkapcsolás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Erdei Márk

17.00: Közvetítés a Tatabánya–Izvidac férfi kézilabda Európa-kupa elődöntő visszavágóról. Kommentátor: Németh Kornél

18.40: Hétvégén jön a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntője Tatabányán

19.00: A labdarúgó Európa-liga és Konferencialiga első elődöntői után

19.15: Tovább gyűrűzik a Serie A bundabotránya

19.40: A labdarúgó NB I 32. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval

20.00: Közvetítés a ZTE FC –Puskás Akadémia NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László és Erdei Márk, szakértő: Wukovics László

22.00: Hárompontos – a magazinműsor ismétlése

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával