Pénteki sportműsor: ZTE–Puskás Akadémia az NB I-ben
MÁJUS 1., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
32. FORDULÓ
20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
21.00: Leeds United–Burnley (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ
20.45: Pisa–Lecce (Tv: Arena4)
OSZTRÁK KUPA
DÖNTŐ, KLAGENFURT
16.00: LASK–Altach
ROMÁN SUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT
19.30: Csíkszereda–FCSB – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
21.00: Girona–Mallorca (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK KUPA
DÖNTŐ, ZSOLNA
16.00: MSK Zilina–FC Kosice
UTÁNPÓTLÁS (U17)
18. PUSKÁS–SUZUKI-KUPA, FELCSÚT
A-CSOPORT
17.15: Sporting CP (portugál)–KRC Genk (belga)
B-CSOPORT
12.00: Panathinaikosz (görög)–Budapest Honvéd
15.45: Juventus (olasz)–Slavia Praha (cseh)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
NŐK, 15. CSOPORT
3. FORDULÓ
13.30: Magyarország–Görögország
CSELGÁNCS
14.00: Grand Slam-verseny, 1. nap, Dusanbe (Tv: Sport1)
FALLABDA
Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam
Nők, divízió II, elődöntő
10.00: Magyarország–Svédország
Férfiak, divízió I, a 9–12. helyért
11.30: Magyarország–Lengyelország
16.00: Magyarország–Hollandia
FORMULA–1
MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI
18.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)
22.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
21.00: PGA Tour, Miami Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.00: Magyarország–Norvégia, Koppenhága
KERÉKPÁR
10.00: mountain bike, világkupa, nők, cross country (Tv: Eurosport2)
10.55: mountain bike, világkupa, férfiak, cross country (Tv: Eurosport2)
13.30: Török körverseny, férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport2)
15.45: Romandiai körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Mol Tatabánya KC–RK Izvidac (bosnyák) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–CYEB-Budakalász – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szigetszentmiklosi-kezilabda-sport-klub/)
NÉMET BAJNOKSÁG
19.00: RN Löwen–Melsungen (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
20.45: Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE152, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)
10.15: SBK, 1. szabadedzés, Balaton Park (Tv: Arena4)
14.00: WCR, superpole, Balaton Park (Tv: Arena4)
15.00: SBK, 2. szabadedzés, Balaton Park (Tv: Arena4)
16.00: SSP, superpole, Balaton Park (Tv: Arena4)
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
ELŐDÖNTŐ (Tv: Eurosport1)
11.00
Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.)
15.30
Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)
20.00
Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Madrid
13.30: férfiak, egyes, elődöntő, páros, elődöntő; nők, páros, elődöntő
ÚSZÁS
Nyílt vízi világkupa, Golfo Aranci
9.00: férfi 10 km (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport)
12.00: női 10 km (Mihályvári-Farkas Viktória, Fábián Bettina) (Tv: M4 Sport)
VÍVÁS
Tőrvilágkupa-verseny, Isztambul
8.00: egyéni selejtező, nők
Kard Grand Prix-verseny, Incshon
3.00: selejtező, nők
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 9. FORDULÓ
13.30: KSI SE–Kaposvári VK
NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM
A-CSOPORT, 1. FORDULÓ
14.00: Magyarország–Egyesült Államok
NŐI OB I
Alsóház
12.00: KSI SE–GYVSE-Uni Győr
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Ismétlések
6.00: Túl nagy torna ahhoz a vb, hogy elhalasszák – Dénes Ferenc sportközgazdászt hívtuk
7.00: Vasszigor vagy lazaság, melyik a célravezetőbb? – a vonalban Polus Enikő mentálhigiéniás szakember
8.00: Vendégünk volt a válogatott jégkorongozó, Mayer Fruzsina
9.00: Változások a női futballban – vendégünk volt Berkesi Judit
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 32 éve szenvedett halálos versenybalesetet Ayrton Senna
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is – Berkesi Judit és Hajdú B. István
13.30: A jövő sztárjai: az adás vendége az FTC kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőrözője, Horváth Lotti és edzője, Kovács Attila. Riporter: Budai Zoltán
14.00: Játékoskijáró
14.35: Hárompontos
Hazafutás
Szerkesztő: Virányi Zsolt, Thury Gábor
15.00: A stúdióban Gurisatti Gréta és Lévay Petra, riporterek: Szabó Szilvia és Erdei Márk
16.00: Guzi Blankával kairói sikere után beszélget Virányi Zsolttal
16.35: A Villám Lilla, Kun Stefi duó strandröplabdában szeretne olimpikon lenni
Körkapcsolás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Erdei Márk
17.00: Közvetítés a Tatabánya–Izvidac férfi kézilabda Európa-kupa elődöntő visszavágóról. Kommentátor: Németh Kornél
18.40: Hétvégén jön a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntője Tatabányán
19.00: A labdarúgó Európa-liga és Konferencialiga első elődöntői után
19.15: Tovább gyűrűzik a Serie A bundabotránya
19.40: A labdarúgó NB I 32. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval
20.00: Közvetítés a ZTE FC –Puskás Akadémia NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László és Erdei Márk, szakértő: Wukovics László
22.00: Hárompontos – a magazinműsor ismétlése
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával