Nehéz mérkőzésen aratott győzelemmel a BL-kvalifikáció kapujában a Manchester United

Hamar, a 11. percben vezetést szerzett az MU, Harry Maguire bólintása után Casemiro egy méterről fejelt a léc alá. A folytatásban inkább a Brentfordnak voltak helyzetei, főleg Igor Thiago került oda a kapu elé, ám a próbálkozásait rendre védte Senne Lammens, olykor bravúrral. Aztán a szünet előtt növelte előnyét a hazai csapat, egy kontra végén Bruno Fernandes készítette le a labdát Benjamin Seskónak, aki elfektette Nathan Collinst, majd hét méterről a léc alá lőtt.

A második félidőben egy darabig jól őrizte előnyét a United, azonban elkezdett ráülni az eredményre, a vendégek pedig nem tettek le a pontszerzésről. Dango Ouattara kétszer is betalálhatott volna, egyszer nem sokkal lőtt a kapu mellé, majd a kapufát is eltalálta. A hajrában aztán jött a szépítés, Mathias Jensen lőtte ki a jobb alsó sarkot 23 méterről. A londoni csapat még lelkesebbé vált a góltól, de későn jött a találat, az egyenlítésre már nem maradt idő. A manchesteriek a sikerükkel közel kerültek a BL-kvafikációhoz, a következő fordulóban be is biztosíthatják a Liverpool ellen, amely találkozón a dobogó is tét lesz. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ – hétfői mérkőzés

Manchester United–Brentford 2–1 (Casemiro 11., Sesko 43., ill. M. Jensen 87.)

Szombaton játszották

Arsenal–Newcastle United 1–0 (Eze 9.)

Liverpool–Crystal Palace 3–1 (Isak 35., Robertson 40., Wirtz 90+6., ill. Munoz 71.)

West Ham United–Everton 2–1 (Soucek 52., Wilson 90+3., ill. Dewsbury-Hall 88.)

Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 0–1 (Palhinha 82.)

Fulham–Aston Villa 1–0 (Sessegnon 42.)

Pénteken játszották

Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)

Szerdán játszották

AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)

Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)

Kedden játszották

Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)