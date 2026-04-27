Nemzeti Sportrádió

Nehéz mérkőzésen aratott győzelemmel a BL-kvalifikáció kapujában a Manchester United

VARGA BALÁZS
2026.04.27. 23:04
Benjamin Sesko (középen) szerezte az MU második gólját (Fotó: Getty Images)
Címkék
Manchester United Brentford Premier League
A Manchester United hazai pályán 2–1-re nyert a Brentford ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójának záró mérkőzésén.

Hamar, a 11. percben vezetést szerzett az MU, Harry Maguire bólintása után Casemiro egy méterről fejelt a léc alá. A folytatásban inkább a Brentfordnak voltak helyzetei, főleg Igor Thiago került oda a kapu elé, ám a próbálkozásait rendre védte Senne Lammens, olykor bravúrral. Aztán a szünet előtt növelte előnyét a hazai csapat, egy kontra végén Bruno Fernandes készítette le a labdát Benjamin Seskónak, aki elfektette Nathan Collinst, majd hét méterről a léc alá lőtt.

A második félidőben egy darabig jól őrizte előnyét a United, azonban elkezdett ráülni az eredményre, a vendégek pedig nem tettek le a pontszerzésről. Dango Ouattara kétszer is betalálhatott volna, egyszer nem sokkal lőtt a kapu mellé, majd a kapufát is eltalálta. A hajrában aztán jött a szépítés, Mathias Jensen lőtte ki a jobb alsó sarkot 23 méterről. A londoni csapat még lelkesebbé vált a góltól, de későn jött a találat, az egyenlítésre már nem maradt idő. A manchesteriek a sikerükkel közel kerültek a BL-kvafikációhoz, a következő fordulóban be is biztosíthatják a Liverpool ellen, amely találkozón a dobogó is tét lesz. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ – hétfői mérkőzés
Manchester United–Brentford 2–1 (Casemiro 11., Sesko 43., ill. M. Jensen 87.)

Szombaton játszották
Arsenal–Newcastle United 1–0 (Eze 9.)
Liverpool–Crystal Palace 3–1 (Isak 35., Robertson 40., Wirtz 90+6., ill. Munoz 71.)
West Ham United–Everton 2–1 (Soucek 52., Wilson 90+3., ill. Dewsbury-Hall 88.)
Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 0–1 (Palhinha 82.)
Fulham–Aston Villa 1–0 (Sessegnon 42.)
Pénteken játszották
Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)
Szerdán játszották
AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)
Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)
Kedden játszották
Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

34

22

7

5

64–26

+38 

73 

  2. Manchester City

33

21

7

5

66–29

+37 

70 

  3. Manchester United

34

17

10

7

60–46

+14 

61 

  4. Liverpool

34

17

7

10

57–44

+13 

58 

  5. Aston Villa

34

17

7

10

47–42

+5 

58 

  6. Brighton & Hove Albion

34

13

11

10

48–39

+9 

50 

  7. Bournemouth

34

11

16

7

52–52

49 

  8. Chelsea

34

13

9

12

53–45

+8 

48 

  9. Brentford

34

13

9

12

49–46

+3 

48 

10. Fulham

34

14

6

14

44–46

–2 

48 

11. Everton

34

13

8

13

41–41

47 

12. Sunderland

34

12

10

12

36–45

–9 

46 

13. Crystal Palace

33

11

10

12

36–39

–3 

43 

14. Newcastle

34

12

6

16

46–50

–4 

42 

15. Leeds United

34

9

13

12

44–51

–7 

40 

16. Nottingham Forest

34

10

9

15

41–45

–4 

39 

17. West Ham

34

9

9

16

42–58

–16 

36 

18. Tottenham

34

8

10

16

43–53

–10 

34 

19. Burnley

34

4

8

22

34–68

–34 

20 

20. Wolverhampton

34

3

8

23

24–62

–38 

17 

 

