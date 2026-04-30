Curling vegyes páros vb: győzelem után a bennmaradásért játszanak a magyarok

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc duó csütörtökön este extraend végén 6–5-re bizonyult jobbnak a német kettősnél, és a folytatásban az A csoportban kilencedik francia egység vár rá.

A B-csoportban szereplő magyarok a szombati nyitányon 5–4-re alulmaradtak a finnekkel szemben, vasárnap előbb 9-4-re kikaptak az olaszoktól, majd 9–4-re legyőzték a cseheket, hétfőn ráadásendben 7–6-ra verték a házigazda svájciakat, kedden a kanadaiaktól 10–7-es, a dél-koreaiaktól 7–5-ös, szerdán a skótoktól 11–5-ös, csütörtök délelőtt az amerikaiaktól 8–6-os vereséget szenvedtek. Így alakult ki a 3/6-os győzelem/vereség mutató.

A küzdelmek két csoportban zajlottak tíz-tíz párossal. Az elsők elődöntőbe jutottak, a 2–3. helyezettek keresztbe játszanak a négy közé kerülésért. Az utolsók kiestek, míg a 8–9. helyezettek – köztük a magyarok – a bennmaradásért vívnak egy-egy mérkőzést, ugyancsak keresztben.