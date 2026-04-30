Világbajnok párbajtőrvívó is tagja lesz az új Országgyűlésnek

Huszonkét évvel ezelőtt Athénban még a magyar olimpiai csapat tagjaként szerepelt a vízilabdázó Szécsi Zoltán és a párbajtőröző Kulcsár Krisztián, és úgy tűnt, a parlamentben találkozhatnak és akár vitázhatnak egymással. Szécsi ugyanis a Fidesz országos listájának 211. helyéről került be, a háromszoros olimpiai bajnok pólós – aki az Egri Vízilabda Klub ügyvezető elnöke is – a 24.hu-nak elmondta, „az értékválasztás nem attól függ, hogy nyersz vagy sem.”

FRISSÍTÉS: Csütörtök este a heol.hu számolt be róla, hogy Szécsi Zoltán mégsem lesz parlamenti képviselő. Az olimpiai bajnok korábbi pólós a megyei portálnak megerősítette, hogy családi okok miatt nem ül be a parlamentbe.

Szécsi Zoltán végül nem lesz parlamenti képviselő (Fotó: Kovács Péter)

Kulcsár Krisztián a párbajtőrcsapat tagjaként 1992-ben és 2004-ben is ezüstérmes lett az ötkarikás játékokon, csapatban és egyéniben is nyert világbajnokságot. 2017 és 2022 között a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke volt, az áprilisi választáson a Tisza Párt színeiben indult a fővárosi XXII. kerületben, és a voksok 63.19 százalékát szerezte meg. Pártja sportügyi szakértője is egyben.

A szintén tiszás Pósfai Gábor a budaörsi központú választókerületben győzött, a francia Decathlon sportáruházlánc korábbi magyarországi és ausztriai ügyvezetője, a Magyar Asztalitenisz-szövetség egykori alelnöke – aki több évtizedes sportági múlttal rendelkezik – a szavazatok 62.82 százalékát kapta meg. Pósfai 2024 decemberében az utanpotlassport.hu által megszervezett szakmai konferencián hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a fiatalok „örömmel menjenek edzésre, illetve lássam a folyamatos fejlődésüket. Ez nem azt jelenti, hogy egyből nekik kell lenniük az országos ranglista első helyezettjének, hanem azt, hogy saját magukhoz képest előrelépjenek”.

Pósfai belügyminiszterként tagja a kormánynak, a leendő miniszterelnök, Magyar Péter ugyanis a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére. „A jövőben a sport is a Belügyminisztérium felügyelete alá fog tartozni. A versenysport sikerei mellett még nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékossággal élők sportja. Kiemelt cél lesz a források hatékony felhasználása is. Törekvésünk, hogy ne csupán büszkék legyünk eredményeinkre, hanem hogy egyre többen sportoljanak, és valóban sportoló nemzetté váljunk” – írta bejegyzésében Magyar.

Napokon át tartotta magát a hír, hogy a sportért közvetlenül felelős kormányzati vezető, vagyis államtitkár Szűcs Ernő Péter lesz, aki idén februárig az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának igazgatósági elnöke volt, s mint ilyen, Csányi Sándor OTP-vezér és MLSZ-elnök bizalmi embere. Információink szerint azonban a Pick Szegednél másfél évtizedet eltöltő sportvezető végül mégsem lesz államtitkár.

Az új kormányban szociális- és családügyi miniszterként vállal szerepet a tiszás Kátai-Németh Vilmos, aki már gyerekként küzdősportolt, ám 16 éves korában súlyos örökletes retinasorvadásos szembetegség következtében elvesztette látása 97 százalékát, 23 éves korára megvakult. Gyerekkori szenvedélyéhez egy vakon átélt utcai támadás után tért vissza, a világon elsőként kétdanos vak aikidómester lett, valamint thaiboksz-edzéseket tartott látóknak és látássérülteknek. 2015-ben aranyérmes lett a parakarate Európa-bajnokságon.

Kátai-Németh korábban több küzdősport elemeit ötvözve létrehozta a Fehér kard stílust, hogy a látássérültek is meg tudják védeni magukat. „A Fehér kard olyan leszorításokra épül, amikkel úgy lehet a földön tartani a támadót, hogy közben segítséget tudjunk hívni. Emellett megtanít arra, hogy hirtelen érintésekből felmérjük a támadó magasságát, pozícióját, és ha kell, azonnal vissza tudjunk támadni” – foglalta össze az alapokat a harcművész még 2015-ben a Blikknek.

Az élő környezetért felelős miniszteri pozíciót a nyíregyházi állatparkigazgató, Gajdos László tölti be. Egyik gyerekkori álma volt, hogy olimpikon lehessen, édesanyja vívó, édesapja úszó volt, ő pedig serdülő- és ifjúsági válogatott súlyemelőként ért el sportsikereket, több alkalommal szerepelt lapunkban is, 1983. március 23-i számunkban például Pekár Lajos, a szabolcsi Húsipari Vállalat akkori főmérnöke, szakosztályvezető méltatta a tehetséges súlyemelőt: „Gajdos Laci például tagja az ifjúsági válogatott keretnek. Ám az ősszel felvették Kaposvárra a mezőgazdasági főiskolára. Azt hittük, örökre elvesztettük. Nem így történt, Laci segítséget kért tőlünk, mivel Kaposváron nincs súlyemelő-szakosztály. A dobogótól kezdve a súlyzókig mindent odaszállítottunk. Laci eredményei azóta egyre javulnak. Ilyenek ezek a srácok…” Gajdos később a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiójában sportműsorok szerkesztőjeként is dolgozott.

Az előző ciklusban kormányszóvivő Vitályos Eszter egyéniben ugyan veszített, de listáról bekerült a parlamentbe. Fiatalon tőrözőként és párbajtőrözőként több fővárosi egyesületben is vívott. „Én a korcsoportomban az első háromba tartoztam, az újonc ob-n például ezüstérmet nyertem. Ahhoz azonban túl fiatal voltam, hogy a nemzetközi mezőnyben is megméressem magamat; abban az időben nem volt szokás a tizenkét éveseket külföldön versenyeztetni” – mesélte a Képes Sportnak még 2023-ban. Húsz év kihagyás után már édesanyaként tért vissza, 2022 decemberében például indult a felnőtt országos bajnokságon a Belvárosi Vívósport Egyesület tagjaként, emellett elnökségi tagja a Magyar Vívószövetségnek.

Ha már vívás, Szekeres Pál volt az első ember a világon, aki az olimpiai és a paralimpiai játékokon is érmet szerzett. 1988-ban Szöulban a férfi tőrcsapat tagjaként lett bronzérmes, 1991-es súlyos autóbalesetét követően az 1992-es barcelonai paralimpián tőrvívásban, majd 1996-ban Atlantában tőr- és kardvívásban is aranyérmet nyert. Szekeres 2024 óta a Fidesz EP-képviselője, jövő nyártól viszont Orbán Balázst váltja a magyar Országgyűlésben.