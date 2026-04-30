A Veszprém heroikus küzdelemben egygólos előnyt szerzett a Füchse Berlin ellen

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

ONE VESZPRÉM HC–FÜCHSE BERLIN (német) 35–34 (17–20)

Veszprém, Veszprém Aréna, 5250 néző. Vezette: Álvarez, Bustamante (spanyolok)

VESZPRÉM: APPELGREN – Lenne 5, MARTINOVIC 8, PESMALBEK 5, Ligetvári, Hesam 2, DESCAT 8 (4). Csere: Corrales (kapus), El-Dera 1, DODICS 4, Adel 1, Cindric 1, Ali Zein, Thiagus Petrus. Edző: Xavier Pascual

FÜCHSE BERLIN: Miloszavljev – Av Teigum 3, GIDSEL 13, LICHTLEIN 5, Marszenics 1, L. ANDERSSON 8, Arino. Csere: Cehte 1, Gröndahl 2 (2), Darj, Prantner, Herburger, Langhoff, Freihöfer 1 (1). Edző: Nicolej Krickau

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–4. 10. p.: 6–6. 15. p.: 10–12. 20. p.: 13–13. 23. p.: 13–17. 34. p.: 19–20. 40. p.: 20–25. 47. p.: 26–27. 50. p.: 28–28. 53. p.: 30–29. 56. p.: 32–33

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/3

A visszavágót jövő szerdán 18.45-től rendezik Berlinben.

Nagyot küzdött a Veszprém, és meg is lett az eredménye (Fotó: Török Attila)

Legjobb góllövője nélkül kellett felállnia a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapatának a tavalyi döntős Füchse Berlin ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsén, a francia jobbátlövő, a sorozatban meccsenként eddig átlagban 5.67 gólt szerző Nedim Remili sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot a Veszprém Arénában.

A bemelegítésnél még nem lehetett annyira érezni a tétet, de percekkel a kezdés előtt már igen, a balszélső Hugo Descat annyira belehergelte magát, hogy még el sem kezdődött a meccs, de már tüzelte a hazai közönséget. Az első percek tapogatózása után rövid időre a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést, a nagy kedvvel játszó Mathias Gidsel nemcsak gólszerzésben jeleskedett, hanem jól is mozgatta a csapatát.

Az Építők azonban ritmust tudott váltani, nem engedte elszakadni ellenfelét, amiben az is szerepet játszott, hogy a kapusok is csak ritkán avatkoztak játékba. Mikael Appelgren nem kapta el a fonalat a hazai kapuban, az első 11 lövésből egy sem akadt el benne, de a másik oldalon Dejan Miloszavljev is csak kettőt fogott meg az első negyedórában. Xavier Pascual kapust is cserélt, jött Rodrigo Corrales, aki utolsó BL-meccsén lépett pályára a Veszprém Arénában, de ő sem tudott belelendülni.

Az első félidőben a Füchse Berlin kicsivel valóban jobb volt az ellenfelénél, az első harminc percben jobban támadott és védekezett a Veszprémnél, a nehezen tartható Gidsel úgy szerzett hét akciógólt, hogy szinte fel sem tűnt, honfitársa, a dán balátlövő, Lasse Anderson pedig öt gólja mellé kiosztott négy gólpasszt is a szünetig. Az első játékrész háromgólos berlini vezetést hozott, ami a játék képe alapján reális volt, ám a Veszprém játékában is benne volt a lehetőség a fordításra (17–20).

Mikael Appelgren szenzációsan védett a második félidőben (Fotó: Török Attila)

A második félidőben azonban nem sikerült rögtön rákapcsolnia az Építőknek, és nem esett vissza a Füchse Berlin teljesítménye sem, amely láthatóan arra játszott, hogy tartsa néhány gólos előnyét. Ez sokáig sikerült is neki, az utolsó tíz percre azonban végre megérkezett az egyre lelkesebben játszó Veszprém, Appelgren kitornázta Lasse Anderson három egymást követő lövését is, Yanis Lenne pedig megszerezte az egyenlítő gólt, majd Sztefan Dodics betörésgóljával először vezetett a Veszprém – az aréna közönsége már felállva buzdította a hazaiakat.

Az utolsó percekben Ivan Martinovic parádézott, négy perc leforgása alatt négyszer talált be Miloszavljev kapujába, az utolsónál Luka Cindric passzát a levegőben kapta el, és vágta a hálóba, közben a másik oldalon Appelgren kitornázta Tobisas Gröndahl hetesét, így 24 másodperccel a meccs vége előtt két góllal vezetett a hazai gárda.

Ebből ugyan csak egyet sikerült megőrizni a végére, Jehja el-Dera már kényszerhelyzetben lőtte el a labdát 12 méterről, de ez az egygólos előny sokat jelent, mert a Veszprém nagyot hajrázva győzte le 35–34-re Európa egyik legjobb csapatát. A csarnok közönsége felállva skandálta, hogy „Szép volt, fiúk!”, és az első meccsből ítélve a visszavágón is hasonlóan nyílt összecsapás várható.