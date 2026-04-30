Nyolc frém után döntetlen Murphy és Higgins elődöntője a sznúker-vb-n
Döntetlenre áll az elődöntő Shaun Murphy és John Higgins között a sheffieldi sznúker-világbajnokság első szakasza után.
A világbajnokok rangadóján a 43 éves Murphy kezdett jobban, az első négy frém után 3–1-re vezetett. Azonban a folytatásban az 50 éves Higgins volt a jobb, ugyancsak 3–1-re hozta ezt a szakaszt, így a mérkőzés 4–4-ről folytatódik pénteken 11 órakor.
Eddig egyetlen százas brék született a meccsen, ezt Murphy lökte a negyedik frémben. Amúgy nagyon kevés a három számjegyű pontsorozat ezen a vb-n, az elődöntők előtt csak 66-ot értek el a játékosok összesen.
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
ELŐDÖNTŐ
Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.) 4–4 – részeredmény
Később
20.00
Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)
A mérkőzések az egyik fél 17. nyert frémjéig tartanak.
Legfrissebb hírek
Egyenlített a címvédő a sznúker-vb-n
Egyéb egyéni
2026.04.28. 19:57
Shaun Murphy az első negyeddöntős a sznúker-vb-n
Egyéb egyéni
2026.04.25. 00:40
Ezek is érdekelhetik