Xabi Alonso is a Chelsea kiszemeltjei között – sajtóhír

VARGA BALÁZS
2026.04.27. 20:06
Xabi Alonso is lehet a Chelsea új menedzsere (Fotó: Getty Images)
Chelsea Marco Silva Andoni Iraola Xabi Alonso Premier League
A brit The Telegraph szerint Xabi Alonso, Andoni Iraola és Marco Silva is az esélyesek között van, közülük kerülhet ki a Chelsea következő menedzsere.

Liam Roseniort múlt szerdán menesztették a Chelsea-től, miután a csapat zsinórban öt zakót szedett be a bajnokságban, és igen távol került attól, hogy kiharcolja a Bajnokok Ligája-indulást a következő idényre. Ideiglenesen Calum McFarlane irányítja a londoni együttest, de természetesen a klubnál már keresik az utódot, s Xabi Alonso, Andoni Iraola és Marco Silva neve is felmerült a vezetőség köreiben – írja a The Telegraph.

A lap szerint az edzőkeresés még korai fázisában jár, amiért a sportigazgatók felelnek majd – három is van: Paul Winstanley, Laurence Stewart és David Fallows –, akik aztán ajánlást tesznek a vezetőség felé, hogy kit javasolnak menedzsernek. Mint írja a brit újság, első körben felveszik az edzők képviselőivel a kapcsolatot, hogy megtudják, milyen elképzeléseik és terveik vannak.

Mint ismert, a Liverpoollal is hírbe hozott Xabi Alonsónak jelenleg nincs csapata, miután januárban menesztette a Real Madrid, míg Andoni Iraola két hete jelentette be, hogy az idény végén távozik a Bournemouthtól, Marco Silva szerződése pedig a nyáron lejár a Fulhamnél, s ha addig nem hosszabbít, szintén szabadon igazolható lesz.

Az elmúlt napokban több név is felmerült még a vezetőedzői posztra, főként egykori Chelsea-játékosoké. Ilyen a korábbi védő, Filipe Luís (legutóbb a brazil Flamengót irányította), a Como vezetőedzője, Cesc Fabregas vagy a Coventry City menedzsere, Frank Lampard.

A „kékek” jelenleg a 8. helyen állnak a Premier League-ben, a hátrányuk 10 pont a BL-helyektől négy fordulóval a bajnokság vége előtt, viszont az FA-kupában döntőt játszhatnak a Manchester City ellen. 

 

