Pécsi Ármin is utazhat Manchesterbe a Liverpoollal

Kulcsfontosságú hét vár a Liverpoolra, amely a Crystal Palace legyőzése után a következő fordulóban matematikailag is biztossá teheti az áhított Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciót a Premier League-ben. Jóllehet korántsem ígérkezik egyszerűnek a feladat, mert első lépésként az ősi rivális Manchester United otthonában, az Old Traffordban kell nyernie, továbbá az üldözők közül a Brightonnak kikapnia a Newcastle vendégeként, Tóth Alex Bournemouthának pedig nem szabadna nyernie hazai pályán a Palace-szal szemben.

A matematika persze csak az érem egyik oldala, a másikon a rideg valóság szerepel, márpedig a Liverpoolnál, mint az idényben oly sokszor már, ismét az orvosi stáb jelentéseit kell bújni a hét elején, és reménykedni a legjobbakban. A szombaton combizomsérülést szenvedő Mohamed Szalah biztosan nem áll Arne Slot menedzser rendelkezésére, s egyelőre arról sem érkezett egyértelmű megerősítés, hogy Alisson visszatérhet-e a csapatba.

A PL-címvédő „vörösök” első számú kapusa március vége óta nem játszhatott, és bár a legtöbben abban reménykedtek, a Palace ellen visszatérhet, a nevezettek közé sem került. Ez elsősorban azért okoz fejfájást a szakvezetőnek, mert második számú kapusa, Giorgi Mamardasvili szintén megsérült – az Everton elleni derbin –, és a United ellen még nem lesz bevethető állapotban, a harmadik számú kapust, Freddie Woodmant pedig majdnem le kellett cserélni a hétvégi bajnokin egy balszerencsés megmozdulást követően. A peches láncolat odáig vezetett, hogy az egyébként az U21-es csapatban szereplő Pécsi Ármin már készült arra, hogy beáll pályafutása első felnőtt PL-mérkőzésére.