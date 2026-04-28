Pécsi Ármin is utazhat Manchesterbe a Liverpoollal
Kulcsfontosságú hét vár a Liverpoolra, amely a Crystal Palace legyőzése után a következő fordulóban matematikailag is biztossá teheti az áhított Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciót a Premier League-ben. Jóllehet korántsem ígérkezik egyszerűnek a feladat, mert első lépésként az ősi rivális Manchester United otthonában, az Old Traffordban kell nyernie, továbbá az üldözők közül a Brightonnak kikapnia a Newcastle vendégeként, Tóth Alex Bournemouthának pedig nem szabadna nyernie hazai pályán a Palace-szal szemben.
A matematika persze csak az érem egyik oldala, a másikon a rideg valóság szerepel, márpedig a Liverpoolnál, mint az idényben oly sokszor már, ismét az orvosi stáb jelentéseit kell bújni a hét elején, és reménykedni a legjobbakban. A szombaton combizomsérülést szenvedő Mohamed Szalah biztosan nem áll Arne Slot menedzser rendelkezésére, s egyelőre arról sem érkezett egyértelmű megerősítés, hogy Alisson visszatérhet-e a csapatba.
A PL-címvédő „vörösök” első számú kapusa március vége óta nem játszhatott, és bár a legtöbben abban reménykedtek, a Palace ellen visszatérhet, a nevezettek közé sem került. Ez elsősorban azért okoz fejfájást a szakvezetőnek, mert második számú kapusa, Giorgi Mamardasvili szintén megsérült – az Everton elleni derbin –, és a United ellen még nem lesz bevethető állapotban, a harmadik számú kapust, Freddie Woodmant pedig majdnem le kellett cserélni a hétvégi bajnokin egy balszerencsés megmozdulást követően. A peches láncolat odáig vezetett, hogy az egyébként az U21-es csapatban szereplő Pécsi Ármin már készült arra, hogy beáll pályafutása első felnőtt PL-mérkőzésére.
Woodman, aki végül maradt a pályán, és a meccs egyik hősévé vált bravúros védéseivel, így fogalmazott a Sky Sportsnak: „Nagyon száraz volt a fű, a lábam letapadt, a térdem pedig megbicsaklott. Fogalmam sem volt, mit csináljak.”
Mindez azért is lényeges, mert jelezte, fájdalmai vannak, csakhogy a védése után róla kipattanó labdát Daniel Munoz a kapuba rúgta, meglehetősen sportszerűtlen módon. Itt kell megjegyezni, hogy szinte azonnal privátra állította a közösségi oldalait a mérkőzést követően, mert elárasztották a szurkolók szidalmai.
De visszatérve a Liverpool kapusgondjaira: Alisson minden bizonnyal már a nevezettek közé kerül a Manchester United ellen, de hogy játszhat-e, az más kérdés. Ha nem, ismét Woodman áll a kapuba, és az is valószínűsíthető, hogy Pécsi Ármin újfent bekerül a keretbe, amelyben természetesen Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak is ott a helye.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
34
22
7
5
64–26
+38
73
|2. Man. City
33
21
7
5
66–29
+37
70
|3. Man. United
34
17
10
7
60–46
+14
61
|4. Liverpool
34
17
7
10
57–44
+13
58
|5. Aston Villa
34
17
7
10
47–42
+5
58
|6. Brighton
34
13
11
10
48–39
+9
50
|7. Bournemouth
34
11
16
7
52–52
0
49
|8. Chelsea
34
13
9
12
53–45
+8
48
|9. Brentford
34
13
9
12
49–46
+3
48
|10. Fulham
34
14
6
14
44–46
–2
48
|11. Everton
34
13
8
13
41–41
0
47
|12. Sunderland
34
12
10
12
36–45
–9
46
|13. Crystal Palace
33
11
10
12
36–39
–3
43
|14. Newcastle
34
12
6
16
46–50
–4
42
|15. Leeds United
34
9
13
12
44–51
–7
40
|16. Nottingham Forest
34
10
9
15
41–45
–4
39
|17. West Ham
34
9
9
16
42–58
–16
36
|18. Tottenham
34
8
10
16
43–53
–10
34
|19. Burnley
34
4
8
22
34–68
–34
20
|20. Wolverhampton
34
3
8
23
24–62
–38
17
A 31. fordulóból elhalasztott Manchester City–Crystal Palace mérkőzést május 22-én pótolják.