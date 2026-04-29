Mikel Arteta: Elfogadhatatlan, hogy visszavonták a második tizenegyesünket

„Rengeteg pozitívumot tudunk elvinni magunkkal ebből a meccsből, jól teljesítettünk. Elképesztő erőkből áll az Atlético, ezt tudtuk, de felkészültünk, és átnavigáltuk magunkat a meccs nehéz pontjain. A Metropolitanóban egyszerűen szenvedned kell, olykor ezt is tettük, de a világ legjobb csapatai is így járnak ebben a stadionban. Nüanszok döntenek ebben a párharcban, de jó helyzetben vagyunk, saját közönség előtt juthatunk Bajnokok Ligája döntőbe” – idézi a TNS Sports és a Movistar+ Mikel Artetát, az Arsenal vezetőedzőjét a meccs után, aki a visszavont büntető miatt már nem fogalmazott ennyire visszafogottan.

„Dühös vagyok. Elfogadhatatlan, hogy visszavonták a második tizenegyesünket. Egyszerűen nem értem. A szabályok szerint járt volna nekünk a büntető.”

A túloldalon Diego Simeone is értékelt az Atlético Madrid vezetőedzőjeként: „Az első félidő kiegyenlített volt. Talán többet birtokolták a labdát, de kevesebb helyzetük volt. Erős a keretük, a cseréknél úgy éreztem, csak egyre jobb játékosok állnak be. Azt gondolom, jól védekeztünk, elől sok lehetőségünk volt, a közönség pedig mint mindig, fantasztikusan teljesített. A visszavágón ugyan nem lesznek ott velünk mindannyian, de szívük és a lelkük igen.”

Viktor Gyökeres, az Arsenal gólszerzője

„Az első félidőben kontrolláltuk a játékot, utána viszont az ellenfélnek voltak nagyobb helyzetei, ezeket szerencsére megúsztuk. Talán, érdemeltek volna egy gólt akcióból, de ők is csak tizenegyesből tudtak betalálni. Az biztos, hogy kemény meccs volt, de tudtuk, hogy ez lesz, jöhet a folytatás! A visszavágót otthon, saját közönség előtt játszuk, a legjobbunkat kell nyújtanunk.”

Antoine Griezmann, a meccs embere az UEFA szerint

„Döntőbe akarunk jutni! Ez a legnagyobb álmom most. Rengeteget készültünk erre a meccsre, a londoni előtt is megtesszük, reméljük, elérjük a célunkat. A második félidőben jobban játszottunk, intenzívebbek voltunk. Ez az út, amin járnunk kell. Jó meccs lesz a visszavágó!”