Nemzeti Sportrádió

Mikel Arteta: Elfogadhatatlan, hogy visszavonták a második tizenegyesünket

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.04.29. 23:53
Mikel Arteta nem túl boldog a játékvezetői ítéletek kapcsán (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája BL-elödöntő Arsenal elődöntő Atlético Madrid
Mint ismert, az Atlético Madrid és az Arsenal 1–1-es döntetlent játszott egymással a spanyol fővárosban a Bajnokok Ligája-elődöntő odavágóján. A meccset követően a főszereplők értékeltek.

 

„Rengeteg pozitívumot tudunk elvinni magunkkal ebből a meccsből, jól teljesítettünk. Elképesztő erőkből áll az Atlético, ezt tudtuk, de felkészültünk, és átnavigáltuk magunkat a meccs nehéz pontjain. A Metropolitanóban egyszerűen szenvedned kell, olykor ezt is tettük, de a világ legjobb csapatai is így járnak ebben a stadionban. Nüanszok döntenek ebben a párharcban, de jó helyzetben vagyunk, saját közönség előtt juthatunk Bajnokok Ligája döntőbe” – idézi a TNS Sports és a Movistar+ Mikel Artetát, az Arsenal vezetőedzőjét a meccs után, aki a visszavont büntető miatt már nem fogalmazott ennyire visszafogottan.

„Dühös vagyok. Elfogadhatatlan, hogy visszavonták a második tizenegyesünket. Egyszerűen nem értem. A szabályok szerint járt volna nekünk a büntető.”

A túloldalon Diego Simeone is értékelt az Atlético Madrid vezetőedzőjeként: „Az első félidő kiegyenlített volt. Talán többet birtokolták a labdát, de kevesebb helyzetük volt. Erős a keretük, a cseréknél úgy éreztem, csak egyre jobb játékosok állnak be. Azt gondolom, jól védekeztünk, elől sok lehetőségünk volt, a közönség pedig mint mindig, fantasztikusan teljesített. A visszavágón ugyan nem lesznek ott velünk mindannyian, de szívük és a lelkük igen.”

Viktor Gyökeres, az Arsenal gólszerzője

„Az első félidőben kontrolláltuk a játékot, utána viszont az ellenfélnek voltak nagyobb helyzetei, ezeket szerencsére megúsztuk. Talán, érdemeltek volna egy gólt akcióból, de ők is csak tizenegyesből tudtak betalálni. Az biztos, hogy kemény meccs volt, de tudtuk, hogy ez lesz, jöhet a folytatás! A visszavágót otthon, saját közönség előtt játszuk, a legjobbunkat kell nyújtanunk.”

Antoine Griezmann, a meccs embere az UEFA szerint

„Döntőbe akarunk jutni! Ez a legnagyobb álmom most. Rengeteget készültünk erre a meccsre, a londoni előtt is megtesszük, reméljük, elérjük a célunkat. A második félidőben jobban játszottunk, intenzívebbek voltunk. Ez az út, amin járnunk kell. Jó meccs lesz a visszavágó!”

Bajnokok Ligája
2 órája

Döntetlen az Atlético Madrid és az Arsenal BL-elődöntőjének első felvonásán

Julián Álvarez és Viktor Gyökeres is büntetőből talált be, Londonban dől el, melyik csapat léphet pályára a budapesti döntőben.

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
ATLÉTICO MADRID (spanyol)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1)
Madrid, Metropolitano Stadion. Vezette: Makkelie (holland)
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone (Le Normand, a szünetben), Koke, J. Cardoso (N. Molina, 88.), Lookman – Griezmann, J. Álvarez (Baena, 77.). Vezetőedző: Diego Simeone
ARSENAL: Raya – B. White (C. Mosquera, 86.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard (Eze, 58.), Zubimendi, Rice – Madueke (Saka, 68.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 68.), Martinelli (Trossard, 68.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: J. Álvarez (56. – 11-esből), ill. Gyökeres (44. – 11-esből)
A visszavágót jövő kedden 21 órától rendezik Londonban.

Legfrissebb hírek

Döntetlen az Atlético Madrid és az Arsenal BL-elődöntőjének első felvonásán

Bajnokok Ligája
2 órája

Griezmann, Lookman és Álvarez rohamoz az Atletinél az Arsenal ellen

Bajnokok Ligája
5 órája

Az Atléticónál szeretnék BL-győzelemmel búcsúztatni Antoine Griezmannt

Bajnokok Ligája
13 órája

Kvarachelia megdöntötte Dembélé rekordját, Kane is történelmet írt

Bajnokok Ligája
15 órája

„Ez volt a legjobb meccs, amelynek edzőként a részese voltam” – Luis Enrique a Bayern elleni BL-klasszikusról

Bajnokok Ligája
17 órája

Ousmane Dembélé: Hihetetlen meccs volt! – reakciók

Bajnokok Ligája
2026.04.28. 23:49

BL-klasszikus lett belőle! 5–4-es PSG-siker a Bayern ellen az elődöntő első meccsén

Bajnokok Ligája
2026.04.28. 23:02

Meg lehet állítani a Bayern támadósorát, vagy az Arsenal szögleteit? – a BL-elődöntős csapatok legnagyobb erősségei és gyengeségei

Bajnokok Ligája
2026.04.28. 11:12
Ezek is érdekelhetik