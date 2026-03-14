A Bournemouth Tóth Alex nélkül nem rúgott gólt a Burnley-nek

Burnley–AFC Bournemouth

Az első félidőben a Burnley-nek több veszélyes helyzete volt. Az első nagy lehetőség a 7. percben adódott, azonban Evanílson közeli lövését Bashir Humphreys blokkolta a kapu torkában.

Zian Flemming a 15. percben nagy helyzetbe került, de Djordje Petrovics védett. A 21. percben a hazaiak veszélyeztettek, Marcus Tavernier próbálkozását Marton Dúbravka bavúrral hárította. A 28. percben Humphreys pár centivel lőtt a léc fölé, a 42. percben Jaidon Anthony viszont telibe találta a lécet – ebből sem lett gól.

A második félidőben Tavernier és Flemming ismét helyzetbe került, de ezek is kimaradtak, mint ahogy a 72. percben Evanilson és Dúbravka párbaját is megint a kapus nyerte meg.

Végül egyetlen gól sem született, és ennek leginkább a kiesés ellen menekülő hazaiak örülhetnek.

A Bournemouth játékosa, Tóth Alex az egész meccsen a cserepadon ült.

A kilencedik helyen álló Bournemouth tíz kör óta veretlen, a szombati sorozatban a negyedik, összességében a 14. döntetlenje volt.

Sunderland–Brighton & Hove Albion

A Brighton sok helyezetet kihagyott, ám a gambiai Yankuba Minteh az 58. percben nagyon éles szögből a kapuba lőtte a labdát. Ez volt az egyetlen gól a mérkőzésen, ezzel a Brighton feljött a 10. helyre a tabellán.

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

Később

18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)

18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)

21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Crystal Palace–Leeds United

15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Fulham

17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n

Hétfő

21.00: Brentford–Wolverhampton