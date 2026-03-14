A Bournemouth Tóth Alex nélkül nem rúgott gólt a Burnley-nek

2026.03.14. 18:05
Burnley–Bournemouth: gól és Tóth Alex nélkül (Fotó: Getty Images)
Bournemouth Tóth Alex Sunderland Brighton Burnley Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 30. fordulójában a Burnley 0–0-s döntetlent játszott a Tóth Alexet nem bevető Bournemouth ellen, míg a Brighton & Hove Albion idegenben egy góllal legyőzte a Sunderlandet.

 

Burnley–AFC Bournemouth

Az első félidőben a Burnley-nek több veszélyes helyzete volt. Az első nagy lehetőség a 7. percben adódott, azonban Evanílson közeli lövését Bashir Humphreys blokkolta a kapu torkában.

Zian Flemming a 15. percben nagy helyzetbe került, de Djordje Petrovics védett. A 21. percben a hazaiak veszélyeztettek, Marcus Tavernier próbálkozását Marton Dúbravka bavúrral hárította. A 28. percben Humphreys pár centivel lőtt a léc fölé, a 42. percben Jaidon Anthony viszont telibe találta a lécet – ebből sem lett gól.

A második félidőben Tavernier és Flemming ismét helyzetbe került, de ezek is kimaradtak, mint ahogy a 72. percben Evanilson és Dúbravka párbaját is megint a kapus nyerte meg.

Végül egyetlen gól sem született, és ennek leginkább a kiesés ellen menekülő hazaiak örülhetnek.

A Bournemouth játékosa, Tóth Alex az egész meccsen a cserepadon ült.

A kilencedik helyen álló Bournemouth tíz kör óta veretlen, a szombati sorozatban a negyedik, összességében a 14. döntetlenje volt.

Sunderland–Brighton & Hove Albion

A Brighton sok helyezetet kihagyott, ám a gambiai Yankuba Minteh az 58. percben nagyon éles szögből a kapuba lőtte a labdát. Ez volt az egyetlen gól a mérkőzésen, ezzel a Brighton feljött a 10. helyre a tabellán.

ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
Burnley–AFC Bournemouth 0–0
Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)
Később
18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)
18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n
Hétfő
21.00: Brentford–Wolverhampton

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal30207359–22+37 67 
2. Manchester City29186559–27+32 60 
3. Manchester United29149651–40+11 51 
4. Aston Villa29156839–34+5 51 
5. Chelsea29139753–34+19 48 
6. Liverpool29146948–39+9 48 
7. Brentford291351144–40+4 44 
8. Everton291271034–33+1 43 
9. Bournemouth30914744–46–2 41 
10. Brighton & Hove Albion3010101039–36+3 40 
11. Fulham291241340–43–3 40 
12. Sunderland3010101030–35–5 40 
13. Newcastle291161242–43–1 39 
14. Crystal Palace291081133–35–2 38 
15. Leeds United297101237–48–11 31 
16. Tottenham29781439–46–7 29 
17. Nottingham Forest29771528–43–15 28 
18. West Ham29771535–54–19 28 
19. Burnley30481832–58–26 20 
20. Wolverhampton30372022–52–30 16 

 

 

