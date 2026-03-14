A Bournemouth Tóth Alex nélkül nem rúgott gólt a Burnley-nek
Burnley–AFC Bournemouth
Az első félidőben a Burnley-nek több veszélyes helyzete volt. Az első nagy lehetőség a 7. percben adódott, azonban Evanílson közeli lövését Bashir Humphreys blokkolta a kapu torkában.
Zian Flemming a 15. percben nagy helyzetbe került, de Djordje Petrovics védett. A 21. percben a hazaiak veszélyeztettek, Marcus Tavernier próbálkozását Marton Dúbravka bavúrral hárította. A 28. percben Humphreys pár centivel lőtt a léc fölé, a 42. percben Jaidon Anthony viszont telibe találta a lécet – ebből sem lett gól.
A második félidőben Tavernier és Flemming ismét helyzetbe került, de ezek is kimaradtak, mint ahogy a 72. percben Evanilson és Dúbravka párbaját is megint a kapus nyerte meg.
Végül egyetlen gól sem született, és ennek leginkább a kiesés ellen menekülő hazaiak örülhetnek.
A Bournemouth játékosa, Tóth Alex az egész meccsen a cserepadon ült.
A kilencedik helyen álló Bournemouth tíz kör óta veretlen, a szombati sorozatban a negyedik, összességében a 14. döntetlenje volt.
Sunderland–Brighton & Hove Albion
A Brighton sok helyezetet kihagyott, ám a gambiai Yankuba Minteh az 58. percben nagyon éles szögből a kapuba lőtte a labdát. Ez volt az egyetlen gól a mérkőzésen, ezzel a Brighton feljött a 10. helyre a tabellán.
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
Burnley–AFC Bournemouth 0–0
Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)
Később
18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)
18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n
Hétfő
21.00: Brentford–Wolverhampton
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|30
|20
|7
|3
|59–22
|+37
|67
|2. Manchester City
|29
|18
|6
|5
|59–27
|+32
|60
|3. Manchester United
|29
|14
|9
|6
|51–40
|+11
|51
|4. Aston Villa
|29
|15
|6
|8
|39–34
|+5
|51
|5. Chelsea
|29
|13
|9
|7
|53–34
|+19
|48
|6. Liverpool
|29
|14
|6
|9
|48–39
|+9
|48
|7. Brentford
|29
|13
|5
|11
|44–40
|+4
|44
|8. Everton
|29
|12
|7
|10
|34–33
|+1
|43
|9. Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44–46
|–2
|41
|10. Brighton & Hove Albion
|30
|10
|10
|10
|39–36
|+3
|40
|11. Fulham
|29
|12
|4
|13
|40–43
|–3
|40
|12. Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30–35
|–5
|40
|13. Newcastle
|29
|11
|6
|12
|42–43
|–1
|39
|14. Crystal Palace
|29
|10
|8
|11
|33–35
|–2
|38
|15. Leeds United
|29
|7
|10
|12
|37–48
|–11
|31
|16. Tottenham
|29
|7
|8
|14
|39–46
|–7
|29
|17. Nottingham Forest
|29
|7
|7
|15
|28–43
|–15
|28
|18. West Ham
|29
|7
|7
|15
|35–54
|–19
|28
|19. Burnley
|30
|4
|8
|18
|32–58
|–26
|20
|20. Wolverhampton
|30
|3
|7
|20
|22–52
|–30
|16