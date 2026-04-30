Férfi kézilabda BL: a Nantes csak a hátrányát tudta csökkenteni, előnyt szerzett a Barca a visszavágóra

VARGA BALÁZS
2026.04.30. 22:52
Idegenben nyert a Barca (Fotó: Getty Images, archív)
Barca kézilabda férfi kézilabda BL HBC Nantes férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a Barca 32–30-ra nyert Nantes-ban a párharc első mérkőzésén.

A Barca többször is vezetett négy góllal, végül kettővel nyert, így az idénybeli 15. BL-mérkőzésén a 14. győzelmét aratta. A volt veszprémi beálló, Ludovic Fabregas két gólt szerzett a katalánoknál, míg az Építőkhöz nyáron csatlakozó Emil Nielsen 22.22 százalékkal védett (18/4). A meccs legeredményesebb játékosa a vendégcsapatból került ki, Aleix Gómez kilenc gólt lőtt. A másik oldalon Kauldi Odriozola hatszor talált be, a Veszprémben korábban egy idényt töltő Ivan Pesic 17.65 százalékkal védett (17/3).

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Nantes (francia)–Barca (spanyol) 30–32 (18–19)
Korábban
One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) 35–34 (17–20)
Szerdán játszották
OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) 28–35 (14–15)
Sporting CP (portugál)–Aalborg HB (dán) 31–31 (16–16)

 

Barca kézilabda férfi kézilabda BL HBC Nantes férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Sztefan Dodics: Hihetetlen meccs volt, de jövő héten még nehezebb lesz!

Kézilabda
3 órája

A Veszprém heroikus küzdelemben egygólos előnyt szerzett a Füchse Berlin ellen

Kézilabda
4 órája

Ha a Füchse Berlinnel elbír, akkor bármire képes lehet a Veszprém

Kézilabda
17 órája

Férfi kézilabda BL: sztárparádé és döntetlen a portugál–dán csatán

Kézilabda
2026.04.29. 22:20

A második félidőben sok volt a hiba, kevés esélye maradt a Szegednek a negyeddöntő visszavágójára

Kézilabda
2026.04.29. 20:23

A Szeged egyetlen irányítóval vághat neki a címvédő elleni csatának a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.04.29. 10:34

Bejött a Veszprém receptje: lehengerlő első meccs után taktikus visszavágó

Kézilabda
2026.04.11. 12:09

Formaidőzítés – Vincze Szabolcs jegyzete

Kézilabda
2026.04.10. 23:17
