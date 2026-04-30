Férfi kézilabda BL: a Nantes csak a hátrányát tudta csökkenteni, előnyt szerzett a Barca a visszavágóra

A Barca többször is vezetett négy góllal, végül kettővel nyert, így az idénybeli 15. BL-mérkőzésén a 14. győzelmét aratta. A volt veszprémi beálló, Ludovic Fabregas két gólt szerzett a katalánoknál, míg az Építőkhöz nyáron csatlakozó Emil Nielsen 22.22 százalékkal védett (18/4). A meccs legeredményesebb játékosa a vendégcsapatból került ki, Aleix Gómez kilenc gólt lőtt. A másik oldalon Kauldi Odriozola hatszor talált be, a Veszprémben korábban egy idényt töltő Ivan Pesic 17.65 százalékkal védett (17/3).

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Nantes (francia)–Barca (spanyol) 30–32 (18–19)

Korábban

One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) 35–34 (17–20)

Szerdán játszották

OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) 28–35 (14–15)

Sporting CP (portugál)–Aalborg HB (dán) 31–31 (16–16)