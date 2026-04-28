Nyáron elhagyja a Manchester Cityt a 87-szeres angol válogatott játékos

VARGA BALÁZS
2026.04.28. 17:08
John Stones tíz év után távozik Manchesterből (Fotó: Getty Images)
John Stones Premier League Manchester City
A Manchester City kedden a hivatalos oldalán bejelentette, hogy John Stones tíz év után elhagyja a klubot.

„Ez volt az otthonom az elmúlt tíz évben, és amíg élek, ez is marad az otthonom – mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban John Stones.Sok tekintetben igazi hullámvasút volt. Gyerekként jöttem a klubhoz, és férfiként távozom, közben apává és férjjé, a pályán pedig sikeres játékossá váltam. Megéltem minden álmomat, és elértem mindent, amire vágytam.”

Bejelentésében a klub kiemeli, hogy Stones volt Pep Guardiola második igazolása, amikor a védő 2016-ban csatlakozott a klubhoz, amely 47.5 millió fontot fizetett az Evertonnak a játékjogáért. A 31 éves futballista az elmúlt tíz évben 293 mérkőzésen lépett pályára a Manchester Cityben, szerzett 19 gólt, adott kilenc gólpasszt. Trófeákból sem volt hiány: hatszor lett angol bajnok, kétszer nyert FA-kupát, ötször Ligakupát, kétszer angol Szuperkupát, egyszer-egyszer pedig Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot – és ebben az idényben még csúcsra érhet a Premier League-ben és az FA-kupában is.

A 87-szeres angol válogatott labdarúgú ebben az évadban már igen kevés játéklehetőséget kapott, mindössze 16 tétmérkőzésen lépett pályára, amelyen 1058 percet töltött – igaz, sérülésekkel is küzdött. A játékos szerződése a nyáron lejár, tehát ingyen válthat klubot. A BBC spanyolországi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Stones belemenne a fizetéscsökkentésbe is, hogy a Barcelonához szerződhessen, de hallani volt csapata, az Everton és a következő idényben PL-újonc Coventry City érdeklődéséről is.

Legfrissebb hírek

Pécsi Ármin is utazhat Manchesterbe a Liverpoollal

Angol labdarúgás
9 órája

Nehéz mérkőzésen aratott győzelemmel a BL-kvalifikáció kapujában a Manchester United

Angol labdarúgás
19 órája

Xabi Alonso is a Chelsea kiszemeltjei között – sajtóhír

Angol labdarúgás
22 órája

Xavi Simons megerősítette, nem lehet ott a vb-n

Angol labdarúgás
Tegnap, 7:33

Még nem búcsúznak Mohamed Szalahtól Liverpoolban

Angol labdarúgás
Tegnap, 7:09

Az egyiptomi válogatottnál úgy számolnak, Szalah számára véget ért az idény

Angol labdarúgás
2026.04.26. 11:45

Arne Slot: Lesz még olyan meccsünk, amely után nem a bíróról kell beszélni?

Angol labdarúgás
2026.04.26. 09:25

Eze korai góljával verte meg a Newcastle-t, és visszaállt az élre az Arsenal

Angol labdarúgás
2026.04.25. 20:24
Ezek is érdekelhetik