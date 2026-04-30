Európai kézilabdaligák: Hanusz Egon volt a Cesson-Rennes nyerőembere

Hanusz Egon hét góllal járult hozzá a Cesson-Rennes 31–30-as hazai győzelméhez az Istres Provence HB ellen a francia férfi kézilabda-bajnokság csütörtöki játéknapján.
A liga honlapja szerint 28–28-as állás után a magyar válogatott irányító szerezte csapata utolsó három találatát. Ő volt a Rennes legeredményesebb játékosa, ráadásul hét gólpasszt is adott.
Klubtársa, Szeitl Erik mind az öt lövését gólra váltotta. Fazekas Virág öt góljával a Sönderjyske otthon 35–31-re nyert a Köbenhavn HB ellen a dán női bajnokság felsőházi rájátszásában.
Tóth Edmond: Időben reagáltunk és keményen beleálltunk
Kézilabda
2026.04.28. 11:47
Bartucz László: Tudtam, hogy fél évem lesz megmutatni magam
Kézilabda
2026.04.24. 10:19
