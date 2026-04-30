Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Hanusz Egon volt a Cesson-Rennes nyerőembere

2026.04.30. 22:45
Hanusz Egon hét gólt szerzett (Fotó: Szabó Miklós, archív)
Címkék
kézilabda Cesson-Rennes Hanusz Egon
Hanusz Egon hét góllal járult hozzá a Cesson-Rennes 31–30-as hazai győzelméhez az Istres Provence HB ellen a francia férfi kézilabda-bajnokság csütörtöki játéknapján.

A liga honlapja szerint 28–28-as állás után a magyar válogatott irányító szerezte csapata utolsó három találatát. Ő volt a Rennes legeredményesebb játékosa, ráadásul hét gólpasszt is adott.

Klubtársa, Szeitl Erik mind az öt lövését gólra váltotta. Fazekas Virág öt góljával a Sönderjyske otthon 35–31-re nyert a Köbenhavn HB ellen a dán női bajnokság felsőházi rájátszásában.

 

kézilabda Cesson-Rennes Hanusz Egon
Legfrissebb hírek

A vb-selejtező előtt rendezik a veszprémi kézilabdázás napját

Kézilabda
7 órája

Remili nélkül játszik a Veszprém a Füchse Berlin ellen

Kézilabda
10 órája

Mikler Roland: Csodák vannak, de ahhoz nem így kell játszanunk

Kézilabda
Tegnap, 21:54

Tóth Edmond: Időben reagáltunk és keményen beleálltunk

Kézilabda
2026.04.28. 11:47

Európai kézilabdaligák: Hlogyik Petra 13 védéssel járult hozzá a Göppingen sikeréhez

Kézilabda
2026.04.25. 22:23

Európai kézilabdaligák: Hanusz három gólt, hét gólpasszt szerzett a PSG ellen

Kézilabda
2026.04.24. 22:29

Bartucz László: Tudtam, hogy fél évem lesz megmutatni magam

Kézilabda
2026.04.24. 10:19

Női kézilabda Eb: mindháromszor a magyar válogatott játszik később a nagyváradi csoportban

Kézilabda
2026.04.22. 11:19
Ezek is érdekelhetik