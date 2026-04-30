Littler háromleges hátrányból nyerte meg a darts PL aberdeeni állomását

2026.04.30. 23:54
Littler az ötödik tornáját nyerte meg idén a Premier League-ben (Fotó: Getty Images)
Luke Littler győzelmével ért véget a darts Premier League aberdeeni állomása. A világbajnoki címvédő angol a csütörtöki döntőben 6–5-re nyert Luke Humphries ellen.

 

Klasszikus döntőt láthattunk Aberdeenben, Luke Littler és Luke Humphries meccselt egymással. Littler már matematikailag is biztosította a továbbjutását a legjobb négybe korábban, de Humphriesnak még erősen küzdenie kell ezért. Így neki nagyobb szüksége volt a győzelemre és az érte járó öt pontra.

Littlernek ez volt a hatodik döntője a Premier League mostani kírásában – ebből négyet megnyert –, míg Humphries második alkalommal jutott be a fináléba – az elsőt elveszítette.

3–3 után a hetedik legben Humphries hozta a leget Littler kezdése után. A világbajnoknak megvolt a lehetősége, hogy visszavegye ezt az előnyt, de kétszer is hibázott az egyik kedvenc dupláján, a D10-en, Humhpries viszont kiszállt, így már csak egy leget kellett nyernie a végső győzelemhez. Azonban Littler ismét igazolta, hogy miért jobb mindenkinél: 5–5-tel kiharcolta a döntő leget.

Az utolsó játékban Littler kihagyott két meccsnyilat, így a 120 ponton álló Humphriesnak jó esélye volt, hogy a maga javára döntse el a csatát. Azonban nem jött össze neki, Littler viszont már nem hagyta ki az újabb esélyt: 6–5-re nyert.

A tornasikerrel Littler átvette a vezetést a tabellán az ezúttal az első körben kieső Jonny Claytontól. Humphriesnak is jól jött a három pont, mert így két pontra megközelítette a továbbjutó helyen álló Michael van Gerwent.

Az alapszakaszból még három forduló van hátra.

13. forduló, Aberdeen
Negyeddöntő
Josh Rock (északír, 101.25)–Luke Littler (angol, 105.86) 3–6
Stephen Bunting (angol, 97.02)–Gerwyn Price (walesi, 95.98) 5–6
Jonny Clayton (walesi, 95.14)–Gian van Veen (holland, 104.32) 2–6
Luke Humphries (angol, 99.18)–Michael van Gerwen (holland, 91.02) 6–3
Elődöntő
Littler (98.34)–Price (94.18) 6–1
Van Veen (102.67)–Humphries (101.80) 3–6
Döntő
Littler (104.11)–Humphries (103.10) 6–5

Az állás: 1. Littler 34 pont, 2. Clayton 32, 3. Price 21, 4. Van Gerwen 18, 5. Van Veen 16, 6. Humphries 16, 7. Bunting 11, 8. Rock 8

 

