Az Arsenalnak dolgozott az Everton, megverte idegenben a Villát

Nem kicsi volt a tét az Aston Villa számára a stabil középcsapatnak számító Everton elleni hazai mérkőzés előtt, a 2. helyen álló birminghamiek ugyanis egy győzelemmel négy pontra megközelíthették volna a szombat este Nottinghamben gól nélküli döntetlent játszó listavezető Arsenalt. Az első félidő azonban nem úgy sikerült a házigazdáknak, ahogy szerették volna, Unai Emery fiai ugyanis hiába találták el háromszor Jordan Pickford kapuját, nem sikerült túljárniuk az angol válogatott játékos eszén. A túloldalon ugyanakkor Melvin Rohl már az első percben kapufát lőtt, Jake O’Brien pedig a hálóba is talált – amint azt a VAR-vizsgálat kiderítette, lesről.

Az 59. percben már a videoasszisztens sem segíthetett a hazaiakon: Thierno Barry kapott ragyogó passzt a Villa kapujának előterében, és nemkülönben szép megoldást választva emelte át a labdát a világbajnok argentin kapus, Emiliano Martínez felett. A nyáron a Villarrealtól érkező francia centernek huszonegyedik bajnokiján ez volt a negyedik gólja, ám győztes találatból az első, a Villa ugyanis már nem tudott egyenlíteni. A birminghami csapat így nemcsak nem került közelebb az Arsenalhoz, hanem még nőtt is a két csapat közti forduló előtt meglévő különbség – egyelőre minden jel az „ágyúsok” bajnoki címe irányába mutat…

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Aston Villa–Everton 0–1 (T. Barry 59.)

Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 0–0

Hétfőn játsszák

21.00: Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Nottingham Forest–Arsenal 0–0

Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)

Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)

Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)

Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)

Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)

Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)