Az Arsenalnak dolgozott az Everton, megverte idegenben a Villát
Nem kicsi volt a tét az Aston Villa számára a stabil középcsapatnak számító Everton elleni hazai mérkőzés előtt, a 2. helyen álló birminghamiek ugyanis egy győzelemmel négy pontra megközelíthették volna a szombat este Nottinghamben gól nélküli döntetlent játszó listavezető Arsenalt. Az első félidő azonban nem úgy sikerült a házigazdáknak, ahogy szerették volna, Unai Emery fiai ugyanis hiába találták el háromszor Jordan Pickford kapuját, nem sikerült túljárniuk az angol válogatott játékos eszén. A túloldalon ugyanakkor Melvin Rohl már az első percben kapufát lőtt, Jake O’Brien pedig a hálóba is talált – amint azt a VAR-vizsgálat kiderítette, lesről.
Az 59. percben már a videoasszisztens sem segíthetett a hazaiakon: Thierno Barry kapott ragyogó passzt a Villa kapujának előterében, és nemkülönben szép megoldást választva emelte át a labdát a világbajnok argentin kapus, Emiliano Martínez felett. A nyáron a Villarrealtól érkező francia centernek huszonegyedik bajnokiján ez volt a negyedik gólja, ám győztes találatból az első, a Villa ugyanis már nem tudott egyenlíteni. A birminghami csapat így nemcsak nem került közelebb az Arsenalhoz, hanem még nőtt is a két csapat közti forduló előtt meglévő különbség – egyelőre minden jel az „ágyúsok” bajnoki címe irányába mutat…
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Aston Villa–Everton 0–1 (T. Barry 59.)
Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 0–0
Hétfőn játsszák
21.00: Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Nottingham Forest–Arsenal 0–0
Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)
Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)
Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)
Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)
Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)
Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|22
|15
|5
|2
|40–14
|+26
|50
|2. Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45–21
|+24
|43
|3. Aston Villa
|22
|13
|4
|5
|33–25
|+8
|43
|4. Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33–29
|+4
|36
|5. Manchester United
|22
|9
|8
|5
|38–32
|+6
|35
|6. Chelsea
|22
|9
|7
|6
|35–23
|+12
|34
|7. Brentford
|22
|10
|3
|9
|35–30
|+5
|33
|8. Newcastle
|22
|9
|6
|7
|32–27
|+5
|33
|9. Sunderland
|22
|8
|9
|5
|23–23
|0
|33
|10. Everton
|22
|9
|5
|8
|24–25
|–1
|32
|11. Fulham
|22
|9
|4
|9
|29–30
|–1
|31
|12. Brighton & Hove Albion
|21
|7
|8
|6
|31–28
|+3
|29
|13. Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23–25
|–2
|28
|14. Tottenham
|22
|7
|6
|9
|31–29
|+2
|27
|15. Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34–40
|–6
|26
|16. Leeds United
|22
|6
|7
|9
|30–37
|–7
|25
|17. Nottingham Forest
|22
|6
|4
|12
|21–34
|–13
|22
|18. West Ham
|22
|4
|5
|13
|24–44
|–20
|17
|19. Burnley
|22
|3
|5
|14
|23–42
|–19
|14
|20. Wolverhampton
|22
|1
|5
|16
|15–41
|–26
|8