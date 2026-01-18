Nemzeti Sportrádió

Az Arsenalnak dolgozott az Everton, megverte idegenben a Villát

2026.01.18. 19:34
Ezzel a pimasz emeléssel vitte el a három pontot Birminhghamből az Everton (Fotó: Getty Images)
Aston Villa Everton Premier League
Odahaza kapott ki 1–0-ra a középmezőnyhöz tartozó Evertontól az Aston Villa, így a Manchester Cityvel egyetemben már hét pont a hátránya az éllovas Arsenal mögött az angol Premier League 22. fordulója után.

Nem kicsi volt a tét az Aston Villa számára a stabil középcsapatnak számító Everton elleni hazai mérkőzés előtt, a 2. helyen álló birminghamiek ugyanis egy győzelemmel négy pontra megközelíthették volna a szombat este Nottinghamben gól nélküli döntetlent játszó listavezető Arsenalt. Az első félidő azonban nem úgy sikerült a házigazdáknak, ahogy szerették volna, Unai Emery fiai ugyanis hiába találták el háromszor Jordan Pickford kapuját, nem sikerült túljárniuk az angol válogatott játékos eszén. A túloldalon ugyanakkor Melvin Rohl már az első percben kapufát lőtt, Jake O’Brien pedig a hálóba is talált – amint azt a VAR-vizsgálat kiderítette, lesről.

Az 59. percben már a videoasszisztens sem segíthetett a hazaiakon: Thierno Barry kapott ragyogó passzt a Villa kapujának előterében, és nemkülönben szép megoldást választva emelte át a labdát a világbajnok argentin kapus, Emiliano Martínez felett. A nyáron a Villarrealtól érkező francia centernek huszonegyedik bajnokiján ez volt a negyedik gólja, ám győztes találatból az első, a Villa ugyanis már nem tudott egyenlíteni. A birminghami csapat így nemcsak nem került közelebb az Arsenalhoz, hanem még nőtt is a két csapat közti forduló előtt meglévő különbség – egyelőre minden jel az „ágyúsok” bajnoki címe irányába mutat…

ANGOL PREMIER LEAGUE 
22. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Aston Villa–Everton 0–1 (T. Barry 59.)
Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 0–0

Hétfőn játsszák
21.00: Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Nottingham Forest–Arsenal 0–0
Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)
Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)
Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)
Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)
Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)
Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal22155240–14+26 50 
2. Manchester City22134545–21+24 43 
3. Aston Villa22134533–25+8 43 
4. Liverpool22106633–29+4 36 
5. Manchester United2298538–32+6 35 
6. Chelsea2297635–23+12 34 
7. Brentford22103935–30+5 33 
8. Newcastle2296732–27+5 33 
9. Sunderland2289523–2333 
10. Everton2295824–25–1 32 
11. Fulham2294929–30–1 31 
12. Brighton & Hove Albion2178631–28+3 29 
13. Crystal Palace2277823–25–2 28 
14. Tottenham2276931–29+2 27 
15. Bournemouth2168734–40–6 26 
16. Leeds United2267930–37–7 25 
17. Nottingham Forest22641221–34–13 22 
18. West Ham22451324–44–20 17 
19. Burnley22351423–42–19 14 
20. Wolverhampton22151615–41–26 

 

 

