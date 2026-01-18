Péni István bronzérmes a szlovéniai sportlövő GP-n

Péni István 230 körrel bronzérmes lett a férfi légpuskások között a sportlövők 10 méteres nemzetközi Grand Prix-versenyén a szlovéniai Ruséban.
Bronzérmet szerzett Péni István a férfi légpuskások rusei Grand Prix-versenyén. A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint az aranyérmet a szlovéniai viadalon a német Maximilian Ulbrich szerezte meg 252,7 körrel, míg a második helyen a szintén német Maximilian Dallinger végzett 251,5 körrel. Az alapversenyben Péni István kiváló, 632,5 körös eredményt lőtt és a harmadik helyen jutott a nyolcas döntőbe.
Pénteken Fábián Sára Ráhel volt ezüstérmes légpisztolyban.
Legfrissebb hírek
Kijelölték a magyar keretet a légfegyveres Eb-re
Egyéb egyéni
2026.01.14. 17:28
Népsport: Takács Károly felülkerekedett a sorson is
Népsport
2026.01.05. 08:13
Ezek is érdekelhetik