Péni István bronzérmes a szlovéniai sportlövő GP-n

2026.01.18. 20:53
Péni István (Fotó: Árvai Károly)
Péni István 230 körrel bronzérmes lett a férfi légpuskások között a sportlövők 10 méteres nemzetközi Grand Prix-versenyén a szlovéniai Ruséban.

 Bronzérmet szerzett Péni István a férfi légpuskások rusei Grand Prix-versenyén. A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint az aranyérmet a szlovéniai viadalon a német Maximilian Ulbrich szerezte meg 252,7 körrel, míg a második helyen a szintén német Maximilian Dallinger végzett 251,5 körrel. Az alapversenyben Péni István kiváló, 632,5 körös eredményt lőtt és a harmadik helyen jutott a nyolcas döntőbe.

Pénteken Fábián Sára Ráhel volt ezüstérmes légpisztolyban.

 

