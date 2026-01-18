Péni István bronzérmes a szlovéniai sportlövő GP-n

Bronzérmet szerzett Péni István a férfi légpuskások rusei Grand Prix-versenyén. A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint az aranyérmet a szlovéniai viadalon a német Maximilian Ulbrich szerezte meg 252,7 körrel, míg a második helyen a szintén német Maximilian Dallinger végzett 251,5 körrel. Az alapversenyben Péni István kiváló, 632,5 körös eredményt lőtt és a harmadik helyen jutott a nyolcas döntőbe.

Pénteken Fábián Sára Ráhel volt ezüstérmes légpisztolyban.