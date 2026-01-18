Férfi kosár MK: a Szolnok közel harminccal megverte az Alba Fehérvárt, ezzel elődöntős

A két gárda egyszer már találkozott ebben az évadban, november 5-én az amerikai Auston Barnes (19 pont) vezetésével a Tiszaligetben 93–81-re nyert az Olaj, igaz, akkor még Riera irányította a fehérváriakat. Vidin váratlan húzásaként Somogyi Ádámot a nála hat centivel magasabb, alapvetően 3-4-es poszton játszó amerikai Isaiah Bigelow védte, de ez csak két -három támadásig okozott zavart. Brady Skeens zsákolta át Godwin Omenakát tekintélyt parancsolóan, majd Krnjajszki Borisz is húzott egyet a gyűrűbe – ritkán szokott –, időt is kért Vidin, mert már nyolc ponttal elhúzott a Szolnok. Folyamatosan növelte előnyét a bajnoki címvédő, miközben Omenaka is zsákolt egyet, majd a szolnoki drukkerek számára kissé provokatívan ünnepelte meg ezt, kapta is pfújolást. A félidőben tíz ponttal járt előrébb a jól játszó Olaj, s noha jól kezdte a harmadik negyedet az Alba, a 24. percben ismét Vidinnek kellett rendeznie a sorokat, mert 60–42-t mutatott az eredményjelző. Egyre frusztráltabbak voltak a kék mezesek, akiket rengeteg eladott labdába hajszolta bele a hazai együttes. Ráadásul a fehérváriak gyengén dobtak távolról, közben 24 pontos hátrányba kerültek. Kiütés-szaga lett a meccsnek, a harmadik játékrészt 28–14-re nyerte meg a hazai gárda, s egyben lerendezte a párharcot.

A címvédő Falco fordulatos mérkőzést játszott a Kaposvárral de végül nyert és ott lesz a négyes döntőben, míg a Honvéd, kisebb meglepetésre, a Szolnokhoz hasonlóan nagy különbségű győzelmet aratott a DEAC ellen.

KOSÁRLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, vasárnapi mérkőzések

Endo Plus Service-Honvéd–Debreceni EAC 86–57 (20–15, 24–15, 21–11, 21–16)

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZALBA FEHÉRVÁR 96–68 (27–15, 20–22, 28–14, 21–17)

Szolnok, 2000 néző. V: Cziffra, Goda, Makrai

SZOLNOK: SOMOGYI 23/12, KRNJAJSZKI 13/3, Holt 7/3, BARNES 16/6, SKEENS 16. Csere: DARTHARD 13/9, Rudner 7/6, Vrbac 1, Molnár M., Huszár. Edző: Vedran Bosnic

FEHÉRVÁR: Joseph 5/3, Vojvoda 14, BIGELOW 14/6, Philmore 5, Omenaka 6. Csere: PONGÓ MARCELL 12/6, Németh Á. 4, Stuckman 2, Filipovics 6, Takács Martin, Osztoics, Párkányi. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása: 4. perc: 8–5. 8. p.: 19–11. 14. p.: 35–21. 18. p.: 47–33. 24. p.: 60–42. 28. p.: 68–48. 34. p.: 85–57. 38. p.: 92–65

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Nagyon nehéz meccs volt ez azok után, hogy három kemény találkozót játszottunk a Trieste ellen, és az utolsó másodpercben estünk ki. Mentálisan és fizikailag is fel kellett készülnünk. Az Alba nagyon jó csapat sok jó játékossal, pihenhettek a meccs előtt, illetve egy hetet készülhettek rá. De mi megmutattuk a karakterünket és a meccstervet maximálisan betartottuk, végrehajtottuk. Nyolc eladott labdánk volt, nekik huszonegy. Végig koncentráltunk és hajtottunk a negyvenedik perc végéig.

Oliver Vidin: – Elismerésem a Szolnoknak, és szeretném elmondani, hogy nagyon jó érzés volt visszatérni ide, a Tisza-partjára, és nagyon köszönöm ezt a fogadtatást mindenkinek. A meccsről: nem játszottunk azon a szinten, amelyen a hazaiak és nem azt nyújtottuk, amit akartunk. Több játékosom nem azt mutatja, amit elvárok, dolgoznunk kell rajta, van még két-három hónapunk, hogy felkészüljünk a playoffra.

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 92–86 (24–24, 23–15, 19–27, 26–20)

Szombathely, 2840 néző. V: Földházi T., Nagy V., Minár L.

SZOMBATHELY: Jovanovics, TANOH DEZ 14/6, Whelan 3/3, Bognár, Toro 4. Csere: PERL 25/3, AVERY 19/9, VÁRADI 10/6, Novakovics 3/3, KELLER Á. 14/6. Edző: Milos Konakov

KAPOSVÁR: TRAMMEL 14/12, Rosic 7/6, Szőke 9, WALKER 13/3, BROWN 14. Csere: Paár, WILSON 23/18, Tarján 6/6, Simon, Puska. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–8. 5. p.: 12–11. 9. p.: 24–21. 12. p.: 33–26. 14. p.: 41–26. 18. p.: 45–32. 20. p.: 47–39. 23. p.: 54–44. 26. p.: 59–56. 30. p.: 66–66. 34. p.: 72–72. 36. p.: 77–80. 38. p.: 88–80

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – A Kaposvár nagyon jó és nagyon szoros mérkőzésre kényszerített minket. A győzelmet kivételesen nem a védekezésünknek, hanem a támadójátékunknak köszönhetjük. Győztünk, teljesítettünk egy fontos célt, ott vagyunk a négy között.

Dzunics Braniszlav: – Elismerésem a csapatomnak, mert végig jó és szoros mérkőzést játszottunk a Falcóval. A szombathelyi csapat a hajrában a maga javára fordította az eredményt. Remek volt a hangulat, a szurkolók jól szórakoztak.

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–DEAC 86–57 (20–15, 24–15, 21–11, 21–16)

Ludovika Aréna, 1050 néző. V: Benczur, Kapitány, Major.

HONVÉD: Simon K. 2, Rush 14/6, KELLER I. 12/12, O’Bannon 11/9, SIMMONS 13. Csere: Reizinger 4, DIMITRIJEVICS 13/3, VALERIO-BODON V. 11/3, Radó, Kopácsi 4, Dócs 2. Edző: Zlatko Jovanovics

DEBRECEN: Pongó Máté, TYUS 21/9, Mócsán 10/6, Szubotics 2, Osztojics 14. Csere: Wade 6/3, Kovács Á. 3, Hőgye P., Flasár B. 1, Gál Cs., Neuwirth. Edző: Pethő Ákos

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–7. 7. p.: 13–10. 12. p.: 22–17. 16. p.: 30–19. 18. p.: 40–23. 24. p.: 48–32. 28. p.: 59–38. 33. p.: 70–45. 37. p.: 73–52

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovics: – Nagyon sokat várt erre a sikerre a Honvéd-család, mi mást mondhatnék, mint hogy nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Ha győzünk, ha veszítünk, sosem adják fel.

Pethő Ákos: – Sajnos nem sikerült azt a játékot nyújtanunk, amit az elmúlt két mérkőzésen. Talán abba a hibába estünk, hogy magától fog menni. A Honvéd a játék minden elemében felülmúlt minket.

SZOMBATON

Atomerőmű SE–Sopron KC 79–75 (21–17, 24–23, 16–20, 18–15)

Paks, 1000 néző. Vezette: Praksch, Mészáros B., Jankovics

PAKS: BLUIETT 22/9, COHILL 6/3, EDWIN 15/3, Révész 4, EDOSOMWAN 13. Csere: Halmai 6, BENKE 13/3, Krivacsevics, Géringer. Edző: Kosztasz Flevarakisz

SOPRON: THOMPSON 11/3, NELSON 13/3, Hajdu 2, KUCSERA 12/6, PATTON 10. Csere: MANJGAFIC 10/6, Takács K. 6, Kovács B. 5/3, Meszlényi 6/3, Flasár Z. Edző: Gasper Potocnik

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–14. 8. p.: 19–9. 14. p.: 30–26. 18. p.: 40–37. 24. p.: 50-47. 28. p.: 61–54. 34. p.: 68–63. 38. p.: 77–68. Kipontozódott: Takács (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Hatalmas győzelem ez a csapatnak. Nem volt könnyű hetünk, de a meccs előtt elmondtam a fiúknak, hogy ez nem lehet kifogás. Most mindenki beleadott mindent. Hinnünk kell magunkban, keményen dolgozni, és ezen az úton kell továbbmenni.

Gasper Potocnik: – Egylabdás meccsen kaptunk ki. Erős csapat a Paks, az elejétől fogva rosszul reagáltunk a játékára. Könnyű kosarakat engedtünk, nem volt meg a megfelelő koncentráció, ez megengedhetetlen.

A NÉGY ELŐDÖNTŐS: Atomerőmű SE, Szolnoki Olajbányász, Honvéd, Szombathely