Női kosár NB I: a Pécs csak hosszabbításban, de ott tarolva legyőzte a Szekszárdot

A Pécs a vártnál jóval nehezebben, de megverte a Szekszárdot. Utóbbi a rendes játékidő negyedik negyedét két ponttal megnyerve hozta ki döntetlenre a meccset, jöhetett hát a ráadás, ott azonban kijött a két csapat közti különbség. A plusz játékrészt 17–7-re nyerte meg a Pécs, így a meccset 103–93-ra behúzta.

A DVTK egy ennél is simább előjellel várta a Csatát hazai pályán, neki azonban sikerült is kihoznia a rendes játékidőben a különbséget. Igaz, az első negyedet még ikszre mentette a Csata, s a szünetben is csak hárompontos volt a hátránya, de a záró játékrészre szétesett, így a miskolciak végül 29 ponttal, 77–48-ra nyertek.

Egy ponttal nyert a Dávid Kornél KA (Fotó: Dávid Kornél KA/Schwanner Róbert)

A szoros meccsek sora azonban nem tért véget a Pécs–Szekszárddal, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia mindössze egy ponttal, 84–83-ra verte meg otthon a Ceglédet úgy, hogy a szünetben utóbbi vezetett kettővel, a harmadik negyedben még növelte is előnyét, de a zárójátékrészben a DKKA nyolc ponttal volt jobb ellenfelénél. A játéknap utolsó meccsén a Sopron elképesztően nagy különbséggel, 104–44-re legyőzte a Szigetszentmikóst.

Végezetül a bajnoki címvédő Sopron hazai pályán hatvan ponttal, 104–44-re győzött a Szigetszentmiklós ellen.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

SOPRON BASKET–BKG–PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS 104–44 (30–7, 34–14, 25–11, 15–12)

Sopron, 300 néző. V: Rózsavölgyi, dr. Németh P., Horváth Cs.

SOPRON: Papp K. 7/3, Friskovec 7/3, Sinka-Pálinkás 12/6, WALLACK 17, FUEHRING 6. Csere: BÖRÖNDY 13, Sitku 6/6, Jevtovics 4, LACZKÓ 19/9, Rokob 12/6, Völgyi 1. Edző: Gáspár Dávid

SZIGETSZENTMIKLÓS: THURMAN 12/3, Zsámár L. 1, Tenyér 4/3, Kiss L., SAKEVICIUTE 12/3. Csere: Vincze 10/3, Hévizi, Csoma 3, Biszak 2, Szeitl, Kiss Szabó, Kékesi. Edző: Horváth Richárd

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–2. 8. p.: 26–5. 12. p.: 34–7. 15. p.: 47–9. 18. p.: 57–11. 22. p.: 69–25. 25. p.: 82–30. 29. p.: 84–30. 32. p.: 91–33. 35. p.: 95–40. 38. p.: 97–44

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Célunk volt fenntartani egy olyan tempót, agresszivitást, amit szeretnénk képviselni az összes mérkőzésen, a következőkön is. Örömteli volt ilyen szempontból, hogy a csapat összes tagja megfelelt ennek a célnak. Sok sikert kívánunk a BKG-nak! Bízunk benne, hogy a következő hazai mérkőzésünkön telt házunk lesz!

Horváth Richárd: – Gratulálok a Sopronnak! Alapvető dolgokon kell támadásban és védekezésben is dolgoznunk. Látok előrelépést, de van még javítanivalónk az edzés munkánkon.

DVTK HUNTHERM–CSATA TKK 77–48 (19–19, 14–11, 13–8, 31–10)

Miskolc, 800 néző. V: Varga-Záray, Gruber, Pozsonyi

DVTK: Aho N. 4, AHO T. 11/3, LELIK 8/3, WESTBELD 11/9, GRIGALAUSKYTE 8. Csere: Kányási 10/6, Smuda 2, Miklós M. 2, Toman P. 7/3, Ginzo 8, Takács B. 4, Poczkodi 2. Edző: Völgyi Péter

CSATA: Walker 7/3, Rimdal 7/3, Tózer-Nemes 2, Hegedűs J. 2, William 5. Csere: Varga-Aradi 6, BICZÓ 10/3, Boricsics 4, Karlócai 2, Vári, Németh L. 3/3. Edző: Tursics Krisztián

Az eredmény alakulása. 2. perc: 7–0. 4. p.: 13–6. 6. p.: 17–6. 8. p.: 19–10. 10. p.: 19–19. 12. p.: 23–19. 14. p.: 25–23. 15. p.: 29–23. 18. p.: 33–27. 20. p.: 33–30. 29. p.: 44–38. 32. p.: 55–38. 37. p.: 68–40

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Időbe telt, amire felpörgött a csapat. A félidőben megbeszéltük, s zártabbá tettük a védekezésünket, hogy az ellenfél dobásait be tudjuk futni, s hogy ne kapjunk könnyű kosarakat, a negyedik negyed elején pedig eldöntöttük a meccset. Bízom benne, hogy a javuló tendencia folytatódik a következő mérkőzéseken.

Tursics Krisztián: – Jó első félidőt játszottunk, még a harmadik negyedben is teljesen rendben volt a védekezésünk. Ám ilyen szintű rövidzárlat, mint amilyen a negyedik játékrész elején volt, bármilyen szintű csapattal szemben elfogadhatatlan. Nem állítottuk meg a DVTK futásait, csodálkozva állok a látottak előtt.

NKA UNIVERSITAS PÉCS –TARR KSC SZEKSZÁRD 103–93 (27–18, 27–24, 10–20, 22–24, 17–7) – hosszabbítás után

Pécs, 1000 néző. V: Söjtöri, Csabai-Kaskötő, Győrffy

PÉCS: Studer 2, DÚL P. 10, Török 4, JOSEPOVITS 10, REISINGEROVÁ 18/3. Csere: HELD 31/18, VARGA A. 12/6, Rátkai 6/3, Olawuyi 5/3, Szmailbegovics 5/3, Tóth O. Edző: Djokics Zseljko

SZEKSZÁRD: Thedoreán A. 5/3, RODRIGUES 24/12, DOMBAI 29/9, Szücs G. 4, Gakdeng 9, Csere: Holcz 9/3, KARLEN 13, Nyári. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–3. 7. p.: 16–13. 12. p.: 36–21. 18. p.: 50–35. 23. p.: 58–46. 28. p.: 60–60. 33. p.: 77–71. 37. p.: 82–79. 43. p.: 98–88. Kipontozódott: Reisingerová (33. p.), Karlen (33. p.), Studer (40. p.), Rodrigues (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Két olyan csapat mérkőzése volt, amelyiknek van szíve és egyénisége. Szeretem, amikor száz pont felett dobunk, de csak ha hatvan körül kapunk... Julia Reisingerová korai kipontozódását követően Josepovits Kinga vállára nagy teher került, de dupla duplát ért el, ami az ő korában igazán nagy szó.

Magyar Bianka: – Büszke vagyok a játékosaimra, nem adtuk fel. Az utolsó pillanatban elért hármassal hosszabbításra mentettük a mérkőzést. Szomorúak vagyunk a vereség miatt, de tanulnunk kell a hibáinkból, és készülni a folytatásra, mert van a lányokban fantázia.

DÁVID KORNÉL KA–VBW CEKK CEGLÉD 84–83 (24–28, 19–17, 18–23, 23–15)

Székesfehérvár, 200 néző. V: Jakab, Rácz, Szilágyi

DKKA: DEANS 17/3, Simmons 9/3, KÜLLŐS 11/3, Salamon 6, LAUFER 20/12. Csere: Dávid M. 2, Raffay, Szűcs L. 9/3, MADÁR K. 10/6. Edző: Gáll Tamás

CEGLÉD: WALKER 28/12, Albert, Farkas P. 11/3, BICKLE 20/12, SZÉKI-BARNAI 22. Csere: Király, Szoboszlai 2, Zsámár P. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–6. 5. p.: 12–8. 8. p.: 19–20. 12. p.: 27–28. 15. p.: 29–35. 18. p.: 36–39. 22. p.: 47–47. 25. p.: 50–53. 28. p.: 56–61. 32. p.: 68–71. 35. p.: 78–71. 38. p.: 80–80. Kipontozódott: Albert (38. perc), Laufer (40. perc)

MESTERMÉRLEG

Gáll Tamás: – Nagyjából arra számítottam, hogy közel egál mérkőzés lesz, valljuk meg őszintén a szerencsésebb csapat nyert, ez lehetett volna fordítva is. Elismerésem mindkét csapatnak, mert igazán küzdős meccs volt, mindkét fél beletette, amit kellett, főleg az energiát és a szívet.

Földi Attila: – Nem vagyok feltétlenül elégedetlen a csapatom játékával, és a hozzáállásával. Nyilván voltak hibáink, talán az én felelősségem, hogy leginkább egy-két játékosra készültünk, és ez által nagyon sok teret engedtünk többeknek, akik rendkívül jól teljesítettek az ellenfélnél. Ennyi volt a különbség!