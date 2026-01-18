Nemzeti Sportrádió

Sörloth fejesével hozta a kötelezőt az Atlético Madrid

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.18. 18:15
Fotó: Getty Images
Címkék
Valencia Alavés Atlético Madrid Getafe La Liga
A Valencia 1–0-ra győzött a Getafe otthonában, míg az Atlético Madrid ugyancsak 1–0-ra nyert odahaza az Alavés ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 20. fordulójának vasárnapi játéknapján.

GETAFE–VALENCIA

Nem bővelkedett izgalmakban a Getafe és a Valencia csatája, s az ellenfél játékát rutinosan romboló hazaiak három kaput eltaláló lövéssel mondhatták magukat veszélyesebbnek a mérkőzés hajrájára fordulva. Ezzel együtt a végjáték a „denevéreké” volt, s ez (a meccs addigi alakulásával szemben) gólt is eredményezett: egy látványosan végigvitt akció végén az előrehúzódó José Luis Gayá nyeste a labdát a gólvonalról kirontó Soria fölött a kapuba, megszerezve a győzelmet csapatának. Carlos Corberán együttese sikerével elmozdult a kiesőzónából. 0–1

ATLÉTICO MADRID–ALAVÉS

A gól nélküli első félidő után szinte azonnal feltörte az Alavés védelmét az Atlético Madrid: Barrios bal jobb oldalról érkező beadásából Alexander Sörloth bólintott tíz méterről a kapu bal oldalába.

A folytatásban is a „matracosoknak” állt a zászló, Boyé kis híján öngólt jegyzett a vendégoldalon, míg hazai részről Beana a kapufát döngette meg, Almada pedig nagy helyzetben lőtt Siverába. A végjátékban Pacheco egyenlíthetett volna, de a vendégek játékosa nem tudta kihasználni Oblak helyezkedési hibáját, és a kapu fölé fejelt – maradt a madridi siker, az Atleti utolérte a tabellán az eggyel kevesebb meccset játszó Villarrealt. 1–0

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Getafe–Valencia 0–1 (Gayá 84.)
Atlético Madrid–Alavés 1–0 (Sörloth 48.)
Később
18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák
21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Mallorca–Athletic Bilbao 3–2 (Muriqi 5., 42., 69. – a harmadikat 11-esből, ill. U. Gómez 8., N. Williams 45.)
Kiállítva: Guruzeta (70., Bilbao), Lekue (71., Bilbao – a kispadról)
Osasuna–Oviedo 3–2 (Budimir 45., 75., V. Munoz 90+2., ill. Vinas 40., A. Reina 68.)
Kiállítva: Catena (90+5., Osasuna)
Betis–Villarreal 2–0 (Ruibal 57., Fornals 83.)
Kiállítva: Comesana (76., Villarreal)
Real Madrid–Levante 2–0 (K. Mbappé 58. – 11-esből, Asencio 65.)
Pénteken játszották
Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona19161253–20+33 49 
2. Real Madrid20153243–17+26 48 
3. Villarreal19132437–19+18 41 
4. Atlético Madrid20125335–17+18 41 
5. Espanyol20104623–22+1 34 
6. Betis2088433–25+8 32 
7. Celta Vigo1978425–20+5 29 
8. Athletic Bilbao20731019–28–9 24 
9. Girona2066820–34–14 24 
10. Elche1958625–24+1 23 
11. Osasuna20641021–24–3 22 
12. Rayo Vallecano1957716–22–6 22 
13. Real Sociedad1956824–27–3 21 
14. Mallorca2056924–30–6 21 
15. Getafe20631115–26–11 21 
16. Sevilla19621124–30–6 20 
17. Valencia2048819–31–12 20 
18. Alaves20541116–25–9 19 
19. Levante19351121–32–11 14 
20. Oviedo20271111–31–20 13 

 

 

Valencia Alavés Atlético Madrid Getafe La Liga
Legfrissebb hírek

A Betis legyőzte a Villarrealt; az Osasuna és a Mallorca ötgólos mérkőzést húzott be

Spanyol labdarúgás
20 órája

Ezúttal sem brillírozott, de a három pontot begyűjtötte a Real Madrid a Levante ellen

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 15:58

Feljövőben a Girona, sorozatban a harmadik mérkőzését is megnyerte a spanyol bajnokságban

Spanyol labdarúgás
2026.01.16. 23:16

Serie A: Angliából vett kölcsön támadót a Roma; Európa-bajnokot igazolt az Atalanta

Olasz labdarúgás
2026.01.16. 09:37

Szenvedős mérkőzésen jutott tovább a Barcelona a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2026.01.15. 23:17

Német egység: Flick és Klopp is a menesztett Xabi Alonsót méltatta

Spanyol labdarúgás
2026.01.14. 17:26

Király-kupa: Griezmann villanása döntött a Depor ellen; hétgólos meccsen jutott tovább a Bilbao

Spanyol labdarúgás
2026.01.13. 23:57

Arbeloa nem próbál új Mourinhóvá válni a Real Madridnál

Spanyol labdarúgás
2026.01.13. 18:23
Ezek is érdekelhetik