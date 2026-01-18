Sörloth fejesével hozta a kötelezőt az Atlético Madrid

GETAFE–VALENCIA

Nem bővelkedett izgalmakban a Getafe és a Valencia csatája, s az ellenfél játékát rutinosan romboló hazaiak három kaput eltaláló lövéssel mondhatták magukat veszélyesebbnek a mérkőzés hajrájára fordulva. Ezzel együtt a végjáték a „denevéreké” volt, s ez (a meccs addigi alakulásával szemben) gólt is eredményezett: egy látványosan végigvitt akció végén az előrehúzódó José Luis Gayá nyeste a labdát a gólvonalról kirontó Soria fölött a kapuba, megszerezve a győzelmet csapatának. Carlos Corberán együttese sikerével elmozdult a kiesőzónából. 0–1

ATLÉTICO MADRID–ALAVÉS

A gól nélküli első félidő után szinte azonnal feltörte az Alavés védelmét az Atlético Madrid: Barrios bal jobb oldalról érkező beadásából Alexander Sörloth bólintott tíz méterről a kapu bal oldalába.

A folytatásban is a „matracosoknak” állt a zászló, Boyé kis híján öngólt jegyzett a vendégoldalon, míg hazai részről Beana a kapufát döngette meg, Almada pedig nagy helyzetben lőtt Siverába. A végjátékban Pacheco egyenlíthetett volna, de a vendégek játékosa nem tudta kihasználni Oblak helyezkedési hibáját, és a kapu fölé fejelt – maradt a madridi siker, az Atleti utolérte a tabellán az eggyel kevesebb meccset játszó Villarrealt. 1–0

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Getafe–Valencia 0–1 (Gayá 84.)

Atlético Madrid–Alavés 1–0 (Sörloth 48.)

Később

18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Mallorca–Athletic Bilbao 3–2 (Muriqi 5., 42., 69. – a harmadikat 11-esből, ill. U. Gómez 8., N. Williams 45.)

Kiállítva: Guruzeta (70., Bilbao), Lekue (71., Bilbao – a kispadról)

Osasuna–Oviedo 3–2 (Budimir 45., 75., V. Munoz 90+2., ill. Vinas 40., A. Reina 68.)

Kiállítva: Catena (90+5., Osasuna)

Betis–Villarreal 2–0 (Ruibal 57., Fornals 83.)

Kiállítva: Comesana (76., Villarreal)

Real Madrid–Levante 2–0 (K. Mbappé 58. – 11-esből, Asencio 65.)

Pénteken játszották

Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)