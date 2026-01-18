Nemzeti Sportrádió

Vívás: duplázott a Vasas a junior kardozók országos bajnokságán

2026.01.18. 20:33
vívás utánpótlás utánpótlássport
A fiúk és a lányok csapatversenyét is a Vasas kardozói nyerték az országos bajnokságon az UTE vívótermében.

Az UTE vívótermében rendezték a junior kardozók országos csapatbajnokságát, amelyen a Vasas a fiúk és a lányok között is diadalmaskodott. A Fabó Ákos, Monori Mátyás, Szalai Zalán, Tóth Robin alkotta pasaréti négyes a döntőben a BVSC-Zuglót győzte le, míg a Bácskay Kincső, Csonka Dorottya, Imre Dóra, Komjáthy Boglárka összetételű csapat az UTE-t múlta felül.

Eredmények. Junior kardcsapat országos bajnokság, UTE vívóterem. 

Fiúk, 11 induló. Végeredmény: 1. Vasas (Fabó Ákos, Monori Mátyás, Szalai Zalán, Tóth Robin, edzők: Kósa Miklós, Sárközi Gergely, Kocsis Zsolt), 2, BVSC, 3. TFSE, 4. Vasas 2, 5. UTE, 6. KVSE, 7. Törökbálint, 8. Metropolis. A döntőben: Vasas-BVSC 45:36.

Leányok, 9 induló. Végeredmény: 1. Vasas (Bácskay Kincső, Csonka Dorottya, Imre Dóra, Komjáthy Boglárka, edzők: Kocsis Zsolt, Kósa Miklós, Riba Ferenc), 2. UTE, 3. DEAC, 4. Törökbálint, 5. KVSE, 6. BVSC, 7. Vasas 2, 8. Metropolis. A döntőben: Vasas-UTE 45:32.

(Kiemelt képünk forrása: MVSZ)

 

