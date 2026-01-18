Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: tizenhárom magyar góllal nyert a Thüringer HC

Vágólapra másolva!
2026.01.18. 20:06
null
Faragó Luca három gólt lőtt a Larviknak (Fotó: Facebook/Thüringer HC)
Címkék
Faragó Luca Kuczora Csenge női kézilabda Európa-liga Thüringer HC Szabó Anna
Szabó Anna és Kuczora Csenge ötször-ötször, Faragó Luca háromszor volt eredményes a női kézilabda Európa-ligában a Larvikot 36–33-ra legyőző Thüringer HC-ban.

Szabó Anna és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge öt-öt, míg Faragó Luca három góllal járult hozzá a címvédő német Thüringer HC 36–33-as hazai győzelméhez a norvég Larvik HK ellen a női kézilabda Európa-liga csoportkörének második fordulójában, vasárnap.

Az európai szövetség honlapja szerint a csoportot négy ponttal Papp Nikoletta csapata, a román CS Minaur Baia Mare vezeti, a második helyen a Thüringer áll két ponttal. A Mosonmagyaróvárnak szintén két pontja van, és csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a harmadik helyre, a Larviknak pedig még nincsen pontja.

Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB hazai körnezetben 33–23-ra verte a Vaulx-en-Velint a női Francia Kupa csoportkörében, és négy forduló után százszázalékos mérleggel vezeti csoportja tabelláját.

 

Faragó Luca Kuczora Csenge női kézilabda Európa-liga Thüringer HC Szabó Anna
Legfrissebb hírek

Győzött első hazai csoportmeccsén az Esztergom a női kézi El-ben

Kézilabda
Tegnap, 21:48

Megszakadt a jó sorozat, kikapott Romániában a Mosonmagyaróvár

Kézilabda
Tegnap, 17:52

Női kézilabda El: Nagybányára látogat az MKC, német ellenfelet fogad az Esztergom

Kézilabda
Tegnap, 11:57

Kézilabda: Vámos Petra hat gólja ellenére a Metz kikapott a rangadón – körkép

Kézilabda
2026.01.14. 23:11

Tóth Gabriella: Ezen a meccsen mindenből jelesre vizsgáztunk

Kézilabda
2026.01.13. 12:28

Vereséggel debütált az El-csoportkörben az Esztergom

Kézilabda
2026.01.11. 19:52

Hiába Reichert 16 gólja, címvédőveréssel kezdett a Mosonmagyaróvár a női kézi El nyitányán

Kézilabda
2026.01.11. 17:37

Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge a CSM Bucuresti-be szerződött

Kézilabda
2026.01.08. 17:34
Ezek is érdekelhetik