Európai kézilabdaligák: tizenhárom magyar góllal nyert a Thüringer HC

Szabó Anna és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge öt-öt, míg Faragó Luca három góllal járult hozzá a címvédő német Thüringer HC 36–33-as hazai győzelméhez a norvég Larvik HK ellen a női kézilabda Európa-liga csoportkörének második fordulójában, vasárnap.

Az európai szövetség honlapja szerint a csoportot négy ponttal Papp Nikoletta csapata, a román CS Minaur Baia Mare vezeti, a második helyen a Thüringer áll két ponttal. A Mosonmagyaróvárnak szintén két pontja van, és csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a harmadik helyre, a Larviknak pedig még nincsen pontja.

Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB hazai körnezetben 33–23-ra verte a Vaulx-en-Velint a női Francia Kupa csoportkörében, és négy forduló után százszázalékos mérleggel vezeti csoportja tabelláját.