Carrick álomszerűen debütált, az MU nyerte a manchesteri derbit
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
Manchester United–Manchester City 2–0 (0–0)
Manchester, Old Trafford. Vezette: A. Taylor
Man. United: Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Shaw (Heaven, 90+1.) – Casemiro (Ugarte, 81.), Mainoo – Diallo, B. Fernandes (Mount, 90+1.), Dorgu – Mbeumo (Cunha, 71.). Menedzser: Michael Carrick
Man. City: Donnarumma – R. Lewis, Khusanov, Alleyne, Aké (O'Reilly, a szünetben) – Rodri – Semenyo, Foden (Cherki, a szünetben), B. Silva (Reijnders, 80.), Doku (Ait-Nuri, 80.) – Haaland (Mukasa, 80.). Menedzser: Pep Guardiola
Gólszerző: Mbeumo (65.), Dorgu (76.)
Az első félidő nem hozott gólt, a Manchester United azonban több veszélyes helyzetet is kidolgozott, két lesgólig is eljutott, jobban játszott, mint esélyesebb riválisa, ráadásul úgy, hogy a megbízott vezetőedzőként Michael Carrick, a klub korábbi középpályása irányított.
A fordulás után tovább nőtt a hazaiak fölénye, amely a 65. percben Bryan Mbeumo révén gólt ért, majd tíz perccel később Patrick Dorgu is betalált.
A Manchester City hiába próbált frissítésekkel reagálni, nem tudott megújulni, így Michael Carrick első manchesteri derbijén győzelemmel mutatkozott be az MU kispadján.
|1. Arsenal
|21
|15
|4
|2
|40–14
|+26
|49
|2. Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45–21
|+24
|43
|3. Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33–24
|+9
|43
|4. Manchester United
|22
|9
|8
|5
|38–32
|+6
|35
|5. Liverpool
|21
|10
|5
|6
|32–28
|+4
|35
|6. Brentford
|21
|10
|3
|8
|35–28
|+7
|33
|7. Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32–27
|+5
|32
|8. Chelsea
|21
|8
|7
|6
|33–23
|+10
|31
|9. Fulham
|21
|9
|4
|8
|29–29
|0
|31
|10. Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21–22
|–1
|30
|11. Brighton & Hove Albion
|21
|7
|8
|6
|31–28
|+3
|29
|12. Everton
|21
|8
|5
|8
|23–25
|–2
|29
|13. Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22–23
|–1
|28
|14. Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30–27
|+3
|27
|15. Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34–40
|–6
|26
|16. Leeds United
|21
|5
|7
|9
|29–37
|–8
|22
|17. Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21–34
|–13
|21
|18. West Ham
|21
|3
|5
|13
|22–43
|–21
|14
|19. Burnley
|21
|3
|4
|14
|22–41
|–19
|13
|20. Wolverhampton
|21
|1
|4
|16
|15–41
|–26
|7