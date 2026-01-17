Nemzeti Sportrádió

Carrick álomszerűen debütált, az MU nyerte a manchesteri derbit

2026.01.17. 15:40
Bryan Mbeumo kilőtte az alsó sarkot (Fotó: Getty Images)
Manchester United Premier League Manchester City
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 22. fordulójának nyitó mérkőzése egyben a legjobban várt összecsapás is volt, amelyen a Manchester United új menedzsere, Michael Carrick a városi rivális Manchester City legyőzésével mutatkozott be (2–0).

 ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
Manchester United–Manchester City 2–0 (0–0)
Manchester, Old Trafford. Vezette: A. Taylor
Man. United: Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Shaw (Heaven, 90+1.) – Casemiro (Ugarte, 81.), Mainoo – Diallo, B. Fernandes (Mount, 90+1.), Dorgu – Mbeumo (Cunha, 71.). Menedzser: Michael Carrick
Man. City: Donnarumma – R. Lewis, Khusanov, Alleyne, Aké (O'Reilly, a szünetben) – Rodri – Semenyo, Foden (Cherki, a szünetben), B. Silva (Reijnders, 80.), Doku (Ait-Nuri, 80.) – Haaland (Mukasa, 80.). Menedzser: Pep Guardiola
Gólszerző: Mbeumo (65.), Dorgu (76.)

Az első félidő nem hozott gólt, a Manchester United azonban több veszélyes helyzetet is kidolgozott, két lesgólig is eljutott, jobban játszott, mint esélyesebb riválisa, ráadásul úgy, hogy a megbízott vezetőedzőként Michael Carrick, a klub korábbi középpályása irányított. 

A fordulás után tovább nőtt a hazaiak fölénye, amely a 65. percben Bryan Mbeumo révén gólt ért, majd tíz perccel később Patrick Dorgu is betalált.

A Manchester City hiába próbált frissítésekkel reagálni, nem tudott megújulni, így Michael Carrick első manchesteri derbijén győzelemmel mutatkozott be az MU kispadján.

   
1. Arsenal21154240–14+2649
2. Manchester City22134545–21+2443
3. Aston Villa21134433–24+943
4. Manchester United2298538–32+635
5. Liverpool21105632–28+435
6. Brentford21103835–28+733
7. Newcastle2195732–27+532
8. Chelsea2187633–23+1031
9. Fulham2194829–29031
10. Sunderland2179521–22–130
11. Brighton & Hove Albion2178631–28+329
12. Everton2185823–25–229
13. Crystal Palace2177722–23–128
14. Tottenham2176830–27+327
15. Bournemouth2168734–40–626
16. Leeds United2157929–37–822
17. Nottingham Forest21631221–34–1321
18. West Ham21351322–43–2114
19. Burnley21341422–41–1913
20. Wolverhampton21141615–41–267
Manchester United Premier League Manchester City
