Carrick álomszerűen debütált, az MU nyerte a manchesteri derbit

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

Manchester United–Manchester City 2–0 (0–0)

Manchester, Old Trafford. Vezette: A. Taylor

Man. United: Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Shaw (Heaven, 90+1.) – Casemiro (Ugarte, 81.), Mainoo – Diallo, B. Fernandes (Mount, 90+1.), Dorgu – Mbeumo (Cunha, 71.). Menedzser: Michael Carrick

Man. City: Donnarumma – R. Lewis, Khusanov, Alleyne, Aké (O'Reilly, a szünetben) – Rodri – Semenyo, Foden (Cherki, a szünetben), B. Silva (Reijnders, 80.), Doku (Ait-Nuri, 80.) – Haaland (Mukasa, 80.). Menedzser: Pep Guardiola

Gólszerző: Mbeumo (65.), Dorgu (76.)

Az első félidő nem hozott gólt, a Manchester United azonban több veszélyes helyzetet is kidolgozott, két lesgólig is eljutott, jobban játszott, mint esélyesebb riválisa, ráadásul úgy, hogy a megbízott vezetőedzőként Michael Carrick, a klub korábbi középpályása irányított.

A fordulás után tovább nőtt a hazaiak fölénye, amely a 65. percben Bryan Mbeumo révén gólt ért, majd tíz perccel később Patrick Dorgu is betalált.

A Manchester City hiába próbált frissítésekkel reagálni, nem tudott megújulni, így Michael Carrick első manchesteri derbijén győzelemmel mutatkozott be az MU kispadján.