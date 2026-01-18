Premier League: senkinek sem jó döntetlen Wolverhamptonban
Igen jó formában érkezett meg Wolverhamptonba a Newcastle United, amely legutóbbi három fordulóban egyaránt diadalmaskodott: a Burnley ellen idegenben, a Crystal Palace és a Leeds ellen otthon gyűjtötték be a három pontot Eddie Howe legényei, így a kiesőjelölt ellen is esélyesnek számítottak, még úgy is, hogy a „farkasok” két fordulóval ezelőtt a West Ham elleni hazai meccsen megszerezték első idénybeli bajnoki győzelmüket.
Az első félidőben az erőviszonyoknak megfelelően a vendégek voltak kezdeményezőbbek, többet birtokoltál a labdát, ám fölényük gólban, de még helyzetekben sem mutatkozott meg. A folytatásban sem változott a játék képe, a nagy küzdelmet igen, de komoly gólszerzési lehetőségeket nem hozó találkozón született döntetlennek senki sem örült igazán, a Newcastle nem tudott feljebb lépni, a házigazdáknak pedig egy-egy döntetlen már kevés ahhoz, hogy bennmaradási esélyeik nőjenek…
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 0–0
Később
17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Nottingham Forest–Arsenal 0–0
Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)
Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)
Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)
Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)
Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)
Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)
|1. Arsenal
22
15
5
2
40–14
+26
50
|2. Manchester City
22
13
4
5
45–21
+24
43
|3. Aston Villa
21
13
4
4
33–24
+9
43
|4. Liverpool
22
10
6
6
33–29
+4
36
|5. Manchester United
22
9
8
5
38–32
+6
35
|6. Chelsea
22
9
7
6
35–23
+12
34
|7. Brentford
22
10
3
9
35–30
+5
33
|8. Newcastle
22
9
6
7
32–27
+5
33
|9. Sunderland
22
8
9
5
23–23
0
33
|10. Fulham
22
9
4
9
29–30
–1
31
|11. Brighton & Hove Albion
21
7
8
6
31–28
+3
29
|12. Everton
21
8
5
8
23–25
–2
29
|13. Crystal Palace
22
7
7
8
23–25
–2
28
|14. Tottenham
22
7
6
9
31–29
+2
27
|15. Bournemouth
21
6
8
7
34–40
–6
26
|16. Leeds United
22
6
7
9
30–37
–7
25
|17. Nottingham Forest
22
6
4
12
21–34
–13
22
|18. West Ham
22
4
5
13
24–44
–20
17
|19. Burnley
22
3
5
14
23–42
–19
14
|20. Wolverhampton
22
1
5
16
15–41
–26
8