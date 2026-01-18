Premier League: senkinek sem jó döntetlen Wolverhamptonban

Igen jó formában érkezett meg Wolverhamptonba a Newcastle United, amely legutóbbi három fordulóban egyaránt diadalmaskodott: a Burnley ellen idegenben, a Crystal Palace és a Leeds ellen otthon gyűjtötték be a három pontot Eddie Howe legényei, így a kiesőjelölt ellen is esélyesnek számítottak, még úgy is, hogy a „farkasok” két fordulóval ezelőtt a West Ham elleni hazai meccsen megszerezték első idénybeli bajnoki győzelmüket.

Az első félidőben az erőviszonyoknak megfelelően a vendégek voltak kezdeményezőbbek, többet birtokoltál a labdát, ám fölényük gólban, de még helyzetekben sem mutatkozott meg. A folytatásban sem változott a játék képe, a nagy küzdelmet igen, de komoly gólszerzési lehetőségeket nem hozó találkozón született döntetlennek senki sem örült igazán, a Newcastle nem tudott feljebb lépni, a házigazdáknak pedig egy-egy döntetlen már kevés ahhoz, hogy bennmaradási esélyeik nőjenek…

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 0–0

Később

17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Nottingham Forest–Arsenal 0–0

