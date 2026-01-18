Nemzeti Sportrádió

Premier League: senkinek sem jó döntetlen Wolverhamptonban

2026.01.18. 17:18
Brazilok egymás közt: Joao Gomes és Joelinton légipárbaja (Fotó: Getty Images)
Newcastle United Wolverhampton Wanderers Premier League
Nagy csata volt, gólok nem: a legutóbbi három meccsét megnyerő Newcastle United 0–0-s döntetlent játszott a tökutolsó Wolverhampton Wanderers otthonában.

Igen jó formában érkezett meg Wolverhamptonba a Newcastle United, amely legutóbbi három fordulóban egyaránt diadalmaskodott: a Burnley ellen idegenben, a Crystal Palace és a Leeds ellen otthon gyűjtötték be a három pontot Eddie Howe legényei, így a kiesőjelölt ellen is esélyesnek számítottak, még úgy is, hogy a „farkasok” két fordulóval ezelőtt a West Ham elleni hazai meccsen megszerezték első idénybeli bajnoki győzelmüket.

Az első félidőben az erőviszonyoknak megfelelően a vendégek voltak kezdeményezőbbek, többet birtokoltál a labdát, ám fölényük gólban, de még helyzetekben sem mutatkozott meg. A folytatásban sem változott a játék képe, a nagy küzdelmet igen, de komoly gólszerzési lehetőségeket nem hozó találkozón született döntetlennek senki sem örült igazán, a Newcastle nem tudott feljebb lépni, a házigazdáknak pedig egy-egy döntetlen már kevés ahhoz, hogy bennmaradási esélyeik nőjenek…

ANGOL PREMIER LEAGUE 
22. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 0–0
Később
17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák
21.00: Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Nottingham Forest–Arsenal 0–0
Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)
Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)
Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)
Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)
Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)
Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)

  1. Arsenal

22

15

5

2

40–14

+26 

50 

  2. Manchester City

22

13

4

5

45–21

+24 

43 

  3. Aston Villa

21

13

4

4

33–24

+9 

43 

  4. Liverpool

22

10

6

6

33–29

+4 

36 

  5. Manchester United

22

9

8

5

38–32

+6 

35 

  6. Chelsea

22

9

7

6

35–23

+12 

34 

  7. Brentford

22

10

3

9

35–30

+5 

33 

  8. Newcastle

22

9

6

7

32–27

+5 

33 

  9. Sunderland

22

8

9

5

23–23

33 

10. Fulham

22

9

4

9

29–30

–1 

31 

11. Brighton & Hove Albion

21

7

8

6

31–28

+3 

29 

12. Everton

21

8

5

8

23–25

–2 

29 

13. Crystal Palace

22

7

7

8

23–25

–2 

28 

14. Tottenham

22

7

6

9

31–29

+2 

27 

15. Bournemouth

21

6

8

7

34–40

–6 

26 

16. Leeds United

22

6

7

9

30–37

–7 

25 

17. Nottingham Forest

22

6

4

12

21–34

–13 

22 

18. West Ham

22

4

5

13

24–44

–20 

17 

19. Burnley

22

3

5

14

23–42

–19 

14 

20. Wolverhampton

22

1

5

16

15–41

–26 

 

 

