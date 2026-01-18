Férfi kézilabda Eb: Magyarország–Olaszország

A férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének 2. fordulójában a magyar válogatott Olaszoszággal találkozik. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá a látottakhoz!

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

Magyarország–Olaszország 14–13 (félidő) – élőben az NSO-n! A magyar válogatott kerete

Kapusok: Palasics Kristóf, Bartucz László

Mezőnyjátékosok: Sipos Adrián, Bóka Bendegúz, Andrej Pergel, Ligetvári Patrik, Krakovszki Bence, Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Bodó Richárd, Ilic Zoran, Rosta Miklós, Ónodi-Jánoskúti Máté, Lukács Péter, Hanusz Egon, Imre Bence

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez