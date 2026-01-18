Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Eb: Magyarország–Olaszország

Vágólapra másolva!
2026.01.18. 20:16
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
férfi kézilabda Európa-bajnokság Férfi kézi Eb férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott magyar válogatott olaszország férfi kézilabda Eb
A férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének 2. fordulójában a magyar válogatott Olaszoszággal találkozik. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá a látottakhoz!

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
Magyarország–Olaszország 14–13 (félidő) – élőben az NSO-n!

A magyar válogatott kerete
Kapusok: Palasics Kristóf, Bartucz László
Mezőnyjátékosok: Sipos Adrián, Bóka Bendegúz, Andrej Pergel, Ligetvári Patrik, Krakovszki Bence, Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Bodó Richárd, Ilic Zoran, Rosta Miklós, Ónodi-Jánoskúti Máté, Lukács Péter, Hanusz Egon, Imre Bence
Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

A modul betöltése eltarthat néhány másodopercig.

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság Férfi kézi Eb férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott magyar válogatott olaszország férfi kézilabda Eb
Legfrissebb hírek

Történelmi sikert aratott a feröeri válogatott; Izland továbbjutott a mieink csoportjából

Kézilabda
1 órája

Bodó Richárd csak úgy tud bizonyítani, ha a pályán van

Kézilabda
13 órája

Ötgólos Hollandia elleni sikerrel rajtolt a társházigazda Svédország a kézilabda Eb-n

Kézilabda
23 órája

Norvégia és a címvédő Franciaország is továbbjutott a kézilabda Eb-n

Kézilabda
23 órája

Szita Zoltán: Lassan majdnem minden poszton bevethető vagyok

Kézilabda
Tegnap, 20:42

A férfi kézi Eb csoportkörében már nem játszhat a Rostát leütő lengyel

Kézilabda
Tegnap, 17:18

A magyar kéziválogatott kapusedzője hasonló teljesítményt vár a csapattól, mint a lengyelek ellen

Kézilabda
Tegnap, 17:10

Döntetlent játszott a szerbekkel a magyar futsalválogatott

Magyar válogatott
Tegnap, 16:27
Ezek is érdekelhetik