Női kézilabda BL: Győri Audi ETO–DVSC

2026.01.17. 17:53
Fotó: Győri Audi ETO KC
női kézi BL Győr DVSC Schaeffler Női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC Debrecen
A női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 10. fordulójában magyar rangadót rendeznek: a címvédő Győri Audi ETO KC a DVSC Schaefflert fogadja – élőben az NSO-n!

 NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 16–16 (félidő) – ÉLŐ

