Női kézilabda BL: Győri Audi ETO–DVSC

A női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 10. fordulójában magyar rangadót rendeznek: a címvédő Győri Audi ETO KC a DVSC Schaefflert fogadja – élőben az NSO-n!
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 16–16 (félidő) – ÉLŐ
A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.
