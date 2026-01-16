Szombati sportműsor: magyar csata a női kézi BL-ben; férfi kézi Eb, férfi vízi Eb, csúcsligák

JANUÁR 17., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

BRONZMÉRKŐZÉS, CASABLANCA

17.00: Egyiptom–Nigéria

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

10.30, Umag: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)

13.00, Umag: Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát)

13.00: MTK Budapest–Videoton FC Fehérvár (NB II)

14.00: Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

13.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Chelsea–Brentford

16.00: Leeds United–Fulham

16.00: Liverpool–Burnley (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Sunderland–Crystal Palace

16.00: Tottenham Hotspur–West Ham United

18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

18. FORDULÓ

17.00: Lens–Auxerre

19.00: Toulouse–Nice

21.05: Angers–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

15.30: Borussia Dortmund–St. Pauli (Tv: Arena4)

15.30: 1. FC Köln–Mainz

15.30: Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach

15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–Heidenheim

18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

2. BUNDESLIGA

13.00: Nürnberg–Elversberg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

15.00: Udinese–Internazionale (Tv: Match4)

18.00: Napoli–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Juventus (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

14.00: Real Madrid–Levante (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

16.15: Mallorca–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Villarreal (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.30: Rio Ave–Benfica (Tv: Sport2)

FUTSAL

Férfi felkészülési mérkőzés, Telki

13.00: Magyarország–Szerbia, zárt kapus

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

DIVISIONAL ROUND

22.30: Denver Broncos–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Vasárnap 2.00: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

GOLF

PGA Tour

Vasárnap 1.00: Hawaiian Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK, KANADA

17.00: Finnország–Magyarország (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

E-CSOPORT (MALMÖ)

18.00: Horvátország–Grúzia

20.30: Svédország–Hollandia (Tv: M4 Sport)

2. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

18.00: Spanyolország–Ausztria (Tv: M4 Sport)

20.30: Németország–Szerbia

C-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Franciaország–Ukrajna

20.30: Norvégia–Csehország

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német)

18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Metz Handball (francia)–Storhamar HE (norvég)

B-CSOPORT

16.00: HB Sola (norvég)–Odense Handbold (dán)

20.00: Brest Bretagne (francia)–Ikast Handbold (dán)

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: CS Minaur Baia Mare (román)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

20.00: Mol Esztergom–HSG Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)

NŐI NB I

17.00: NEKA–Váci NKSE

18.00: Vasas SC–Alba Fehérvár KC

18.00: Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE

KOSÁRLABDA

ZSÍROS TIBOR FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ

18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC

NŐI NB I

17.30: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia

19.00: TFSE–Uni Győr

NBA

23.00: Dallas Mavericks–Utah Jazz (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: MAFC–MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, alapszakasz

14.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

18.00: KHG KNRC–MBH-Békéscsaba (Tv: M4 Sport+)

18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda

19.00: Újpesti TE–Szent Benedek RA

SZNÚKER

Masters, London

14.00 és 19.45: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

ALPESI SÍ

Világkupa, Tarvisio

10.30: nők, lesiklás (Tv: Eurosport1)

Világkupa, Wengen

12.15: férfiak, lesiklás (Tv: Eurosport1)

ÉSZAKI ÖSSZETETT

Világkupa, Oberhof

8.50: nők, HS 100, 1. sorozat (Tv: Eurosport2)

9.35: férfiak, HS 100, 1. sorozat (Tv: Eurosport2)

11.35: nők, 5 km-es kompakt sífutás (Tv: Eurosport2)

12.20: férfiak, 7.5 km-es kompakt sífutás (Tv: Eurosport2)

MŰKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Sheffield (Tv: M4 Sport+, 21.20-tól)

14.00: férfi kűr (Tv: Eurosport2, 15.50-től)

19.30: jégtánc kűr (Ignateva Mariia, Danijil Leonyidovics Szemko) (Tv: Eurosport2, 19.25-től)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Tilburg

13.35: döntők (Tv: M4 Sport+)

SÍLÖVÉSZET

Világkupa, Ruhpolding

14.15: férfiak, sprint (Tv: Eurosport2)

SÍUGRÁS

Világkupa, Szapporo

7.15: férfiak, HS 137, 1. sorozat (Tv: Eurosport1)

Világkupa, Csangcsiakou

9.00: nők, HS 106, 2. sorozat (Tv: Eurosport1)

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

Vasárnap 1.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

Vasárnap 4.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2)

TEREPRALI

Dakar rali, 13. (utolsó) szakasz, Janbu–Janbu (105 km)

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A 13–16. HELYÉRT, 2. FORDULÓ

10.15: Szlovénia–Izrael

12.45: Szlovákia–Málta

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

15.30: Grúzia–Olaszország

18.00: Görögország–Törökország

20.30: Horvátország–Románia

NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Budapest, Komjádi uszoda

16.30: Magyarország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Egy afrikai sámán „látta” a jövőt, hogy Mali nyeri meg az Afrika-kupát. Több mint 10 millió forint értékben verte át ezzel a tippel az embereket. Mali a negyeddöntőben kiesett

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Bera Emese

15.00: Beszélgetés Nyéki Balázzsal, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának vezetőedzőjével

16.00: A férfi kézilabda és vízilabda Európa-bajnokságról jelentkeztünk

16.30: Közvetítés a Magyarország–Egyesült Államok női vízilabda felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

18.00: Közvetítés a Győr–Debrecen női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András és Tóth Béla; közvetítés a Kaposvár–BRSE női röplabda Extraliga-mérkőzésről. Kommentátor: Csorga András

19.30: Eb-re készülnek a pécsi paraúszók

20.00: Közvetítés az Esztergom–Blomberg-Lippe női kézilabda Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél; közvetítés a Svédország–Hollandia férfi kézilabda Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs

22.00: Beszámoló a rövid pályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságról

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával