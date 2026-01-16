Szombati sportműsor: magyar csata a női kézi BL-ben; férfi kézi Eb, férfi vízi Eb, csúcsligák
JANUÁR 17., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
BRONZMÉRKŐZÉS, CASABLANCA
17.00: Egyiptom–Nigéria
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
10.30, Umag: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)
13.00, Umag: Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát)
13.00: MTK Budapest–Videoton FC Fehérvár (NB II)
14.00: Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
13.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Chelsea–Brentford
16.00: Leeds United–Fulham
16.00: Liverpool–Burnley (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Sunderland–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–West Ham United
18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ
17.00: Lens–Auxerre
19.00: Toulouse–Nice
21.05: Angers–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
15.30: Borussia Dortmund–St. Pauli (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Mainz
15.30: Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach
15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Heidenheim
18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
2. BUNDESLIGA
13.00: Nürnberg–Elversberg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
15.00: Udinese–Internazionale (Tv: Match4)
18.00: Napoli–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Juventus (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
14.00: Real Madrid–Levante (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
16.15: Mallorca–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Villarreal (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.30: Rio Ave–Benfica (Tv: Sport2)
FUTSAL
Férfi felkészülési mérkőzés, Telki
13.00: Magyarország–Szerbia, zárt kapus
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
DIVISIONAL ROUND
22.30: Denver Broncos–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
Vasárnap 2.00: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
GOLF
PGA Tour
Vasárnap 1.00: Hawaiian Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
19.15: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK, KANADA
17.00: Finnország–Magyarország (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
18.00: Horvátország–Grúzia
20.30: Svédország–Hollandia (Tv: M4 Sport)
2. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
18.00: Spanyolország–Ausztria (Tv: M4 Sport)
20.30: Németország–Szerbia
C-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Franciaország–Ukrajna
20.30: Norvégia–Csehország
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német)
18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Metz Handball (francia)–Storhamar HE (norvég)
B-CSOPORT
16.00: HB Sola (norvég)–Odense Handbold (dán)
20.00: Brest Bretagne (francia)–Ikast Handbold (dán)
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: CS Minaur Baia Mare (román)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
20.00: Mol Esztergom–HSG Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)
NŐI NB I
17.00: NEKA–Váci NKSE
18.00: Vasas SC–Alba Fehérvár KC
18.00: Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE
KOSÁRLABDA
ZSÍROS TIBOR FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ
18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC
NŐI NB I
17.30: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia
19.00: TFSE–Uni Győr
NBA
23.00: Dallas Mavericks–Utah Jazz (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: MAFC–MEAFC-Peka Bau
Női Extraliga, alapszakasz
14.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
18.00: KHG KNRC–MBH-Békéscsaba (Tv: M4 Sport+)
18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda
19.00: Újpesti TE–Szent Benedek RA
SZNÚKER
Masters, London
14.00 és 19.45: elődöntő (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
ALPESI SÍ
Világkupa, Tarvisio
10.30: nők, lesiklás (Tv: Eurosport1)
Világkupa, Wengen
12.15: férfiak, lesiklás (Tv: Eurosport1)
ÉSZAKI ÖSSZETETT
Világkupa, Oberhof
8.50: nők, HS 100, 1. sorozat (Tv: Eurosport2)
9.35: férfiak, HS 100, 1. sorozat (Tv: Eurosport2)
11.35: nők, 5 km-es kompakt sífutás (Tv: Eurosport2)
12.20: férfiak, 7.5 km-es kompakt sífutás (Tv: Eurosport2)
MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield (Tv: M4 Sport+, 21.20-tól)
14.00: férfi kűr (Tv: Eurosport2, 15.50-től)
19.30: jégtánc kűr (Ignateva Mariia, Danijil Leonyidovics Szemko) (Tv: Eurosport2, 19.25-től)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Tilburg
13.35: döntők (Tv: M4 Sport+)
SÍLÖVÉSZET
Világkupa, Ruhpolding
14.15: férfiak, sprint (Tv: Eurosport2)
SÍUGRÁS
Világkupa, Szapporo
7.15: férfiak, HS 137, 1. sorozat (Tv: Eurosport1)
Világkupa, Csangcsiakou
9.00: nők, HS 106, 2. sorozat (Tv: Eurosport1)
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
Vasárnap 1.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
Vasárnap 4.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2)
TEREPRALI
Dakar rali, 13. (utolsó) szakasz, Janbu–Janbu (105 km)
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13–16. HELYÉRT, 2. FORDULÓ
10.15: Szlovénia–Izrael
12.45: Szlovákia–Málta
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
15.30: Grúzia–Olaszország
18.00: Görögország–Törökország
20.30: Horvátország–Románia
NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Budapest, Komjádi uszoda
16.30: Magyarország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Egy afrikai sámán „látta” a jövőt, hogy Mali nyeri meg az Afrika-kupát. Több mint 10 millió forint értékben verte át ezzel a tippel az embereket. Mali a negyeddöntőben kiesett
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Beszélgetés Nyéki Balázzsal, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának vezetőedzőjével
16.00: A férfi kézilabda és vízilabda Európa-bajnokságról jelentkeztünk
16.30: Közvetítés a Magyarország–Egyesült Államok női vízilabda felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
18.00: Közvetítés a Győr–Debrecen női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András és Tóth Béla; közvetítés a Kaposvár–BRSE női röplabda Extraliga-mérkőzésről. Kommentátor: Csorga András
19.30: Eb-re készülnek a pécsi paraúszók
20.00: Közvetítés az Esztergom–Blomberg-Lippe női kézilabda Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél; közvetítés a Svédország–Hollandia férfi kézilabda Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs
22.00: Beszámoló a rövid pályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságról
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával