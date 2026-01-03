Nemzeti Sportrádió

Két góllal győzött, folytatódott az Aston Villa remek hazai sorozata

2026.01.03. 15:32
John McGinn duplázott (Fotó: Getty Images)
Nottingham Forest Aston Villa Spíler Tv Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 20. fordulójának nyitó mérkőzésén az Aston Villa hazai pályán 3–1-re legyőzte a Nottingham Forestet.

Az első félidő hajrájáig kellett várni a gólra, ekkor Ollie Watkins lőtt 20 méterről a léc alá, aki már hét bajnoki találatnál jár az idényben. A szünet után hamar érkezett a második Aston Villa-gól, Matty Cash középre adásából John McGinn lőtt 11 méterről a kapu jobb oldalába. Egy óra eltelte után szépített a Forest, Dilane Bakwától kapott remek labdát Morgan Gibbs-White, aki aztán ziccerben szépen löbbölt a kapu jobb oldalába. Bő tíz perc múlva visszaállt a korábbi különbség, miután Youri Tielemans indítására John Victor borzasztóan jött ki a kapujából – ráadásul meg is sérült az esetnél –, McGinn pedig elrúgta mellette a labdát több mint 30 méterről.

Vendégrészről erre már nem érkezett válasz, így sorozatban negyedik meccsét veszítette el a Nottingham Forest, míg az Aston Villa zsinórban a 11. hazai tétmérkőzését nyerte meg – a bajnokságban a nyolcadikat. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)
Később
16.00: Wolverhampton Wanderers–West Ham United (Tv: Match4) 
16.00: Brighton & Hove Albion–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: AFC Bournemouth–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
13.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Brentford
16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal19143237–12+2545
  2. Aston Villa20133433–24+942
  3. Manchester City19132443–17+2641
  4. Liverpool19103630–26+433
  5. Chelsea1986532–21+1130
  6. Manchester United1986533–29+430
  7. Sunderland1978420–18+229
  8. Everton1984720–20028
  9. Brentford1983828–26+227
10. Crystal Palace1976622–21+127
11. Fulham1983826–27–127
12. Tottenham1975727–23+426
13. Newcastle1975726–24+226
14. Brighton & Hove Albion1967628–27+125
15. Bournemouth1958629–35–623
16. Leeds United1956825–32–721
17. Nottingham Forest20531219–33–1418
18. West Ham19351121–38–1714
19. Burnley19331320–37–1712
20. Wolverhampton1931611–40–293

 

