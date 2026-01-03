Két góllal győzött, folytatódott az Aston Villa remek hazai sorozata
Az első félidő hajrájáig kellett várni a gólra, ekkor Ollie Watkins lőtt 20 méterről a léc alá, aki már hét bajnoki találatnál jár az idényben. A szünet után hamar érkezett a második Aston Villa-gól, Matty Cash középre adásából John McGinn lőtt 11 méterről a kapu jobb oldalába. Egy óra eltelte után szépített a Forest, Dilane Bakwától kapott remek labdát Morgan Gibbs-White, aki aztán ziccerben szépen löbbölt a kapu jobb oldalába. Bő tíz perc múlva visszaállt a korábbi különbség, miután Youri Tielemans indítására John Victor borzasztóan jött ki a kapujából – ráadásul meg is sérült az esetnél –, McGinn pedig elrúgta mellette a labdát több mint 30 méterről.
Vendégrészről erre már nem érkezett válasz, így sorozatban negyedik meccsét veszítette el a Nottingham Forest, míg az Aston Villa zsinórban a 11. hazai tétmérkőzését nyerte meg – a bajnokságban a nyolcadikat. 3–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|19
|14
|3
|2
|37–12
|+25
|45
|2. Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33–24
|+9
|42
|3. Manchester City
|19
|13
|2
|4
|43–17
|+26
|41
|4. Liverpool
|19
|10
|3
|6
|30–26
|+4
|33
|5. Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32–21
|+11
|30
|6. Manchester United
|19
|8
|6
|5
|33–29
|+4
|30
|7. Sunderland
|19
|7
|8
|4
|20–18
|+2
|29
|8. Everton
|19
|8
|4
|7
|20–20
|0
|28
|9. Brentford
|19
|8
|3
|8
|28–26
|+2
|27
|10. Crystal Palace
|19
|7
|6
|6
|22–21
|+1
|27
|11. Fulham
|19
|8
|3
|8
|26–27
|–1
|27
|12. Tottenham
|19
|7
|5
|7
|27–23
|+4
|26
|13. Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26–24
|+2
|26
|14. Brighton & Hove Albion
|19
|6
|7
|6
|28–27
|+1
|25
|15. Bournemouth
|19
|5
|8
|6
|29–35
|–6
|23
|16. Leeds United
|19
|5
|6
|8
|25–32
|–7
|21
|17. Nottingham Forest
|20
|5
|3
|12
|19–33
|–14
|18
|18. West Ham
|19
|3
|5
|11
|21–38
|–17
|14
|19. Burnley
|19
|3
|3
|13
|20–37
|–17
|12
|20. Wolverhampton
|19
|–
|3
|16
|11–40
|–29
|3