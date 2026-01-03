Két góllal győzött, folytatódott az Aston Villa remek hazai sorozata

Az első félidő hajrájáig kellett várni a gólra, ekkor Ollie Watkins lőtt 20 méterről a léc alá, aki már hét bajnoki találatnál jár az idényben. A szünet után hamar érkezett a második Aston Villa-gól, Matty Cash középre adásából John McGinn lőtt 11 méterről a kapu jobb oldalába. Egy óra eltelte után szépített a Forest, Dilane Bakwától kapott remek labdát Morgan Gibbs-White, aki aztán ziccerben szépen löbbölt a kapu jobb oldalába. Bő tíz perc múlva visszaállt a korábbi különbség, miután Youri Tielemans indítására John Victor borzasztóan jött ki a kapujából – ráadásul meg is sérült az esetnél –, McGinn pedig elrúgta mellette a labdát több mint 30 méterről.

Vendégrészről erre már nem érkezett válasz, így sorozatban negyedik meccsét veszítette el a Nottingham Forest, míg az Aston Villa zsinórban a 11. hazai tétmérkőzését nyerte meg – a bajnokságban a nyolcadikat. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)

Később

16.00: Wolverhampton Wanderers–West Ham United (Tv: Match4)

16.00: Brighton & Hove Albion–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: AFC Bournemouth–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

13.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Everton–Brentford

16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

16.00: Newcastle United–Crystal Palace

16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)

18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)