Premier League: Liverpool–Burnley

2026.01.17. 15:48
Fotó: Getty Images
angol foci Liverpool Szoboszlai Dominik angol labdarúgás Burnley Premier League Kerkez Milos angol bajnokság
Az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában a Liverpool hazai pályán fogadja a Burnleyt. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
LIVERPOOL–BURNLEY – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road, 16 óra (TV: Spíler1 TV). Vezeti: Medley
LIVERPOOL: Alisson – J. Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Wirtz, Gakpo –Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
BURNLEY: Dubravka – Tuanzebe, Esteve, Humphreys – K. Walker, Ugochukwu, Florentino, Lucas Pires – M. Edwards, J. Anthony – Broja. Menedzser: Scott Parker

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

