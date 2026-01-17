Premier League: Liverpool–Burnley

Az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában a Liverpool hazai pályán fogadja a Burnleyt. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
LIVERPOOL–BURNLEY – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road, 16 óra (TV: Spíler1 TV). Vezeti: Medley
LIVERPOOL: Alisson – J. Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Wirtz, Gakpo –Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
BURNLEY: Dubravka – Tuanzebe, Esteve, Humphreys – K. Walker, Ugochukwu, Florentino, Lucas Pires – M. Edwards, J. Anthony – Broja. Menedzser: Scott Parker
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
