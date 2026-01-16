Nemzeti Sportrádió

Serie A: Angliából vett kölcsön támadót a Roma; Európa-bajnokot igazolt az Atalanta

2026.01.16. 09:37
null
Frederic Massara sportigazgató mutatta be Donyell Malent (Fotó: AS Roma)
Pörög az átigazolási piac az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A): az AS Roma kölcsönvette Donyell Malent az Aston Villától, míg az Atalanta végleg megszerezte Giacomo Raspadori játékjogát az Atlético Madridtól.

Az AS Roma péntek reggel hivatalosan is bejelentette Donyell Malen érkezését. A 26 éves támadó kölcsönben csatlakozik az olasz fővárosi klubhoz, amely vételi opciót is rögzített a megállapodásban. Malen korábban a PSV, a Borussia Dortmund és az Aston Villa színeiben szerepelt, klubkarrierje során 294 mérkőzésen 104 gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve.

A holland válogatottban eddig 49 alkalommal lépett pályára, ezeken 13 gólt jegyzett, és tagja volt a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságon szereplő oranje keretének is. A legutóbbi tornán kulcsszerepet játszott a Románia elleni nyolcaddöntőben, két góljával járult hozzá a 3–0-s győzelemhez. Malen a 14-es mezszámot választotta új csapatánál.

Csütörtök este az Atalanta végleges megállapodást kötött Giacomo Raspadori megszerzéséről az Atlético Madriddal. A 25 éves olasz válogatott támadó a bergamói klub hetedik végleges igazolása a 2025–2026-os idényben. Raspadori a nemzeti csapatban eddig 45 mérkőzésen 11 gólt szerzett, és tagja volt a 2021-ben Európa-bajnoki címet nyerő válogatottnak.

Klubszinten jelentős Serie A-tapasztalattal rendelkezik: az élvonalban 164 mérkőzésen 31 gólt és 15 gólpasszt jegyzett, kétszeres olasz bajnok a Napoli színeiben. A Bajnokok Ligájában a nápolyiak és az Atlético játékosaként összesen 17 találkozón lépett pályára, hat gólt szerzett és négy asszisztot adott. Az aktuális idény első felében 15 mérkőzésen két gólt és három gólpasszt jegyzett.

 

