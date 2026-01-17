IFFHS: a Premier League a legerősebb bajnokság, a magyar NB I a 41.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet 100 nemzeti bajnokságot rangsoroló listájának élére a 2024-es harmadik helyről került a PL, tavalyi győztese, a Liverpool FC három magyart is soraiban tud Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében.

A második helyen maradt a La Liga, a spanyol élvonal, a harmadikra ​​pedig a Brasileirao, a tavalyelőtti negyedik brazil bajnokság lépett fel, míg a 2024-es első olasz Serie A lecsúszott a negyedik pozícióba. A német Bundesliga maradt ötödik, a francia bajnokság a hatodik, a portugál a hetedik, az argentin a nyolcadik, a holland a kilencedik helyezett, míg a legjobb tíz közé még a kolumbiai bajnokság fért be.

A magyar NB I a 47.-ről előrelépve zárt tavaly a 41. helyen.

A világ országainak futballbajnoki erősorrendje az IFFHS-nél 2025-ben (zárójelben a 2024-es helyezés)

1. (3.) Anglia 2359 pont

2. (2.) Spanyolország 2073

3. (4.) Brazília 1999

4. (1.) Olaszország 1972

5. (5.) Németország 1880

6. (8.) Franciaország 1502

7. (7.) Portugália 1145

8. (6.) Argentína 1089

9. (10.) Hollandia 1067

10. (12.) Kolumbia 1025.5

…41. (47.) Magyarország 418.5