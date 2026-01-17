Nemzeti Sportrádió

IFFHS: a Premier League a legerősebb bajnokság, a magyar NB I a 41.

Vágólapra másolva!
2026.01.17. 12:11
null
Fotó: Getty Images
Címkék
NB I IFFHS Premier League
Az angol Premier League lépett elő 2025-ben a világ legerősebb futballbajnokságává, a magyar NB I 41. az IFFHS frissen közzétett értékelése szerint.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet 100 nemzeti bajnokságot rangsoroló listájának élére a 2024-es harmadik helyről került a PL, tavalyi győztese, a Liverpool FC három magyart is soraiban tud Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében. 

A második helyen maradt a La Liga, a spanyol élvonal, a harmadikra ​​pedig a Brasileirao, a tavalyelőtti negyedik brazil bajnokság lépett fel, míg a 2024-es első olasz Serie A lecsúszott a negyedik pozícióba. A német Bundesliga maradt ötödik, a francia bajnokság a hatodik, a portugál a hetedik, az argentin a nyolcadik, a holland a kilencedik helyezett, míg a legjobb tíz közé még a kolumbiai bajnokság fért be. 

A magyar NB I a 47.-ről előrelépve zárt tavaly a 41. helyen.

A világ országainak futballbajnoki erősorrendje az IFFHS-nél 2025-ben (zárójelben a 2024-es helyezés)
1. (3.) Anglia 2359 pont
2. (2.) Spanyolország 2073
3. (4.) Brazília 1999
4. (1.) Olaszország 1972
5. (5.) Németország 1880
6. (8.) Franciaország 1502
7. (7.) Portugália 1145
8. (6.) Argentína 1089
9. (10.) Hollandia 1067
10. (12.) Kolumbia 1025.5
…41. (47.) Magyarország 418.5

 

NB I IFFHS Premier League
Legfrissebb hírek

Videoton: tíz év után térhet vissza a támadó, ha megegyezés születik – NS-infó

Labdarúgó NB II
42 perce

Az Újpest bejelentette Patrizio Stronati szerződtetését

Labdarúgó NB I
2 órája

Orosz Pál: Csatárt mindenképpen igazolnunk kell

Labdarúgó NB I
6 órája

Tavasszal már nem Mezőkövesden játssza hazai meccseit a Kazincbarcika

Labdarúgó NB I
21 órája

Argentin középpályást igazolt a ZTE – hivatalos

Labdarúgó NB I
21 órája

IFFHS: 2025 legjobb futballcsapata a PSG, a Ferencváros 39. a világrangsorban

Minden más foci
Tegnap, 12:35

Két utánpótlás-válogatott játékost vett kölcsön a Kazincbarcika

Labdarúgó NB I
2026.01.15. 18:39

A Puskás Akadémia játékosát orvosi vizsgálatra várják Újpesten – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.01.15. 13:18
Ezek is érdekelhetik